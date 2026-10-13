Tổng thống Trump không tin Trung Quốc và Nga đang hỗ trợ Iran

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 12/10, ông Trump cho biết ông đã đọc những bình luận từ các đối thủ và những người chỉ trích mình, cho rằng Trung Quốc và Nga đang hỗ trợ Iran.

“Nếu có, sự hỗ trợ đó cũng chỉ ở mức rất hạn chế. Nhưng tôi hoàn toàn không tin họ đang làm như vậy. Họ có quá nhiều thứ để mất và chúng tôi sẽ biết nếu điều đó xảy ra, thậm chí biết rất nhanh”, ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Hồi tháng 7, Tổng thống Trump từng tuyên bố ông tin tưởng Trung Quốc và Nga sẽ không hỗ trợ Iran trong cuộc chiến với Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng nếu hai nước can dự, hậu quả đối với họ sẽ rất nghiêm trọng.

Xung đột giữa Mỹ và Iran bắt đầu bùng phát từ ngày 28/2, sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, khiến Tehran đáp trả bằng những đòn tập kích nhằm vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự Mỹ.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cùng chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon, đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Trước đó, ông Trump từng mô tả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin là những nhà lãnh đạo giữ lập trường “trung lập” trong cuộc chiến với Iran.

Mặc dù Moscow và Bắc Kinh duy trì quan hệ chặt chẽ với Tehran, cả hai đều công khai bày tỏ quan ngại về cuộc xung đột. Nga cảnh báo chiến sự Iran có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân tại Trung Đông, trong khi Trung Quốc lên án các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran là hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của nước này.

Tháng trước, trong chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump đã cảnh báo Bắc Kinh không hỗ trợ Iran. Theo Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, nhà lãnh đạo Mỹ đã nhận được cam kết từ phía Trung Quốc rằng nước này sẽ không hỗ trợ Tehran.

Cảnh báo được đưa ra giữa lúc xuất hiện các thông tin cho rằng Trung Quốc đã cung cấp cho Iran những hệ thống tên lửa phòng không vác vai, đồng thời hỗ trợ Tehran tìm cách né tránh các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ.

Hồi tháng 9, Tổng thống Trump cũng bác bỏ một báo cáo cho rằng Iran đã thu thập hình ảnh vệ tinh về một căn cứ quân sự tại Jordan từ các thực thể Trung Quốc trước cuộc tấn công khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng hồi tháng 7.