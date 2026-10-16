Ông Zelensky lo Mỹ tiếp tục thỏa thuận năng lượng với Nga

Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels ngày 16/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích thỏa thuận của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho phép Nga tiếp tục bán dầu diesel trên thị trường quốc tế. Theo ông, động thái này có thể mang lại thêm nguồn thu cho Moscow để tài trợ cho cuộc xung đột tại Ukraine.

“Giờ đây, chúng ta có thể thấy tiền sẽ bắt đầu chảy trở lại Nga thông qua thỏa thuận dầu diesel”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lo Mỹ tiếp tục thỏa thuận năng lượng với Nga. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng thỏa thuận này không đủ để bù đắp những tác động của tình hình tại eo biển Hormuz đối với thị trường toàn cầu, nhưng sẽ trực tiếp bổ sung nguồn tài chính cho Nga.

“Thỏa thuận dầu diesel này sẽ không bao giờ đủ để bù đắp tác động của eo biển Hormuz đối với các thị trường toàn cầu. Nhưng nó sẽ đưa thêm tiền trực tiếp vào túi ông Putin để tài trợ cho cuộc chiến này”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông Zelensky đồng thời bày tỏ lo ngại rằng một thỏa thuận tương tự có thể được mở rộng sang lĩnh vực khí đốt của Nga.

Bên cạnh những bất đồng với Washington về thỏa thuận dầu diesel, Ukraine còn phải đối mặt với những khó khăn ngày càng lớn về năng lượng và ngân sách.

Thủ tướng Estonia Kristen Michal nhận định trong cuộc phỏng vấn với Reuters rằng EU có thể sẽ phải cung cấp một khoản vay mới cho Ukraine nhằm bù đắp thâm hụt ngân sách của nước này trong năm tới.

“Ngay cả mùa đông năm ngoái cũng đã là địa ngục, và mùa đông này sẽ lại giống như vậy”, ông Michal nói.

Thủ tướng Estonia nhấn mạnh châu Âu cần tiếp tục hỗ trợ Ukraine vượt qua những khó khăn hiện nay, đồng thời cảnh báo các nước không nên mệt mỏi trước cuộc xung đột.

Những phát biểu tại Brussels cho thấy bất đồng về chính sách năng lượng và các biện pháp hỗ trợ Nga tiếp tục là vấn đề nhạy cảm giữa Ukraine với Mỹ và các đồng minh châu Âu, trong bối cảnh Kiev tìm cách duy trì viện trợ quân sự, hỗ trợ tài chính và sức ép quốc tế đối với Moscow.