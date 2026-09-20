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Cải chính

Nợ công Pháp dự kiến lập kỷ lục, tiến sát 120% GDP

Chủ Nhật, 17:26, 20/09/2026
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VOV.VN - Ngày 19/9, nợ công của Pháp được dự báo sẽ chạm mốc kỷ lục 119,3% GDP trong năm 2026 và tiếp tục vượt ngưỡng 120% vào năm 2027.

Con số này cho thấy sức khỏe tài chính của nền kinh tế Pháp đang ở mức báo động. Theo Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp, tỷ lệ nợ công của nước này dự báo sẽ đạt 119,3% GDP trong năm 2026, tăng mạnh so với mức 115,7% của năm 2025. Con số này có thể tiếp tục lên tới 121,7% GDP vào năm 2027. Trước đại dịch Covid-19, nợ công của Pháp vẫn được duy trì an toàn dưới ngưỡng 100% GDP.

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Để ngăn nguy cơ vỡ trận tài khóa, Thủ tướng Pháp dự kiến đưa kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" trị giá 54 tỷ euro (tương đương khoảng 62 tỷ USD) vào dự toán ngân sách năm 2027. Ảnh: Reuters

Cùng với nợ công gia tăng, thâm hụt ngân sách của Pháp trong năm 2026 được dự báo ở mức 5,4% GDP. Mặc dù thấp hơn ngưỡng 5,5% mà Thủ tướng Sébastien Lecornu đề cập trước đó, mức thâm hụt này vẫn cao hơn đáng kể so với giới hạn 3% GDP theo quy định của Liên minh châu Âu.

Để ngăn nguy cơ vỡ trận tài khóa, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu dự kiến đưa kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" trị giá 54 tỷ euro (tương đương khoảng 62 tỷ USD) vào dự toán ngân sách năm 2027. Tuy nhiên, đây được xem là bài toán đầy rủi ro. Chính phủ Pháp kỳ vọng các biện pháp kiểm soát chi tiêu sẽ giúp từng bước ổn định tài chính công. Tuy nhiên, việc triển khai kế hoạch này được dự báo sẽ không dễ dàng. Chính phủ phải tìm cách thuyết phục một Quốc hội đang chia rẽ sâu sắc thông qua các biện pháp thắt chặt ngân sách, trong khi áp lực từ cử tri về giá cả và chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng.

Những quan ngại về tài chính công của Pháp đang lập tức rung chuông cảnh báo trên thị trường tài chính. Ngày 18/9, chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp so với Đức, thước đo then chốt phản ánh mức độ tín nhiệm của nhà đầu tư, đã vượt ngưỡng 1 điểm phần trăm. Đây là mức chênh lệch cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu năm 2012, đồng nghĩa với việc Paris sẽ phải trả chi phí vay nợ đắt đỏ hơn đáng kể.

Trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống năm 2027 đang đến gần, Chính phủ Pháp phải cân bằng giữa yêu cầu kiểm soát thâm hụt, kiềm chế đà tăng của nợ công và hạn chế tác động của các biện pháp tiết kiệm đối với tăng trưởng kinh tế cũng như đời sống người dân.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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