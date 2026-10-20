Ông Zelensky nói các quyết định của Mỹ liên quan đến Ukraine "rất khó lý giải"

Phát biểu ngày trong cuộc gặp với phái đoàn Quốc hội Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev chưa nhận được lời giải thích đầy đủ về một số quyết định của Washington liên quan đến hoạt động hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

“Bởi tất cả vấn đề đều bắt nguồn từ việc ông Putin từ chối chấm dứt cuộc chiến này, cùng những quyết định từ phía Mỹ mà các bên khó lý giải với tư cách những người bạn”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev chưa được giải thích đầy đủ về những hạn chế đối với việc sử dụng hệ thống Starshield, công nghệ cần thiết để triển khai một số cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và đối phó với các cuộc tấn công của Nga, đặc biệt là bằng UAV tốc độ cao sử dụng động cơ phản lực.

Trong đoạn video đăng tải trên Telegram, ông Zelensky cho biết Ukraine đã ba lần không nhận được cảnh báo sớm về các cuộc tấn công trong tuần qua, dù đây là thông tin mà các đối tác thường cung cấp.

“Chúng tôi cũng biết rằng, đáng tiếc, Lầu Năm Góc đang trì hoãn việc chuyển giao các tên lửa mà đối tác của chúng tôi đã thanh toán thông qua chương trình PURL”, ông Zelensky nói.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, một lô tên lửa đang chờ chữ ký phê duyệt của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth.

“Tất cả những điều này cho thấy có thể đã có một quyết định chính trị nào đó nhằm làm chậm quá trình hỗ trợ dành cho chúng tôi”, ông Zelensky nhận định.

Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine sẵn sàng ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga trong 30 ngày theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump, với điều kiện Washington cung cấp tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot.

Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine bày tỏ hy vọng phái đoàn nước này sẽ gặp các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner tại Na Uy trong những ngày tới.