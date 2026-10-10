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Trung Quốc, EU đạt đồng thuận 16 điểm sau đàm phán tại Bắc Kinh

Thứ Bảy, 10:34, 10/10/2026
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VOV.VN - Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt đồng thuận 16 điểm sau 2 ngày đàm phán tại Bắc Kinh, bao gồm các vấn đề gây tranh cãi như xuất khẩu ô tô và nguồn cung đất hiếm, giúp tránh một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện giữa hai bên.

Theo Tuyên bố chung do Trung Quốc công bố tối ngày 9/10, Bộ trưởng Thương mại nước này Vương Văn Đào và Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic đã tổ chức cuộc họp thứ hai của cơ chế tham vấn thương mại và đầu tư (TIC) Trung Quốc-EU vào ngày 8-9/10.

trung quoc, eu dat dong thuan 16 diem sau dam phan tai bac kinh hinh anh 1
Trung Quốc, EU đạt đồng thuận 16 điểm sau đàm phán tại Bắc Kinh. Ảnh: VCG

Cuộc đàm phán được đánh giá là “thực chất và hiệu quả”. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi và tham vấn về các vấn đề tiếp cận thị trường, từng bước thúc đẩy giải quyết các vấn đề cùng quan tâm, như thiết bị y tế, nông sản thực phẩm, cũng như lệnh cấm cấp vốn cho thiết bị biến tần.

Danh sách kết quả và đồng thuận do phía Trung Quốc công bố cho thấy, hai bên đã đạt được thỏa thuận về hoạt động thương mại đối với xe hybrid, đồng thời tiếp tục tiến hành các thủ tục liên quan đến cam kết về giá và quy trình rà soát chống trợ cấp đối với xe điện.

Trước thềm đàm phán, hoạt động xuất khẩu ô tô của Trung Quốc là tâm điểm chú ý, trong bối cảnh EU đặc biệt lo ngại về sự gia tăng mạnh mẽ lượng xe nhập khẩu từ nước này. Trong vòng một năm tính đến tháng 9, lượng xe hybrid sạc điện (PHEV) nhập khẩu vào EU đã tăng 86%, trong khi giá giảm 20%. Hiện nay, hơn 1/2 loại xe này tại châu Âu có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Về kiểm soát xuất khẩu, Bắc Kinh cam kết tiếp tục cung cấp các loại khoáng sản thiết yếu, như đất hiếm cho EU, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình phê duyệt giấy phép xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu sang châu Âu thông qua cơ chế “luồng xanh”.

Ngược lại, EU sẽ tiếp tục cùng với các quốc gia thành viên tạo điều kiện giải quyết các trường hợp ưu tiên liên quan đến giấy phép xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng sang Trung Quốc.

Trong khi đó, theo các nguồn tin quốc tế, trong một thông báo đưa ra tại một cuộc họp báo cùng ngày, ông Sefcovic cho biết, Trung Quốc và EU đã đạt thỏa thuận cắt giảm hơn một nửa lượng xe hybrid và xe hybrid sạc điện xuất khẩu sang châu Âu. Theo ông, đồng thuận này sẽ giúp kiểm soát hai dòng xe xuất khẩu nói trên của Trung Quốc sang châu Âu và cắt giảm hàng triệu chiếc trong vòng 4 năm, dù không cung cấp thêm chi tiết về việc triển khai thực hiện.

Ông cũng cho biết thêm, Bắc Kinh đồng ý giảm thuế đối với một số sản phẩm của EU, một động thái có thể giúp EU tiết kiệm ít nhất 225 triệu euro.

Trong cuộc gặp ông Sefcovic chiều ngày 9/10, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong kêu gọi hai bên tận dụng tối đa cơ chế tham vấn thương mại và đầu tư, duy trì định vị mới về quan hệ đối tác thương mại then chốt Trung Quốc và EU ổn định và cân bằng, duy trì đối thoại, xử lý thỏa đáng bất đồng, thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại song phương phát triển lành mạnh và ổn định.

Về phần mình, theo Tân Hoa xã, ông Sefcovic cho biết, Trung Quốc là đối tác kinh tế - thương mại quan trọng của EU, bày tỏ mong muốn thúc đẩy các cuộc tham vấn thương mại và đầu tư cũng như tăng cường hợp tác giữa hai bên.

Hai bên nhất trí tổ chức cuộc họp lần thứ ba vào tháng 3/2027.

Theo đánh giá của các chuyên gia, cuộc họp lần hai giữa Trung Quốc và EU đã đạt được kết quả tích cực, có tính đến quan ngại của nhau. Hai bên đều mong muốn tiếp tục hợp tác và kết quả đạt được đã giúp tránh một cuộc chiến thương mại toàn diện.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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