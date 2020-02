Nội dung cuộc điện đàm Donald Trump - Tập Cận Bình về dịch corona

Hôm nay (7/2), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump xoay quanh cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra mà Trung Quốc đang gấp rút và dốc toàn lực tiến hành.

Chủ tịch Trung Quốc (bên phải) và Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: The Yeshiva World.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh: Kể từ khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona bùng phát, chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã dốc toàn lực chống lại bệnh dịch. Trung Quốc đã huy động cả nước, triển khai toàn diện, phản ứng nhanh chóng, tiến hành các biện pháp phóng chống toàn diện nhất, nghiêm khắc nhất, phát động toàn dân chống lại dịch bệnh. Hiện công tác phòng chống dịch đang từng bước gặt hái thành công.



Ông Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc hoàn toàn có niềm tin, có khả năng chiến thắng dịch bệnh. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cho biết, xu hướng phát triển trong dài hạn của nền kinh tế Trung Quốc vẫn không thay đổi.

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định: Nước này không chỉ bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân Trung Quốc mà còn bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho người dân thế giới. Với thái độ công khai, minh bạch và có trách nhiệm, Trung Quốc đã thông tin cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các quốc gia, khu vực liên quan, trong đó có Mỹ và mời các chuyên gia liên quan của WHO đến Vũ Hán khảo sát tình hình. Trung Quốc là tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh và đã thực hiện các biện pháp có tính quyết đoán, kịp thời, được WHO và nhiều nước đánh giá cao.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng cho biết, Mỹ và Trung Quốc thường xuyên duy trì trao đổi trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ông hoan nghênh Tổng thống Mỹ nhiều lần đánh giá tích cực về công tác phòng chống dịch của nước này, đồng thời cảm ơn các tổ chức xã hội của Mỹ đã quyên góp viện trợ trang thiết bị vật tư y tế cho Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, công tác phòng chống dịch hiện đang trong giai đoạn then chốt. WHO dưới góc độ chuyên gia đã nhiều lần kêu gọi các nước không nên phản ứng thái quá. Ông mong muốn phía Mỹ bình tĩnh xem xét đánh giá tình hình dịch bệnh để đưa ra và điều chỉnh các biện pháp ứng phó phù hợp. Trung Quốc và Mỹ có thể duy trì liên lạc, tăng cường hợp tác, cùng chống lại dịch bệnh.

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ hoàn toàn ủng hộ cuộc chiến chống dịch bệnh của Trung Quốc, sẵn sàng gửi các chuyên gia đến nước này và sẽ cung cấp viện trợ cho Trung Quốc dưới nhiều hình thức. Ông cho rằng, việc Trung Quốc xây xong bệnh viện điều trị các bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới chỉ trong một thời gian ngắn là điều hết sức ấn tượng, điều này cho thấy năng lực ứng phó và tổ chức xuất sắc của Trung Quốc.

Ông bày tỏ tin tưởng Trung Quốc sẽ chiến thắng bệnh dịch, đồng thời cho biết Mỹ sẽ có thái độ bình tĩnh để xem xét và ứng phó với dịch bệnh, sẵn sàng duy trì liên hệ và hợp tác với Trung Quốc thông qua các kênh song phương và WHO.

Cùng trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, việc Mỹ và Trung Quốc vừa ký Hiệp định thương mại giai đoạn 1 có lợi cho cả Mỹ và Trung Quốc, cũng như hòa bình, thịnh vượng của thế giới. Điều này khẳng định rằng, cho dù hai nước còn tồn tại một số bất đồng, song chỉ cần hai bên giữ tinh thần bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau là có thể tìm được các giải pháp mà hai bên đều chấp nhận được thông qua đối thoại và tham vấn. Hy vọng Mỹ cùng Trung Quốc nhìn nhau hành động, thực hiện nghiêm túc những nhất trí chung đạt được giữa lãnh đạo hai nước, duy trì xu thế phối hợp, hợp tác, ổn định, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển theo đúng quỹ đạo trong năm tới.