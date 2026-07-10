Nóng thế giới 10/7: Mỹ điều 20 tàu tới Biển Arab, Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả

Mỹ điều hơn 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ áp sát Iran. Fox News dẫn các nguồn tin cho hay, lực lượng được điều động tới Biển Arab gồm các nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS George H.W. Bush, cùng Nhóm sẵn sàng đổ bộ USS Boxer (ARG), với tổng cộng khoảng 20.000 thủy thủ và binh sĩ.

Tổng cộng, Mỹ hiện triển khai 24 tàu chiến tại khu vực, trong đó có 4 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường.

Tàu USS George Washington cập cảng Jebel Ali ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Ảnh: Hải quân Mỹ

Iran cảnh báo đồng minh của Mỹ sẽ phải gánh “hậu quả nghiêm trọng”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 8/7 tuyên bố các quốc gia đồng minh của Mỹ đã cho phép Washington sử dụng lãnh thổ, căn cứ quân sự hoặc cơ sở hạ tầng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran không thể né tránh trách nhiệm và sẽ phải đối mặt với những hậu quả phát sinh.

“Những bên đã cung cấp lãnh thổ, căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện cho hành động gây hấn không thể phủ nhận trách nhiệm đối với việc góp phần vào một cuộc tấn công vô cớ và những hậu quả nghiêm trọng của nó”, ông Baqaei nhấn mạnh.

Iran đóng cửa eo biển Hormuz, tập kích căn cứ Mỹ tại Vùng Vịnh. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf nêu rõ: eo biển Hormuz sẽ chỉ được mở trở lại theo sự sắp đặt của Iran, không phải bằng các đe dọa của Mỹ. Ông Qalibaf đồng thời cảnh báo mọi hành động tấn công chống Iran, đều bị giáng trả.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ Mỹ đặt tại Bahrain và Kuwait. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp, lực lượng Mỹ và Iran tập kích nhau. Bước leo thang lần này được đánh giá là ác liệt và mở rộng hơn so với các cuộc đối đầu giai đoạn tháng 5 và tháng 6.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột Iran - Mỹ. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Tổng thư ký Liên hợp quốc Stéphane Dujarric cho biết, Tổng thư ký Antonio Guterres đặc biệt lo ngại trước các diễn biến quân sự mới tại khu vực Vùng Vịnh, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế để hạ nhiệt căng thẳng.

"Việc quay trở lại xung đột toàn diện sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc đối với người dân trong khu vực, đối với hòa bình và an ninh quốc tế, và đối với toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Tổng thư ký kêu gọi Iran và Mỹ khẩn trương nối lại đàm phán và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng thông qua ngoại giao”, ông Dujarric nói.

Quan chức Mỹ tiết lộ lý do ông Trump mở đợt tấn công mới vào Iran. Một quan chức Mỹ tiết lộ quyết định của Tổng thống Donald Trump tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong tối 8/7 xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có việc ông không hài lòng khi eo biển Hormuz vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải và việc Iran tiếp tục tấn công các tàu thuyền trong thời gian ông tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO.

Theo quan chức này, sự không hài lòng của ông Trump đã được thể hiện công khai khi ông trả lời báo giới tại Ankara. Tại đây, Tổng thống Mỹ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã "chấm dứt" và phát tín hiệu về khả năng mở thêm các đợt tấn công.

"Sting" là một trong những loại máy bay không người lái đánh chặn phổ biến nhất của Ukraine. Ảnh: Wild Hornets

Gần 100 người thương vong trong các cuộc tập kích của Mỹ vào Iran. Bộ Y tế Iran chiều 9/7 thông báo gần 100 người đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc không kích mới nhất 2 ngày qua của lực lượng Mỹ vào Iran.

Cụ thể, trong thông báo trên mạng xã hội X, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Quan hệ Công chúng thuộc Bộ Y tế Iran Hossein Kermanpour cho biết 14 người đã thiệt mạng và 78 người bị thương trong loạt cuộc không kích lực lượng Mỹ tiến hành vào 5 tỉnh của Iran trong hai ngày 8 và 9/7. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ trong số thương vong này có bao nhiêu dân thường và bao nhiêu binh sỹ.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran sáng 9/7 xác nhận 8 binh sỹ đã thiệt mạng trong các cuộc tập kích của lực lượng Mỹ vào Iran ngày 8/7. Đây là thương vong nghiêm trọng nhất do hoạt động tấn công của Mỹ vào Iran gây ra, kể từ khi hai bên ký thỏa thuận sơ bộ về kết thúc chiến tranh hôm 17/6.

Ông Trump bất ngờ đổi ý về thỏa thuận UAV với Ukraine. Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ mua máy bay không người lái (UAV) của Kiev.

"Chúng tôi sẽ mua thiết bị không người lái của Ukraine...Nếu đạt được thỏa thuận này, chúng tôi sẽ có được sự bảo vệ rất tốt. Tôi rất coi trọng năng lực phòng thủ đó. Người Ukraine có khả năng sản xuất rất lớn, điều đó… thật đáng kinh ngạc, trong tình huống xung đột họ vẫn có thể sản xuất chúng", ông Trump nói.

Những phát biểu mới của ông Trump đánh dấu sự thay đổi rõ rệt so với lập trường trước đây của ông về năng lực sản xuất UAV của Ukraine. Trước đây, người đứng đầu nước Mỹ từng xem nhẹ năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Ông Putin tuyên bố Ukraine thất bại trong mục tiêu làm rung chuyển nước Nga. Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với các quan chức chính phủ, ông Putin cho rằng Ukraine đang gia tăng các cuộc tấn công tầm trung và tầm xa nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm nhà máy lọc dầu, trạm nén khí, hạ tầng giao thông và các tuyến vận tải kết nối giữa lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea.

Theo phía Nga, các cuộc tấn công này đã làm gián đoạn hoạt động hậu cần, ảnh hưởng đến nguồn cung nhiên liệu tại một số khu vực và gây thương vong cho dân thường.

"Rõ ràng đối phương đang tìm cách gây tổn hại cho nền kinh tế của chúng ta, nhưng trên hết là tạo ra tâm lý lo lắng trong xã hội. Chúng tôi hiểu rằng mục tiêu đó sẽ không thể đạt được", ông Putin nói.

Siêu bão Bavi chuẩn bị đổ bộ vào Nhật Bản với sức gió có thể làm đổ nhà cửa. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, dự báo, siêu bão Bavi sẽ duy trì cường độ rất mạnh và tiến gần đến quần đảo Sakishima, bao gồm đảo Miyako và đảo Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa, kể từ ngày 10/7. Sức gió được xác nhận có thể gây sập nhà cửa và cột đèn, sóng lớn và biển động dữ dội cũng được dự báo xảy ra ở nhiều nơi, bao gồm Okinawa, Kagoshima.

Siêu bão Bavi chuẩn bị đổ bộ Nhật Bản trong bối cảnh nước này đang phải hứng chịu những đợt mưa lớn kéo dài với diễn biến phức tạp, khiến các chuyên gia đặc biệt lo ngại về khả năng có thể xảy ra “hiểm họa kép thiên nhiên”.

Trung Quốc đánh giá siêu bão Bavi có sức mạnh tương đương cơn bão Lekima. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, dự báo siêu bão Bavi sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến vào tối 11/7 hoặc ngày 12/7.

Từ 9-15/7, hoàn lưu bão Bavi sẽ gây mưa lớn tại nhiều địa phương ở miền đông, miền trung và miền bắc Trung Quốc. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, lượng mưa tại nhiều nơi có thể cao hơn 40-80% so với trung bình nhiều năm trong cùng thời kỳ, trong khi một số khu vực có khả năng ghi nhận lượng mưa cao gấp đôi mức thông thường.

Theo cơ quan này, sức mạnh của Bavi tương đương siêu bão Lekima - cơn bão đổ bộ vào các tỉnh Chiết Giang và Sơn Đông năm 2019, từng gây lượng mưa tích lũy lên tới 600 mm tại một số địa phương.

Trung Quốc mở 44 hầm trú ẩn thời Thế chiến II cho dân tránh nóng. Trùng Khánh được mệnh danh là một trong "bốn lò lửa" của Trung Quốc, khi thường xuyên ghi nhận nhiệt độ mùa hè vượt 40 độ C.

Để đối phó với đợt nắng nóng gay gắt, chính quyền thành phố Trùng Khánh đã đưa 44 hầm trú ẩn dưới lòng đất vào hoạt động như các trung tâm tránh nóng miễn phí. Các công trình này vốn là hầm trú ẩn được xây dựng trong các sườn đồi của thành phố từ Thế chiến II. Đến năm 2002, chính quyền bắt đầu cải tạo, đưa chúng vào sử dụng như các không gian tránh nóng phục vụ cộng đồng.