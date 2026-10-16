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Hungary tháo gỡ bất đồng, mở đường hội nhập EU cho Ukraine

Thứ Sáu, 21:40, 16/10/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết, Budapest và Kiev đã nhất trí xây dựng lại quan hệ trên cơ sở mới, trong bối cảnh hai nước tìm cách hạ nhiệt căng thẳng liên quan đến quyền của cộng đồng người Hungary tại Ukraine.

Ngày 16/10, sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Brussels, Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết hai bên đã nhất trí đưa quan hệ song phương sang một giai đoạn mới. Đây được ông Magyar mô tả là cuộc gặp song phương chính thức đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo.

Trong bài đăng trên Facebook sau cuộc gặp, ông Magyar khẳng định đã bày tỏ sự đoàn kết hoàn toàn với Tổng thống Zelensky trước “hành động gây hấn của Nga” nhằm vào Ukraine.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hungary Peter Magyar tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu ở Brussels, Bỉ. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Hungary cũng cho biết Budapest sẵn sàng hỗ trợ Kiev bằng mọi biện pháp ngoại giao có thể để hướng tới một lệnh ngừng bắn và nền hòa bình lâu dài.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky đánh giá cuộc gặp diễn ra “rất tốt”, đồng thời cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề. Ông cũng bày tỏ không phản đối việc tới thăm Budapest.

Quan hệ giữa Hungary và Ukraine có ý nghĩa quan trọng đối với nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) trong việc hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orban, Hungary nhiều lần phản đối các khoản viện trợ trị giá hàng tỷ euro dành cho Ukraine cũng như tiến trình gia nhập EU của nước này.

Ông Orban từng coi lập trường hoài nghi về việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga là một trọng tâm trong chiến dịch tranh cử hồi tháng 4. Cuộc bầu cử này đã khép lại 16 năm ông nắm quyền thủ tướng Hungary.

Ông Magyar có lập trường ít đối đầu với Kiev hơn người tiền nhiệm. Tuy nhiên, ông nhiều lần khẳng định Hungary sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời yêu cầu Kiev cải thiện quyền của cộng đồng người Hungary sinh sống tại nước này.

Một bước tiến trong quan hệ song phương được ghi nhận hôm 13/10, khi Ukraine bắt đầu các cuộc đàm phán với EU về những tiêu chuẩn liên quan đến thị trường nội khối và năng lực cạnh tranh, sau khi Hungary rút lại sự phản đối.

Chính phủ của ông Magyar ủng hộ bước đi này sau khi Quốc hội Ukraine thông qua luật mở rộng quyền được học bằng tiếng mẹ đẻ của người nói tiếng Hungary và các cộng đồng thiểu số khác.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky, ông Magyar hoan nghênh thỏa thuận chính trị giữa hai nước về tăng cường quyền của cộng đồng người Hungary tại vùng Transcarpathia, miền Tây Ukraine. Ông đánh giá việc thông qua luật về giáo dục bằng ngôn ngữ thiểu số là “bước đi đầu tiên nhằm khôi phục lòng tin lẫn nhau” giữa Hungary và Ukraine.

Những động thái trên cho thấy hai nước đang tìm cách tháo gỡ bất đồng về quyền của các cộng đồng thiểu số, qua đó cải thiện quan hệ song phương và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tiến trình hội nhập EU của Ukraine.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
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