Nigeria ghi nhận 11.000 ca mắc bệnh lao tại một bang

Số liệu do ông Yohanna Bot, công chức phụ trách theo dõi và đánh giá dịch lao tại Bang Cao nguyên, công bố tối 18/10. Ông Bot cho biết, trong số 11.000 ca đã ghi nhận, có hơn 2.000 trường hợp được xác định trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9.

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Tỷ lệ mắc lao trong dân cư tại Bang Cao nguyên, hiện là 219 bệnh nhân/100.000 dân. Toàn bộ các ca đã xác định, đều được điều trị trong các cơ sở y tế trên toàn bang. Tuy nhiên, số ca tử vong do lao gây ra, không được đề cập.

igeria là một trong những quốc gia có tỷ lệ mắc lao cao hàng đầu châu lục và thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2025, quốc gia đông dân nhất châu Phi chiếm khoảng 4,8% số ca mắc lao toàn cầu, đứng thứ 6 thế giới. Đứng đầu thế giới vẫn là Ấn Độ, chiếm khoảng ¼ số ca mắc lao toàn cầu.

Bệnh lao lây lan qua đường hô hấp. Người già, trẻ nhỏ dưới 5 tuổi hay những người mắc HIV (hệ thống suy giảm miễn dịch), là những đối dễ bị tổn thương nhất của căn bệnh này. Tuy nhiên, bệnh lao hoàn toàn có thể ngăn chặn được bằng biện pháp tiêm phòng. Độ tuổi lý tưởng nhất để tiêm phòng lao là trẻ sơ sinh dưới 1 tháng tuổi.