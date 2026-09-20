Thổ Nhĩ Kỳ có thể bán S-400 cho nước vùng Vịnh để mua F-35 Mỹ

Trả lời phỏng vấn đài NTV, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết Ankara và Washington đang triển khai những “ý tướng sáng tạo”, nhằm dỡ bỏ lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan vụ Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Ông Fidan không đề cập những “ý tướng sáng tạo” cụ thể là gì, song bày tỏ tin tưởng sẽ đạt được những bước đi tích cực về vấn đề này.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga khai hỏa trong một cuộc tập trận. Ảnh: Sputnik

Mỹ đã áp đặt trừng phạt và loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình tiêm kích F-35 năm 2020, sau khi Ankara quyết mua hệ thống S-400 của Moscow, bất chấp phản đối và cảnh báo từ Washington.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7 cho biết nước này có thể bán lại hệ thống S-400 cho một quốc gia vùng Vịnh, để được trở lại chương trình F-35 của Mỹ. Tuy nhiên, thông tin chi tiết khác về hướng đi này, chưa được tiết lộ.