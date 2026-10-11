Nóng thế giới hôm nay 11/10: Mỹ rúng động khi ông Trump lựa chọn dầu diesel Nga

Mỹ đạt thoả thuận để Nga cung cấp dầu diesel: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10 cho biết ông đã đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin để Nga cung cấp dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, trong nỗ lực hạ nhiệt giá nhiên liệu trước cuộc bầu cử giữa kỳ.

Điện đàm cấp cao Nga - Mỹ. Ảnh minh họa: RT, Sputnik.

Trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông vừa có cuộc thảo luận “rất thành công” với Tổng thống Putin. Theo ông, Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó.

Nga tuyên bố nối lại xuất khẩu diesel sau điện đàm giữa ông Putin và ông Trump: Ngày 10/10, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump, Nga thông báo bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu diesel sớm hơn dự kiến, đồng thời sẵn sàng tăng nguồn cung cho thị trường thế giới lên 1 triệu tấn vào tháng 12.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này đang từng bước nới lỏng các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu diesel, sau khi Nga và Mỹ phát đi những tín hiệu mới về khả năng hợp tác nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

Nghị sĩ Mỹ phản đối thỏa thuận dầu diesel của Tổng thống Trump với Nga: Một số nghị sĩ Dân chủ tại Quốc hội Mỹ đã lên án mạnh mẽ quyết định của Tổng thống Donald Trump nới lỏng trừng phạt để cho phép dầu diesel của Nga quay lại thị trường, cho rằng động thái này làm suy yếu sức ép kinh tế đối với Moscow và có thể giúp Nga có thêm nguồn thu cho xung đột ở Ukraine.

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đạt thoả thuận về việc cho phép Nga cung cấp dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, các Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, Chuck Schumer và Elizabeth Warren ra tuyên bố chung chỉ trích thỏa thuận. Họ cho rằng việc chính quyền của ông Trump sử dụng Giấy phép chung 135 để cho phép các giao dịch liên quan tới dầu diesel của Nga đi ngược lại tinh thần của các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt nhằm hạn chế nguồn thu năng lượng của Moscow.

Điện đàm giữa ông Trump và ông Putin: Nga sẽ cung cấp dầu cho Mỹ: Trong cuộc điện đàm kéo dài 90 phút, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về xung đột Ukraine, khủng hoảng Iran, hợp tác năng lượng và triển vọng cải thiện quan hệ song phương.

Trợ lý Tổng thống Nga phụ trách chính sách đối ngoại Yury Ushakov đánh giá cuộc trao đổi diễn ra trong bầu không khí thân thiện, với nhiều nội dung thực chất. Theo ông Ushakov, Tổng thống Trump đã điều chỉnh lịch làm việc để điện đàm với người đồng cấp Nga, sau sinh nhật lần thứ 74 của ông Putin hôm 7/10.

Mỹ quyết định nhập dầu từ Nga, Tổng thống Ukraine phản ứng gay gắt VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump vừa đạt được thỏa thuận nhập dầu diesel từ nước Nga, đảo ngược chính sách của Mỹ vào thời điểm chỉ vài tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Ukraine.

Hai nước NATO từ chối chuyển tên lửa Patriot cũ cho Ukraine: Dù một số tên lửa đánh chặn Patriot trong kho dự trữ đã gần hết thời hạn sử dụng, Tây Ban Nha và Hy Lạp vẫn từ chối chuyển giao cho Ukraine

Theo tờ The Telegraph ngày 9/10, Tây Ban Nha và Hy Lạp đã từ chối đề nghị chuyển giao tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, dù một số tên lửa trong kho dự trữ của hai nước sắp hết hạn sử dụng.

Ukraine đã đề nghị Hy Lạp cung cấp khoảng 200 tên lửa đánh chặn PAC-2, loại đạn được sử dụng trong hệ thống Patriot để đối phó các mục tiêu trên không. Tuy nhiên, Athens đã quyết định không chuyển giao số tên lửa này.

NATO khẳng định không có kế hoạch phong tỏa Kaliningrad: NATO bác thông tin chuẩn bị phong tỏa Kaliningrad của Nga, khẳng định không tìm kiếm đối đầu nhưng đủ năng lực răn đe và đáp trả.

Trong cuộc phỏng vấn với báo La Repubblica của Italy ngày 10/10, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone, khẳng định liên minh quân sự này không có kế hoạch phong tỏa vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga.

“Về vấn đề Kaliningrad, mọi việc cần được làm rõ: NATO không chuẩn bị bất kỳ kế hoạch phong tỏa nào. Những thông tin về nguy cơ này đều dựa trên một kịch bản không tồn tại”, ông Dragone nhấn mạnh.

Mỹ và đồng minh tìm cách phá vỡ thế bế tắc xung đột tại Ukraine: Mỹ đang thúc đẩy một sáng kiến ngoại giao mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, với các cuộc đàm phán diễn ra tại thành phố Miami, bang Florida, ngày 9/10.

Theo Axios, hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner đã tiến hành thảo luận với phái đoàn Ukraine cùng đại diện một số nước châu Âu, Liên minh châu Âu và NATO. Nội dung đàm phán tập trung vào những đề xuất mới nhằm phá vỡ thế bế tắc hiện nay, trong đó có khả năng thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn từng phần, chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hoạt động vận chuyển ngũ cốc.

Lãnh đạo các nước Baltic kêu gọi EU cấm vận chuyển ngũ cốc Nga: Ngày 9/10, lãnh đạo ba nước Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva đã gửi thư chung đề nghị Liên minh châu Âu (EU) cấm vận chuyển quá cảnh ngũ cốc Nga qua lãnh thổ các nước thành viên.

Ảnh minh họa về ngũ cốc: Reuters.

Bức thư chung được gửi tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Lãnh đạo các nước Baltic đề nghị EU áp dụng lệnh cấm vận chuyển quá cảnh ngũ cốc Nga, đồng thời tăng cường sức ép kinh tế nhằm hạn chế nguồn thu mà Moscow có thể sử dụng để tài trợ cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Saudi Arabia và Yemen kêu gọi Liên hợp quốc hành động chống lại lực lượng Houthi: Ngày 9/10, Saudi Arabia và chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hành động chống lại lực lượng Houthi, trong bối cảnh Houthi tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Saudi Arabia, cũng như cuộc xung đột tại Yemen tiếp tục leo thang.

Đại diện của Saudi Arabia tại Liên hợp quốc, Đại sứ Abdulaziz Al-Wasil cho biết, lực lượng Houthi ngày càng nhắm mục tiêu vào dân thường, tuyển mộ trẻ em và đe dọa hoạt động vận chuyển hàng hải ở Biển Đỏ và eo biển Bab Al-Mandab.

Mỹ cô lập kinh tế Iran dữ dội hơn, Saudi Arabia trả đũa Houthi vụ phi công tử vong VOV.VN - Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran đến ít nhất sau bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, Washington vẫn tăng cường siết chặt kinh tế Iran về mọi mặt. Trong khi đó, liên quân do Saudi Arabia tuyên bố sẽ trả đũa Houthi cho vụ công dân Saudi Arabia bao gồm phi công tử vong.

Mỹ áp đặt trừng phạt toàn diện với Tòa án Hình sự quốc tế: Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 9/10 áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Tòa án Hình sự quốc tế (ICC).

Thông báo về lệnh trừng phạt, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Trump “sẽ không bao giờ cho phép ICC truy tố người Mỹ”. Ông Rubio cho rằng ICC đã vượt quá thẩm quyền và nhắm vào công dân Mỹ cũng như các đồng minh của Washington. Theo đó, các biện pháp mới sẽ phong tỏa mọi tài sản của ICC trong phạm vi tài phán của Mỹ, đồng thời đặt thời hạn 6 tháng để các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ chấm dứt giao dịch với tòa án này.

Liên hợp quốc chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào ICC: Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres vừa lên tiếng chỉ trích gay gắt quyết định của Mỹ khi áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), cảnh báo động thái này sẽ cản trở nghiêm trọng hoạt động của thể chế pháp lý toàn cầu.

Phát ngôn viên Liên hợp quốc Stephane Dujarric tại một buổi họp báo. Ảnh: Reuters.

Quyết định trừng phạt được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào ngày 9/10, chỉ vài giờ sau khi một cựu thẩm phán của Toà án Hình sự quốc tế (ICC) được vinh danh tại giải Nobel Hòa bình. Bước đi này ngay lập tức đẩy Mỹ vào thế đối đầu ngoại giao căng thẳng với các đồng minh châu Âu - những quốc gia vốn ủng hộ mạnh mẽ vai trò của tòa án.

Trung Quốc, EU đạt đồng thuận 16 điểm sau đàm phán tại Bắc Kinh: Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt đồng thuận 16 điểm sau 2 ngày đàm phán tại Bắc Kinh, bao gồm các vấn đề gây tranh cãi như xuất khẩu ô tô và nguồn cung đất hiếm, giúp tránh một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện giữa hai bên.

Trung Quốc ghi nhận chùm ca bệnh Haff liên quan cá chép: 5 người tại thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, đã bị tiêu cơ vân sau khi ăn cá chép đuôi đỏ hoang dã hồi tháng 4. Trong đó, 4 người đáp ứng các tiêu chí lâm sàng của bệnh Haff. Đây là chùm ca bệnh thứ hai liên quan đến cá chép được xác nhận tại Trung Quốc.

Theo báo cáo tuần của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC Trung Quốc) mới đây, ngày 25/4, một bệnh viện địa phương tại huyện Long Xuyên, thành phố Hà Nguyên đã ghi nhận trường hợp 5 thành viên trong một gia đình (độ tuổi từ 35 đến 69) có các triệu chứng nôn mửa, đau bụng và đau nhức chân tay sau một buổi họp mặt gia đình vào ngày 24/4. Bốn người trong số đó đáp ứng các tiêu chí lâm sàng của bệnh Haff.