Nóng thế giới hôm nay 20/9: Ông Trump tuyên bố thành lập “Lực lượng AI”

Iran đã chuyển các điều kiện nối lại đàm phán tới Mỹ. Iran cho biết chỉ trở lại bàn đàm phán với Mỹ nếu Washington chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, giải phóng tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ phong tỏa hải quân. Tuyên bố với kênh truyền hình Aljazeera tối 19/9, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei cho biết, nước này đã chuyển tới các nhà trung gian, những điều kiện cần có để khôi phục đàm phán với Mỹ.

Chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz là một trong 3 điều kiện của Iran để đổi lại việc nối lại đàm phán (Ảnh: Reuters)

Iran đồng thời xác nhận Iran vẫn đang trao đổi với hai nhà trung gian Qatar và Pakistan về điều kiện nối lại hòa đàm, nhấn mạnh rằng phản hồi của Tổng thống Mỹ Dobald Trump với các điều kiện của Tehran, sẽ quyết định tương lai đàm phán. Trong khi đó, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper hôm qua khẳng định Iran đã không xuất khẩu được bất kỳ giọt dầu thô nào trong hơn 2 tháng qua. Ngược lại, CENTCOM đã hỗ trợ đưa hơn 1 tỷ thùng dầu thô từ khu vực vùng Vịnh, vượt qua eo biển Hormuz một cách an toàn.

Đan Mạch và Greenland lên tiếng sau tuyên bố của Mỹ về thỏa thuận Greenland. Sau tuyên bố từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về thỏa thuận đạt được giữa Mỹ, Đan Mạch và vùng lãnh thổ tự trị Greenland, Đan Mạch cùng chính quyền đảo Bắc Cực này đã chính thức lên tiếng. Cả hai phía khẳng định văn kiện sắp tới sẽ củng cố an ninh chung nhưng không làm tổn hại đến chủ quyền hay quyền tự quyết của hòn đảo Greenland. Đan Mạch và chính quyền Greenland ngày 19/9 xác nhận đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Mỹ, cho phép Mỹ mở rộng hiện diện quân sự và ngăn chặn các đối thủ cạnh tranh xây dựng căn cứ hoặc đầu tư vào các lĩnh vực nhạy cảm tại khu vực.

Tuy nhiên, trước việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ có "quyền kiểm soát vĩnh viễn" đối với an ninh của Greenland, giới chức Đan Mạch và Greenland đã nhanh chóng làm rõ các "lằn ranh đỏ". Lãnh đạo chính quyền Greenland, ông Jens-Frederik Nielsen khẳng định thỏa thuận công nhận chủ quyền và quyền tự quyết của người dân Greenland. Trong khi đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trước đó cũng nhấn mạnh Greenland “không phải để bán”.

Ông Trump tuyên bố sẽ thành lập “Lực lượng AI”. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/9 tuyên bố sẽ thành lập một “Lực lượng AI” và sớm bổ nhiệm một quan chức cấp cao phụ trách trí tuệ nhân tạo, trong bối cảnh tranh luận tại Mỹ ngày càng gia tăng về tốc độ phát triển và những rủi ro tiềm tàng của công nghệ này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết “Lực lượng AI” (AI Force) mới sẽ được xây dựng theo hướng tương tự Lực lượng Không gian (Space Force) mà ông thành lập trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ chưa công bố cơ cấu, chức năng hay thẩm quyền cụ thể của lực lượng này. Nhà Trắng cũng chưa làm rõ đây sẽ là một cơ quan dân sự, một lực lượng thuộc quân đội hay một cơ chế điều phối liên ngành của chính phủ liên bang.

Đây sẽ là lần thứ hai chính quyền Trump có một quan chức đảm nhiệm vai trò này. Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Trump tiếp tục phản đối những lời kêu gọi làm chậm quá trình phát triển AI hoặc áp đặt thêm các quy định liên bang đối với ngành công nghệ này.

Houthi tấn công thủ đô Riyadh và cảng dầu Yanbu của Saudi Arabia. Houthi tuyên bố phát động các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Riyadh và thành phố cảng Yanbu của Saudi Arabia, trong đó có các cơ sở dầu khí của Aramco.

Cột khói đen lớn bốc lên từ khu vực chứa nhiên liệu tại Sân bay Quốc tế King Khalid, thủ đô Riyadh, Saudi Arabia ngày 19/9 (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree tuyên bố rằng lực lượng này đã phát động các cuộc tấn công quy mô lớn, sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái, đánh phá các cơ sở nhạy cảm ở thủ đô Riyadh và thành phố cảng Yanbu của Saudi Arabia bên bờ biển Đỏ. Trong đó, đòn tập kích vào thành phố cảng Yanbu nhắm đến các cơ sở dầu mỏ của Tập đoàn dầu khí Aramco. Người phát ngôn quân sự Houthi khẳng định chiến dịch tập kích nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Saudi Arabia vào thủ đô Sanaa của Yemen.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát trở lại giữa tháng 7, Houthi tuyên bố tấn công vào thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Tuy nhiên, mục tiêu đánh phá cụ thể ở thủ đô Riyadh, không được đề cập.

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đáp ứng nhu cầu quân sự của Saudi Arabia. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết Saudi Arabia có thể có các nhu cầu quân sự do các cuộc tấn công liên tục từ lực lượng Houthi ở Yemen. Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hỗ trợ theo một hiệp ước quốc phòng ba bên giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan (Ảnh: AP)

Phát biểu trên đài truyền hình NTV, ông Hakan Fidan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ nhận thấy có những cuộc tấn công rất nghiêm trọng nhắm vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Saudi Arabia. Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu quân sự, đặc biệt là về các vấn đề kỹ thuật của Saudi Arabia. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cũng cho rằng việc lôi kéo Saudi Arabia vào cuộc chiến giữa Mỹ và Iran là điều không thể chấp nhận được, bởi quốc gia này không có mong muốn tham gia vào xung đột.

Thỏa thuận quốc phòng chung giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan, được gọi là “Thỏa thuận Quốc phòng Chung Mecca” và được ký kết vào tháng Tám, quy định rằng một cuộc tấn công vũ trang nhắm vào bất kỳ quốc gia nào trong số ba nước này sẽ bị coi là cuộc tấn công nhắm vào tất cả các nước còn lại.

Saudi Arabia lùi ngày chuyển dầu cho châu Âu. Tập đoàn dầu khí lớn nhất Saudi Arabia - Aramco vừa thông báo cho khách hàng châu Âu về việc không thể cung cấp dầu vào tháng 10 năm nay như kế hoạch. Nguyên nhân là do đường ống dẫn dầu chiến lược của Tập đoàn bị hư hỏng và chưa thể vận hành trở lại.

Một địa điểm trên tuyến đường ống dẫn dầu của Saudi Arabia chịu thiệt hại sau vụ tấn công của lực lượng Houthi (Ảnh: Reuters)

Hãng tin Bloomberg và một số nguồn cho biết Tập đoàn dầu khí Aramco của Saudi Arabia đã phải thông báo cho ít nhất 2 khách hàng là các đơn vị lọc dầu châu Âu, về sự trì hoãn thời gian bàn giao dầu thô. Theo đó, các khách hàng châu Âu của Aramco sẽ không thể nhận được dầu thô vào tháng 10 như kế hoạch. Nguyên nhân là do đường ống dẫn dầu chiến lược Đông - Tây của Saudi Arabia chưa thể vận hành trở lại. Hệ thống này đã bị hư hại và phải dừng hoạt động sau đòn tập kích của máy bay không người lái từ Iraq hôm 10/9.

Hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia - quốc gia đứng thứ 3 thế giới về khai thác và xuất khẩu dầu thô - đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi xung đột vũ trang trong khu vực. Xuất khẩu dầu thô của Riyadh qua các cảng từ vịnh Ba Tư, gần như tê liệt sau khi eo biển Hormuz bị phỏng tỏa từ cuối tháng 2/2026 vì chiến sự Mỹ - Israel - Iran bùng phát. Saudi Arabia đã chuyển hướng xuất khẩu dầu từ trung tâm sản xuất ở mạn vịnh Ba Tư, sang các cảng trên biển Đỏ, thông qua đường ống dẫn dầu chiến lược Đông - Tây dài 1.200km và có công suất lên tới 7 triệu thùng/ngày.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể bán S-400 cho nước vùng Vịnh để mua F-35 Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ đang trao đổi với Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh cấm bán tiêm kích F-35, sau khi Ankara mua hệ thống S-400 của Nga. Trả lời phỏng vấn đài NTV, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết Ankara và Washington đang triển khai những “ý tướng sáng tạo”, nhằm dỡ bỏ lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan vụ Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Ông Fidan không đề cập những “ý tướng sáng tạo” cụ thể là gì, song bày tỏ tin tưởng sẽ đạt được những bước đi tích cực về vấn đề này.

Mỹ đã áp đặt trừng phạt và loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình tiêm kích F-35 năm 2020, sau khi Ankara quyết mua hệ thống S-400 của Moscow, bất chấp phản đối và cảnh báo từ Washington. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7 cho biết nước này có thể bán lại hệ thống S-400 cho một quốc gia vùng Vịnh, để được trở lại chương trình F-35 của Mỹ. Tuy nhiên, thông tin chi tiết khác về hướng đi này, chưa được tiết lộ.

Israel tiếp tục tấn công trên khắp Gaza. Các cuộc tấn công của Israel trên khắp Gaza những ngày qua, đã khiến 4 người Palestine thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Cuộc tấn công của Israel tại phía Đông thành phố Gaza đã khiến 1 người Palestine thiệt mạng.

Người dân Palestine cố gắng dập tắt đám cháy sau một cuộc không kích của Israel nhằm thành phố Gaza ngày 19/9 (Ảnh: Reuters)

Một cuộc không kích của Israel cũng đã khiến 1 người Palestine tại trại tị nạn Jabalia ở phía Bắc Gaza thiệt mạng. Tại trung tâm Gaza, quan chức bệnh viện Al-Aqsa cho biết, 1 bé gái đã tử vong do vết thương sau khi bị lực lượng Israel bắn trúng tại trại tị nạn Nuseirat. Trong khi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel tại Khan Younis ở phía Nam Gaza cũng khiến 1 người thiệt mạng.

Những trường hợp tử vong mới nhất nâng tổng số người Palestine thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel sau thỏa thuận ngừng bắn tháng 10/2025 lên 1.386 người, trong khi 4.784 người khác bị thương, theo số liệu từ ​​Bộ Y tế Palestine. Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Gaza vào tháng 10/2023, tổng số người Paletine thiệt mạng tại vùng lãnh thổ này là 73.821 người, cùng với 174.897 người khác bị thương.

Hơn 20.000 người Ba Lan tham gia Chương trình huấn luyện khẩn cấp “Hãy sẵn sàng”. Thông tin do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Sobkowiak-Czarnecka công bố. Chương trình huấn luyện của Ba Lan nhằm nâng cao khả năng đối phó với xung đột và các tình huống khẩn cấp khác trong bối cảnh lo ngại về an ninh khu vực ngày càng gia tăng.

Phát biểu trong khuôn khổ chuyến thăm căn cứ của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ Thủ đô số 18 ở phía đông thủ đô Warsaw ngày 19/9, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Sobkowiak-Czarnecka cho biết, Chương trình “Hãy sẵn sàng” dành cho tất cả công dân Ba Lan từ 13 tuổi trở lên, cung cấp các khóa học thực hành về sơ cứu, sinh tồn, an ninh mạng và ứng phó khủng hoảng, cũng như các tình huống khẩn cấp, từ xung đột đến hỏa hoạn và lũ lụt. Đây là một phần trong chuỗi biện pháp nhằm cải thiện khả năng phòng thủ dân sự của Ba Lan trong bối cảnh cuộc xung đột tại quốc gia láng giềng vẫn diễn biến phức tạp.

Mỗi khóa học kéo dài khoảng 8 giờ với nội dung được thiết kế để người dân có thể tự bảo vệ bản thân và gia đình khi hệ thống hỗ trợ bị gián đoạn. Đây là các khóa học bổ sung cho “Cẩm nang an ninh” do chính phủ xuất bản năm ngoái, nhằm giúp các hộ gia đình có kỹ năng thực tế trong chuẩn bị đối phó với các tình huống khẩn cấp.

Mưa lớn gây lũ quét ở miền Bắc Thái Lan, hàng trăm hộ dân phải sơ tán. Mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét và ngập lụt tại nhiều khu dân cư ở tỉnh Phetchabun, miền Bắc Thái Lan, buộc hàng trăm hộ gia đình phải sơ tán trong ngày 19/9. Trong khi đó, giới chức Thái Lan tiếp tục cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại một số khu vực hạ lưu sông Chao Phraya trong những ngày tới.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân ở huyện Lom Sak, tỉnh Phetchabun hôm 19/9 (Ảnh: Lực lượng cứu hộ Ruam Katanyu)

Giới chức địa phương cho biết lũ quét đã gây ngập lụt nhiều khu dân cư và hư hại một số công trình hạ tầng tại huyện Lom Sak, tỉnh Phetchabun. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương tiếp cận và hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, trong đó ưu tiên người cao tuổi và khuyết tật. Tính đến ngày hôm qua (19/9), khoảng 300 hộ gia đình thuộc diện phải sơ tán. Hiện chưa ghi nhận trường hợp thương vong.

Trong khi đó, cùng ngày 19/9, Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan phát cảnh báo tới 11 tỉnh, thành thuộc lưu vực sông Chao Phraya, yêu cầu chủ động ứng phó với nguy cơ ngập lụt trong bối cảnh lượng nước từ miền Bắc đổ về ngày càng lớn và cơ quan này dự kiến phải tăng lưu lượng xả nước từ đập Chao Phraya.