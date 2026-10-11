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Trung Quốc và Pakistan lần đầu tổ chức huấn luyện lục quân chung

Chủ Nhật, 11:26, 11/10/2026
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VOV.VN - Trung Quốc và Pakistan sẽ tổ chức cuộc huấn luyện lục quân chung đầu tiên tại Tân Cương vào giữa đến cuối tháng 10, tập trung vào các hoạt động chống khủng bố chung trên độ cao lớn.

 

Theo chuyên gia quân sự, không loại trừ khả năng Trung Quốc và Pakistan sẽ tiến hành các hoạt động chống khủng bố xuyên biên giới chung trong tương lai.

trung quoc va pakistan lan dau to chuc huan luyen luc quan chung hinh anh 1
Lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc tham gia cuộc tập trận chung chống khủng bố "Warrior 9" với Pakistan cuối năm 2025. Ảnh: Báo Quân giải phóng

Theo thông tin trên trang web chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Trần Hi, người phát ngôn bộ này ngày 10/10 ra thông báo cho biết, quân đội Trung Quốc và Pakistan sẽ tổ chức một cuộc huấn luyện chung “Karakoram 2026” tại khu vực Korla, Tân Cương, tập trung vào các hoạt động chống khủng bố chung ở khu vực vùng cao.

Nội dung bao gồm huấn luyện kỹ năng vận hành máy bay không người lái, tìm kiếm và nhắm bắn khi di chuyển, bắn tỉa tầm xa, cũng như các bài tập chỉ huy chung và diễn tập tác chiến bắn đạn thật.

Ông Trần Hi cho biết, đây là cuộc huấn luyện lục quân chung đầu tiên giữa hai nước, sẽ giúp hai bên tăng cường hợp tác giao lưu và nâng cao khả năng ứng phó chung với các mối đe dọa khủng bố.

Trước đó, Trung Quốc và Pakistan từng tổ chức loạt tập trận chung chống khủng bố mang tên “Dũng sĩ” (Warrior), nhưng chủ yếu do lực lượng đặc nhiệm hoặc lực lượng phòng vệ biên giới tham gia. Có bình luận cho rằng, đợt huấn luyện này đánh dấu sự mở rộng hơn nữa hợp tác giữa quân đội hai nước, từ các đơn vị đặc nhiệm sang các đơn vị lục quân chính quy.

Pakistan thường xuyên phải hứng chịu các cuộc tấn công khủng bố những năm gần đây, trong đó các dự án đầu tư và nhân sự của Trung Quốc tại nước này đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Tống Trung Bình trong một cuộc phỏng vấn với tờ Minh Báo của Hong Kong cho biết,  Trung Quốc và Pakistan từ lâu đã có nhu cầu huấn luyện nhằm cùng nhau chống lại các tổ chức khủng bố xuyên biên giới và các phần tử khủng bố.

Ông Tống Trung Bình cho rằng, việc tổ chức huấn luyện tại Korla, Tân Cương sẽ giúp mô phỏng các hoạt động chống khủng bố trong môi trường cao nguyên. Trước mối đe dọa khủng bố vẫn đang hiện hữu, không loại trừ khả năng Trung Quốc và Pakistan sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động chống khủng bố chung, thậm chí là chống khủng bố xuyên biên giới trong tương lai.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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