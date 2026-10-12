Nội Mông (Trung Quốc) ban hành cảnh báo rủi ro về phòng chống dịch hạch

Tài khoản WeChat chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Nội Mông (Benteng Rongmei) chiều 11/10 đăng thông tin cho biết, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hulun Buir (Hô Luân Bối Nhĩ) mới đây đã ban hành cảnh báo rủi ro liên quan đến công tác phòng chống bệnh dịch hạch.

Ảnh minh họa: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ

Thông tin nhấn mạnh, báo cáo gần đây về trường hợp tử vong của một nhân viên tại Viện Nghiên cứu chống dịch hạch Irkutsk (Nga) do viêm phổi không rõ nguyên nhân đã thu hút sự chú ý rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Mặc dù nguyên nhân cụ thể của vụ việc chưa được xác nhận chính thức, nhưng tính chất của cơ sở nghiên cứu và thực tế khu vực này vốn là một ổ dịch hạch tự nhiên đã làm dấy lên lo ngại về các rủi ro tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng.

Theo thông tin từ tài khoản này, thành phố Hulun Buir chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh dịch hạch nào ở người kể từ năm 1927. Những năm gần đây, CDC thành phố cũng không phát hiện ổ dịch nào ở các quần thể động vật gặm nhấm trong quá trình giám sát định kỳ. Đánh giá tổng thể cho thấy nguy cơ bùng phát dịch hạch là thấp.

Tuy nhiên, tài khoản này cũng lưu ý, Hulun Buir là vùng dịch hạch tự nhiên trong lịch sử và có đường biên giới giáp với vùng Viễn Đông của Nga, người dân thường xuyên qua lại biên giới. Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch hạch và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, CDC thành phố này khuyến nghị người dân cần có hiểu biết khoa học về căn bệnh này và thực hiện các biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Trung tâm khuyến cáo những người đến từ các khu vực có dịch hạch lưu hành ở vùng Viễn Đông Nga cần theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe. Nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng nghi ngờ nào, cần lập tức đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám và khai báo trung thực về lịch trình di chuyển liên quan đến các khu vực có dịch.

Trước đó, các phương tiện truyền thông độc lập của Nga đưa tin, nữ nhân viên tại một viện nghiên cứu phòng chống dịch hạch ở Siberia đã đột ngột qua đời vào đầu tháng này, nghi do nhiễm vi khuẩn gây bệnh dịch hạch thể phổi rò rỉ từ một ống nghiệm bị vỡ. 200 người tiếp xúc với cô đã bị cách ly, làm dấy lên những lo ngại về sức khỏe cộng đồng trên mạng xã hội tại địa phương.

Hôm 5/10, cơ quan chức năng của Nga đã làm rõ với hãng thông tấn chính thức TASS rằng không có bằng chứng nào xác thực các tin đồn trên mạng xã hội về việc Darya Shipilova, nhà nghiên cứu 28 tuổi tại Viện Nghiên cứu Phòng chống Dịch hạch vùng Siberia và Viễn Đông mắc bệnh dịch hạch thể phổi sau khi vô tình làm vỡ ống nghiệm.

Ông Igor Kobzev, Thống đốc vùng Irkutsk - nơi đặt viện nghiên cứu này - cũng đưa ra tuyên bố, khẳng định cô tử vong do “viêm phổi không rõ nguyên nhân”, đồng thời cho biết không có thêm ca nhiễm bệnh nào xuất hiện trong số các nhân viên của viện những ngày sau đó.