Nổ kho pháo hoa ở Mexico, hơn 70 người thương vong

Vụ nổ xảy ra tại tiền sảnh nhà thờ, nơi người dân tụ tập để mừng lễ thánh của họ và chuẩn bị xem màn trình diễn pháo hoa, khiến các bức tường và các trò chơi giải trí được dựng lên cho lễ hội bị hư hại nặng. Những người chứng kiến cho biết, vụ nổ gây ra sự hoảng loạn vì mọi người lo sợ mái che sẽ sụp đổ. Các nạn nhân bị thương đã được đưa đến các bệnh viện và phòng khám ở các khu vực lân cận. Nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được xác định và chính quyền địa phương đã mở cuộc điều tra.

Hiện trường vụ nổ kho pháo hoa ở Santa Maria Canchesda, Mexico, ngày 6/9/2026. Ảnh: Reuters

“Mọi thứ nổ tung, tất cả mọi người đều nhìn thấy vì nó xảy ra ngay cạnh nơi linh mục đang làm lễ, nên tất cả chúng tôi đều sợ hãi.Chúng tôi liền cúi xuống vì cảm thấy như tấm bạt sắp sập xuống đầu mình. Sau khi kịp phản ứng, chúng tôi bắt đầu bỏ chạy, nhưng mọi người đã xô đẩy nhau và có rất nhiều người bị thương, nhiều người bị giẫm đạp khi cố gắng bỏ chạy, thật là kinh khủng”, một nhân chứng cho biết.

“Mọi người đều nói là do pháo hoa, nhưng có thể là do nguyên nhân khác. Đã có vài giả thuyết, có người cho rằng đó là bình xăng, có người cho rằng đó là nến, nhưng tất cả chúng tôi đều biết, nó khiến pháo hoa nổ ngoài kế hoạch”, một nhân chứng khác kể lại.

Các vụ nổ liên quan đến pháo hoa rất phổ biến ở Mexico, nơi pháo hoa thường được sử dụng trong các lễ hội đường phố và lễ hội tôn giáo. Gần bốn năm trước, một vụ nổ pháo hoa mạnh ở một ngôi làng thuộc bang Hidalgo ở miền trung Mexico, đã khiến 17 người bị thương.