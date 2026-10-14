Nóng thế giới hôm nay 14/10: Ông Trump không tin Trung Quốc và Nga đang hỗ trợ Iran

Ông Trump không tin Trung Quốc và Nga đang hỗ trợ Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Trung Quốc và Nga không hỗ trợ Iran trong cuộc xung đột hiện nay, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh và Moscow sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu can dự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nghi ngờ khả năng Nga và Trung Quốc đang giúp Iran (Ảnh: Reuters)

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 12/10, ông Trump cho biết ông đã đọc những bình luận từ các đối thủ và những người chỉ trích mình, cho rằng Trung Quốc và Nga đang hỗ trợ Iran.

“Nếu có, sự hỗ trợ đó cũng chỉ ở mức rất hạn chế. Nhưng tôi hoàn toàn không tin họ đang làm như vậy. Họ có quá nhiều thứ để mất và chúng tôi sẽ biết nếu điều đó xảy ra, thậm chí biết rất nhanh”, ông Trump viết. Hồi tháng 7, Tổng thống Trump từng tuyên bố ông tin tưởng Trung Quốc và Nga sẽ không hỗ trợ Iran trong cuộc chiến với Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng nếu hai nước can dự, hậu quả đối với họ sẽ rất nghiêm trọng. Mặc dù Moscow và Bắc Kinh duy trì quan hệ chặt chẽ với Tehran, cả hai đều công khai bày tỏ quan ngại về cuộc xung đột.

Mỹ - Nhật - Hàn quan ngại sâu sắc vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ngày 13/10, ông Ariyoshi Takashi - Phó Tổng giám đốc Cục châu Á - châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đã tổ chức cuộc điện đàm chính thức với ông Baek Yong-jin - Tổng giám đốc phụ trách Chính sách bán đảo Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, và ông David Wilezol - Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ liên quan tới vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên trước đó một ngày. Tại đây, ba bên chỉ trích các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là vi phạm các Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích, đe dọa hòa bình, an ninh của khu vực và cộng đồng quốc tế. Mỹ - Nhật - Hàn cũng tái khẳng định sự phối hợp chặt chẽ để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Trong một diễn biến có liên quan, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cùng ngày xác nhận Tổng cục tên lửa nước này vừa tiến hành một vụ thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật vào ngày 12/10 để kiểm chứng kết quả cải tiến kỹ thuật.

Tổng thống Mỹ chỉ trích đồng minh châu Âu sau thỏa thuận dầu diesel. Ông Trump cáo buộc châu Âu chi hàng trăm tỷ USD mua năng lượng từ Nga, trong khi chỉ trích quyết định của ông về thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Moscow.

Thỏa thuận dầu diesel Mỹ Nga là vấn đề gây căng thẳng trong quan hệ giữa chính quyền Donald Trump và các đồng minh châu Âu (Ảnh: Reuters)

Hôm 12/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích các nước châu Âu, trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực đang thảo luận các biện pháp gia tăng sức ép kinh tế lên Moscow nhằm thúc đẩy Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia đàm phán. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi Mỹ tăng cường ủng hộ Kiev như các nước châu Âu, đồng thời cho rằng giới chức Mỹ cần “nhìn thấy sự thật” về chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Bất đồng giữa ông Trump và các đồng minh châu Âu gia tăng trở lại vào tuần trước, sau khi Tổng thống Mỹ thông báo miễn trừ một số biện pháp trừng phạt, cho phép Mỹ nhập khẩu 300.000 tấn dầu diesel từ Nga nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Động thái này làm dấy lên những bất đồng với các nước châu Âu, vốn trong nhiều tháng ủng hộ việc duy trì sức ép kinh tế đối với Nga như một biện pháp thúc đẩy Moscow tiến tới đàm phán.

Saudi Arabia cân nhắc mở rộng công suất đường ống dẫn dầu chiến lược Đông - Tây. Trong bối cảnh giao thương qua eo biển Hormuz tiếp tục đối mặt rủi ro lớn, giới chức Saudi Arabia cho biết đang cân nhắc phương án mở rộng công suất của đường ống dẫn dầu chiến lược Đông - Tây ở nước này, lên mức 10 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Đường ống dẫn dầu Đông - Tây là hệ thống vận chuyển dầu thô chiến lược của Saudi Arabia từ trung tâm khai thác ở ven vịnh Ba Tư, sang khu vực cảng Yanbu bên bờ biển Đỏ. Đường ống có chiều dài 1.200km, công suất tối đa hiện vào khoảng 6 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Sau khi xung đột Mỹ - Israel - Iran bùng phát cuối tháng 2 và eo biển Hormuz bị phong tỏa, Saudi Arabia đã chuyển hầu hết hoạt động xuất khẩu dầu thô từ vùng Vịnh sang cảng Yanbu, thông qua hệ thống đường ống Đông - Tây.

NATO công bố phương án phòng thủ ba bước nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công. Ngày 12/10, Tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu, Tướng Alexus Grynkewich, đã công bố phương án tác chiến ba bước mang tên “Lý thuyết chiến thắng”, nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ xâm phạm lãnh thổ các nước thành viên.

Tướng Alexus G. Grynkewich, Tư lệnh Tối cao NATO tại châu Âu phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw ở thủ đô Warsaw, Ba Lan, ngày 12/10 (Ảnh: AP)

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw, Ba Lan, Tướng NATO Grynkewich đã trình bày chiến lược phòng thủ mới mang tên “Lý thuyết chiến thắng”, gồm ba bước: Chặn đứng đợt tiến công ban đầu, làm suy giảm năng lực tác chiến, và vô hiệu hóa hệ thống chỉ huy, tiếp vận của đối phương. Phương án kết hợp sức mạnh quân sự truyền thống với thiết bị bay không người lái (UAV), hệ thống chống thiết bị bay không người lái và trí tuệ nhân tạo, đồng thời vận dụng những bài học từ chiến trường Ukraine.

Phát biểu của ông Grynkewich diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu cáo buộc Nga gia tăng hoạt động phá hoại, xâm nhập bằng thiết bị bay không người lái và tấn công mạng. Về phần mình, Moscow đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc của phương Tây, đồng thời khẳng định nước này không có kế hoạch tấn công NATO.

Bulgaria đề nghị EU và NATO hỗ trợ điều tra các vụ tấn công trên Biển Đen. Chính phủ Bulgaria cho biết nước này đã yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ EU và NATO để điều tra các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào hai tàu thương mại trong vùng đặc quyền kinh tế của mình ở Biển Đen. Theo hãng thông tấn Bulgaria, Thủ tướng Rumen Radev đã kêu gọi các đồng minh ưu tiên cuộc điều tra trong các bức thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Thủ tướng Bulgaria lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công quân sự nhằm vào tàu thương mại và thủy thủ đoàn dân sự, đồng thời quyết tâm tìm ra những kẻ chịu trách nhiệm. Giới chức Bulgaria cũng đã yêu cầu sự hỗ trợ từ Cơ quan An toàn Hàng hải châu Âu sau khi không tìm thấy mảnh vỡ máy bay không người lái để có thể giúp xác định nguồn gốc của vụ tấn công. Sự hỗ trợ được yêu cầu sẽ giúp kiểm tra các bằng chứng vật lý, dữ liệu vệ tinh và các thông tin khác được thu thập trong quá trình điều tra.

Australia tìm cách ngăn video hành quyết của Mỹ trên mạng xã hội. Trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chia sẻ ý định phát trực tiếp vụ hành quyết một tù nhân để răn đe, Australia đề nghị các nền tảng xã hội ngăn chặn những video này. Australia là một trong những quốc gia đang mạnh mẽ yêu cầu các nền tảng mạng xã hội ngăn chặn các nội dung độc hại, bao gồm các hành vi bạo lực và kích động bạo lực, cực đoan.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese (Ảnh: Reuters)

Dư luận Australia đang gây sức ép để chính phủ nước này ngăn chặn người dân tiếp cận với các hình ảnh về vụ hành quyết tù nhân mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đề cập vào tuần trước. Người phát ngôn của Đảng Xanh, nghị sĩ Sarah Hanson Young đã gửi thư cho Bộ trưởng truyền thông và Ủy viên An ninh mạng Australia để hối thúc cơ quan chức năng thực hiện “mọi biện pháp cần thiết" để ngăn chặn việc phát trực tiếp hoặc truy cập trực tiếp hình ảnh vụ việc. Nghị sĩ Barnaby Joyce cũng khẳng định không muốn bất kỳ ai, trong đó bao gồm cả trẻ em của nước này chứng kiến vụ việc này.

Tuy vậy, sự can thiệp của cơ quan chức năng Australia vào việc phát trực tiếp vụ hành quyết có thể bị hạn chế bởi theo luật an toàn trực tuyến.

Đa số người Mỹ phản đối đặt cược vào kết quả bầu cử. Một cuộc thăm dò mới cho thấy phần lớn người Mỹ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ không ủng hộ việc dùng tiền đặt cược vào kết quả bầu cử, trong bối cảnh hình thức này ngày càng phổ biến trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới. Theo khảo sát của hãng tin Reuters và công ty nghiên cứu dư luận Ipsos công bố ngày 12/10, có 60% người Mỹ được hỏi phản đối việc đặt cược vào kết quả bầu cử, trong khi chỉ 13% ủng hộ. Tỷ lệ phản đối ở những người thuộc đảng Cộng hòa là 61%, còn ở đảng Dân chủ là gần 70%. Đặt cược vào kết quả bầu cử là hình thức người tham gia bỏ tiền để dự đoán ứng cử viên hoặc đảng phái nào sẽ giành chiến thắng.

Hoạt động này được thực hiện thông qua các nền tảng trực tuyến như Kalshi và Polymarket, nơi người dùng còn có thể đặt cược vào kết quả các sự kiện thể thao và diễn biến kinh tế. Hình thức này phát triển mạnh trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Riêng trên nền tảng Polymarket, tổng số tiền đặt cược vào người chiến thắng cuộc bầu cử lên tới 3,7 tỷ USD.

Sự phát triển của hoạt động cá cược bầu cử cũng làm dấy lên lo ngại trong giới lập pháp Mỹ về nguy cơ tham nhũng và trục lợi thông tin.

Hy Lạp có thể cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ tháng 1/2027. Chính phủ Hy Lạp ngày 12/10 đã trình Quốc hội dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội. Khung pháp lý mới dự kiến ​​sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, tạo điều kiện cho các nền tảng có thời gian chuẩn bị cho những thay đổi này. Dự luật có tiêu đề “Cấm trẻ vị thành niên sử dụng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến”, quy định 15 tuổi là độ tuổi tối thiểu để truy cập các dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. Việc thực thi dự luật dựa trên Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU, với mức phạt lên tới 6% doanh thu hàng năm toàn cầu nếu vi phạm.

Theo dữ liệu khảo sát quốc gia, hơn một nửa học sinh trung học Hy Lạp bắt đầu sử dụng mạng xã hội ở độ tuổi từ 10 đến 12, trong đó cứ 4 em thì có một em báo cáo sử dụng quá mức. Ngoài ra, 23% học sinh 15 tuổi cảm thấy lo lắng hoặc bất an khi không có điện thoại di động và 17% trẻ em từ 11 đến 15 tuổi từng là nạn nhân của tình trạng bắt nạt trực tuyến trong giai đoạn 2021-2022. Chính sách mới được coi là biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế trẻ em tiếp xúc với nội dung độc hại, trong khi vẫn bảo đảm quyền truy cập vào các dịch vụ kỹ thuật số cần thiết cho giao tiếp, giáo dục và sinh hoạt hàng ngày.

Người đàn ông tử vong sau khi văng khỏi tàu lượn siêu tốc tại Mỹ. Cảnh sát Mỹ cho biết một người đàn ông đã tử vong tại công viên giải trí Six Flags Over Georgia sau khi chơi tàu lượn siêu tốc. Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy người này rơi khỏi tàu lượn siêu tốc. Cảnh sát hạt Cobb cho biết một số người khác cũng bị thương trong vụ việc. Hình ảnh từ video quay trên không do WXIA, đài truyền hình liên kết với CNN công bố cho thấy những hành khách khác đang được sơ tán khỏi tàu lượn siêu tốc.

Vụ việc xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi công viên Six Flags Magic Mountain ở California thông báo đóng cửa vĩnh viễn trò chơi tàu lượn X2 nổi tiếng. Quyết định được đưa ra sau một cuộc điều tra, trong đó phát hiện nhiều báo cáo về các trường hợp chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và các ca tử vong có liên quan đến trò chơi này.