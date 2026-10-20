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Phó Tổng thống Mỹ nói Ukraine không nên gia nhập NATO

Thứ Ba, 15:18, 20/10/2026
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VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng Ukraine không nên gia nhập NATO, đồng thời nhấn mạnh Washington và Kiev hiện không có quan hệ đồng minh chính thức.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình 2WAY TONIGHT ngày 19/10, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance bày tỏ quan điểm phản đối việc Ukraine gia nhập NATO, đồng thời làm rõ tính chất quan hệ giữa Washington và Kiev.

Khi được người dẫn chương trình hỏi liệu Ukraine có thể được xem là một đồng minh của Mỹ hay chỉ là quốc gia đối tác với mức độ quan hệ ít ràng buộc hơn, ông Vance khẳng định hai nước hiện không có quan hệ đồng minh chính thức.

pho tong thong my noi ukraine khong nen gia nhap nato hinh anh 1
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Bắc Carolina, ngày 19/10/2026. Ảnh: Reuters

“Theo tôi được biết, chúng tôi không có liên minh chính thức với Ukraine. Họ không phải thành viên NATO và tôi cũng không cho rằng họ nên gia nhập NATO”, ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng quan hệ giữa Washington và Kiev không đồng nghĩa với việc hai bên luôn có chung quan điểm về mọi vấn đề.

“Chúng tôi sẽ hợp tác trong một số lĩnh vực, nhưng cũng sẽ có những vấn đề mà hai bên có quan điểm trái ngược nhau”, ông Vance cho biết.

Trong cuộc phỏng vấn, Phó Tổng thống Mỹ cũng cho rằng Ukraine cần chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga.

Phát biểu của ông Vance được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Kiev tiếp tục xuất hiện những bất đồng liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine, đặc biệt là vấn đề tấn công hạ tầng năng lượng và triển vọng giải quyết xung đột.

Về khả năng Ukraine gia nhập NATO, hồi tháng 8, Đại sứ Ukraine tại Anh Valerii Zaluzhnyi, cựu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, từng nhận định rằng Kiev khó có triển vọng trở thành thành viên NATO theo mô hình phát triển hiện nay của liên minh quân sự này. Ông Zaluzhnyi nhấn mạnh Ukraine cần tiếp cận các công nghệ tiên tiến và năng lực quân sự của những quốc gia thành viên NATO, đồng thời cho rằng các cơ chế bảo đảm an ninh trong tương lai có thể gắn với việc hình thành những liên minh phòng thủ mới.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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