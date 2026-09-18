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Pháp, Jordan thúc đẩy tăng cường năng lực cho quân đội Lebanon

Thứ Sáu, 07:17, 18/09/2026
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VOV.VN - Các nhà lãnh đạo tập trung rà soát nhu cầu cấp bách của quân đội Lebanon về tài chính, trang thiết bị và huấn luyện tác chiến, tạo tiền đề để kêu gọi viện trợ quốc tế quy mô lớn trong thời gian tới.


Ngày 17/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiếp Quốc vương Jordan Abdullah II và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Paris. Trọng tâm cuộc gặp là huy động khẩn cấp nguồn lực quốc tế nhằm củng cố năng lực cho quân đội Lebanon, trong bối cảnh an ninh Trung Đông diễn biến đặc biệt phức tạp. 

Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ Tiến trình Aqaba - sáng kiến do Jordan khởi xướng. Các nhà lãnh đạo tập trung rà soát nhu cầu cấp bách của quân đội Lebanon về tài chính, trang thiết bị và huấn luyện tác chiến, tạo tiền đề để kêu gọi viện trợ quốc tế quy mô lớn trong thời gian tới.

phap, jordan thuc day tang cuong nang luc cho quan doi lebanon hinh anh 1
Pháp và Jordan tái khẳng định ủng hộ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon - Ảnh: Reuters

Cùng ngày, đại diện an ninh - quân sự của 5 nước gồm Pháp, Lebanon, Jordan, Anh và Mỹ cũng nhóm họp bàn giải pháp cụ thể, nhằm gia tăng hiện diện và hiệu quả tác chiến của quân đội Lebanon, trọng tâm là khu vực miền Nam.

Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế chuẩn bị cho giai đoạn Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL), từng bước rút khỏi miền Nam nước này. Do đó, việc xây dựng một lực lượng vũ trang Lebanon đủ mạnh được coi là chìa khóa then chốt, nhằm ngăn chặn nguy cơ xuất hiện khoảng trống an ninh, đồng thời hỗ trợ chính quyền Beirut khôi phục và duy trì quyền kiểm soát thực tế trên toàn bộ lãnh thổ.

Tại cuộc gặp, Pháp và Jordan tái khẳng định ủng hộ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu thực thi đầy đủ Nghị quyết 1701, của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và củng cố quyền kiểm soát của Nhà nước Lebanon đối với vũ khí trên lãnh thổ nước này.

Các cuộc trao đổi tại Paris cũng được xem là bước chuẩn bị cho một Hội nghị quốc tế, nhằm huy động thêm nguồn lực cho Lebanon. Pháp và các đối tác trước mắt sẽ tiếp tục xác định những nhu cầu ưu tiên của quân đội Lebanon, từ đó xây dựng các chương trình hỗ trợ cụ thể trong giai đoạn tiếp theo. 

Anh Tuyển/VOV-Paris
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