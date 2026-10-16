English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Zelensky lo Mỹ tiếp tục thỏa thuận năng lượng với Nga

Thứ Sáu, 22:15, 16/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng thỏa thuận cho phép Nga nối lại hoạt động bán dầu diesel trên thị trường quốc tế là không phù hợp, đồng thời lo ngại Washington có thể tiếp tục đạt thỏa thuận tương tự với khí đốt Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels ngày 16/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích thỏa thuận của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho phép Nga tiếp tục bán dầu diesel trên thị trường quốc tế. Theo ông, động thái này có thể mang lại thêm nguồn thu cho Moscow để tài trợ cho cuộc xung đột tại Ukraine.

“Giờ đây, chúng ta có thể thấy tiền sẽ bắt đầu chảy trở lại Nga thông qua thỏa thuận dầu diesel”, ông Zelensky nói.

Ong zelensky lo my tiep tuc thoa thuan nang luong voi nga hinh anh 1
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lo Mỹ tiếp tục thỏa thuận năng lượng với Nga. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng thỏa thuận này không đủ để bù đắp những tác động của tình hình tại eo biển Hormuz đối với thị trường toàn cầu, nhưng sẽ trực tiếp bổ sung nguồn tài chính cho Nga.

“Thỏa thuận dầu diesel này sẽ không bao giờ đủ để bù đắp tác động của eo biển Hormuz đối với các thị trường toàn cầu. Nhưng nó sẽ đưa thêm tiền trực tiếp vào túi ông Putin để tài trợ cho cuộc chiến này”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông Zelensky đồng thời bày tỏ lo ngại rằng một thỏa thuận tương tự có thể được mở rộng sang lĩnh vực khí đốt của Nga.

Bên cạnh những bất đồng với Washington về thỏa thuận dầu diesel, Ukraine còn phải đối mặt với những khó khăn ngày càng lớn về năng lượng và ngân sách.

Thủ tướng Estonia Kristen Michal nhận định trong cuộc phỏng vấn với Reuters rằng EU có thể sẽ phải cung cấp một khoản vay mới cho Ukraine nhằm bù đắp thâm hụt ngân sách của nước này trong năm tới.

“Ngay cả mùa đông năm ngoái cũng đã là địa ngục, và mùa đông này sẽ lại giống như vậy”, ông Michal nói.

Thủ tướng Estonia nhấn mạnh châu Âu cần tiếp tục hỗ trợ Ukraine vượt qua những khó khăn hiện nay, đồng thời cảnh báo các nước không nên mệt mỏi trước cuộc xung đột.

Những phát biểu tại Brussels cho thấy bất đồng về chính sách năng lượng và các biện pháp hỗ trợ Nga tiếp tục là vấn đề nhạy cảm giữa Ukraine với Mỹ và các đồng minh châu Âu, trong bối cảnh Kiev tìm cách duy trì viện trợ quân sự, hỗ trợ tài chính và sức ép quốc tế đối với Moscow.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhà Trắng bị nghi ra lệnh hạn chế Starshield của Ukraine
Nhà Trắng bị nghi ra lệnh hạn chế Starshield của Ukraine

VOV.VN - Quyết định hạn chế hệ thống vệ tinh Starshield do SpaceX cung cấp, vốn được Ukraine sử dụng để liên lạc trên chiến trường và vận hành thiết bị bay không người lái (UAV), xuất phát từ bên trong Nhà Trắng, theo hai quan chức Mỹ và một quan chức phương Tây am hiểu vấn đề.

Nhà Trắng bị nghi ra lệnh hạn chế Starshield của Ukraine

Nhà Trắng bị nghi ra lệnh hạn chế Starshield của Ukraine

VOV.VN - Quyết định hạn chế hệ thống vệ tinh Starshield do SpaceX cung cấp, vốn được Ukraine sử dụng để liên lạc trên chiến trường và vận hành thiết bị bay không người lái (UAV), xuất phát từ bên trong Nhà Trắng, theo hai quan chức Mỹ và một quan chức phương Tây am hiểu vấn đề.

Xả súng tại trường tiểu học ở Mỹ, 4 người thiệt mạng
Xả súng tại trường tiểu học ở Mỹ, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Một vụ xả súng xảy ra tại trường tiểu học Silver Rail ở thành phố Bend, bang Oregon (Mỹ), khiến nhiều người, trong đó có trẻ em, thương vong. Nghi phạm bị bắn chết tại hiện trường. Theo CNN vụ việc khiến 1 người lớn và 3 trẻ em thiệt mạng.

Xả súng tại trường tiểu học ở Mỹ, 4 người thiệt mạng

Xả súng tại trường tiểu học ở Mỹ, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Một vụ xả súng xảy ra tại trường tiểu học Silver Rail ở thành phố Bend, bang Oregon (Mỹ), khiến nhiều người, trong đó có trẻ em, thương vong. Nghi phạm bị bắn chết tại hiện trường. Theo CNN vụ việc khiến 1 người lớn và 3 trẻ em thiệt mạng.

Ukraine cạn tên lửa Patriot giữa sức ép từ ông Trump
Ukraine cạn tên lửa Patriot giữa sức ép từ ông Trump

VOV.VN - Ukraine đã cạn tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, khiến khả năng đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga bị suy giảm. Diễn biến diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày càng gia tăng.

Ukraine cạn tên lửa Patriot giữa sức ép từ ông Trump

Ukraine cạn tên lửa Patriot giữa sức ép từ ông Trump

VOV.VN - Ukraine đã cạn tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, khiến khả năng đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga bị suy giảm. Diễn biến diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày càng gia tăng.

Tổng thống Zelensky: Ukraine bị phản bội vì thỏa thuận Nga - Mỹ
Tổng thống Zelensky: Ukraine bị phản bội vì thỏa thuận Nga - Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông cảm thấy bị phản bội sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về thỏa thuận mua nhiên liệu của Nga hồi tuần trước, đồng thời cho rằng động thái này là “chiến thắng đơn giản” dành cho Điện Kremlin.

Tổng thống Zelensky: Ukraine bị phản bội vì thỏa thuận Nga - Mỹ

Tổng thống Zelensky: Ukraine bị phản bội vì thỏa thuận Nga - Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông cảm thấy bị phản bội sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về thỏa thuận mua nhiên liệu của Nga hồi tuần trước, đồng thời cho rằng động thái này là “chiến thắng đơn giản” dành cho Điện Kremlin.

Ukraine tập kích radar 50 triệu USD của hệ thống phòng không Nga
Ukraine tập kích radar 50 triệu USD của hệ thống phòng không Nga

VOV.VN - Lực lượng Ukraine tuyên bố đã sử dụng UAV tập kích trạm radar 96L6 của Nga, thiết bị quan trọng trong mạng lưới phòng không tích hợp, được sử dụng cùng các hệ thống tên lửa S-300 và S-400 để phát hiện, theo dõi mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 300 km.

Ukraine tập kích radar 50 triệu USD của hệ thống phòng không Nga

Ukraine tập kích radar 50 triệu USD của hệ thống phòng không Nga

VOV.VN - Lực lượng Ukraine tuyên bố đã sử dụng UAV tập kích trạm radar 96L6 của Nga, thiết bị quan trọng trong mạng lưới phòng không tích hợp, được sử dụng cùng các hệ thống tên lửa S-300 và S-400 để phát hiện, theo dõi mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 300 km.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ