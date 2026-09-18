Tổng thống Pháp triệu tập lãnh đạo các chính đảng bàn về khủng hoảng quốc tế

Theo thông báo của Điện Élysée, cuộc họp diễn ra sáng 18/9 với sự tham dự của đại diện các lực lượng chính trị tại Quốc hội Pháp và các ứng viên Tổng thống. Cùng dự có Thủ tướng Sébastien Lecornu và giới chức lãnh đạo các ngành quốc phòng, tình báo và năng lượng.

Cuộc họp diễn ra chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Macron chủ trì Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia để thảo luận tình hình Ukraine và các mối đe dọa an ninh tại châu Âu. Ảnh: Reuters

Điện Élysée cho biết cuộc tham vấn được tổ chức trong bối cảnh tình hình quốc tế đang “xấu đi nhanh chóng”. Nội dung thảo luận tập trung vào hai điểm nóng lớn hiện nay là Trung Đông và Ukraine, đặc biệt là những hệ quả trực tiếp đối với an ninh, nguồn cung và giá năng lượng tại Pháp.

Đáng chú ý, đại diện Bộ Quốc phòng và các cơ quan tình báo Pháp sẽ trực tiếp cung cấp bức tranh cập nhật toàn diện nhất về an ninh toàn cầu, tạo cơ sở để các đảng phái tìm kiếm tiếng nói đồng thuận trước các quyết sách đối ngoại lớn.

Cuộc họp diễn ra chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Macron chủ trì Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia để thảo luận tình hình Ukraine và các mối đe dọa an ninh tại châu Âu. Tại Trung Đông, Paris cũng đang ráo riết thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng, ngăn chặn nguy cơ tê liệt các tuyến hàng hải huyết mạch trung chuyển dầu mỏ.

Việc triệu tập lãnh đạo các chính đảng vào thời điểm này cho thấy chính quyền Pháp đang tăng cường tham vấn trong nước trước những biến động địa chính trị có nguy cơ tác động trực tiếp đến nền kinh tế và đời sống người dân.