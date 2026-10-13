Thỏa thuận dầu diesel với Nga gây sóng gió, ông Trump chỉ trích châu Âu

Hôm 12/10, ông Trump tiếp tục chỉ trích các nước châu Âu, trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực đang thảo luận các biện pháp gia tăng sức ép kinh tế lên Moscow nhằm thúc đẩy Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi Mỹ tăng cường ủng hộ Kiev như các nước châu Âu, đồng thời cho rằng giới chức Mỹ cần “nhìn thấy sự thật” về chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Bất đồng giữa ông Trump và các đồng minh châu Âu gia tăng trở lại vào tuần trước, sau khi Tổng thống Mỹ thông báo miễn trừ một số biện pháp trừng phạt, cho phép Mỹ nhập khẩu 300.000 tấn dầu diesel từ Nga nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Động thái này làm dấy lên những bất đồng với các nước châu Âu, vốn trong nhiều tháng ủng hộ việc duy trì sức ép kinh tế đối với Nga như một biện pháp thúc đẩy Moscow tiến tới đàm phán.

Ông Trump đang chịu sức ép từ cử tri về chi phí nhiên liệu trước thềm cuộc bầu cử. Giá dầu diesel đã tăng khoảng 70% kể từ khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi tháng 2.

Tổng thống Mỹ nhiều lần quy trách nhiệm cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga về tình trạng giá nhiên liệu tăng cao mà người tiêu dùng Mỹ đang phải đối mặt.

Trong nỗ lực hạn chế các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Nga, Nhà Trắng được cho là đã cảnh báo các quan chức châu Âu vào cuối tuần qua về khả năng chấm dứt chương trình cho phép các đồng minh mua vũ khí quan trọng của Mỹ để viện trợ cho Kiev.

Động thái này có thể gây thêm sức ép đối với các quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine, trong đó có Anh. Các nước này đã dành nhiều tháng tìm cách thuyết phục ông Trump duy trì sự ủng hộ đối với Kiev thay vì đưa ra những nhượng bộ có lợi cho Moscow.

Trên nền tảng Truth Social hôm 12/10, ông Trump viết: “Liên minh châu Âu đã trả cho Nga 250 tỷ USD (189 tỷ bảng Anh) để mua năng lượng, nhưng giới truyền thông đưa tin giả lại không muốn đề cập đến câu chuyện đó”.

“Tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn cho người dân Mỹ”, ông Trump khẳng định.