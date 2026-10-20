Tư lệnh NATO thừa nhận quân đội Nga đổi mới và linh hoạt hơn

Viên tư lệnh NATO nhận định các quân nhân Nga biết “học hỏi và thích nghi”. Ông nêu thêm rằng quân đội Nga hiện nay đã khác xa so với năm 2022.

Binh sĩ Nga điều khiển UAV. Ảnh: Sputnik.

Đặc biệt, Đô đốc Vandier lưu ý đến những tiến bộ của Nga trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái ( UAV ). Theo ông, việc Nga áp dụng các công nghệ tiên tiến hơn đã làm giảm đáng kể hiệu quả của một số phương pháp đánh chặn mà phía Ukraine sử dụng.

Trước những thành công của Nga, vị chỉ huy NATO cho rằng liên minh này đang tụt hậu và có nguy cơ rơi vào tình thế không chuẩn bị kịp, cũng như không thể theo kịp tốc độ đổi mới công nghệ trên chiến trường.

“Tôi không đồng ý với quan điểm cho rằng chúng ta có nền tảng công nghiệp vững chắc”, ông Vandier nói. Ông cũng chia sẻ rằng mình thường thấy các quan chức “chỉ bàn luận suông, trì hoãn những quyết định quan trọng, không giải ngân, và vẫn sử dụng các quy trình lỗi thời” - điều khiến ông cảm thấy vô cùng lo ngại.

Trong khi đó, điện Kremlin đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc cho rằng Nga có ý định tấn công các quốc gia NATO. Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả những tuyên bố như vậy từ các chính trị gia phương Tây là nỗ lực nhằm đe dọa chính người dân của họ, đồng thời biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự.

Phát ngôn viên điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho rằng NATO đang theo đuổi chính sách “quân sự hóa ồ ạt”, và việc mô tả Nga như một “mối đe dọa” chỉ là cái cớ để biện minh cho quyết định nâng mức chi tiêu quốc phòng của các quốc gia thành viên NATO lên tới 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).