Nóng thế giới hôm nay 23/10: Mỹ và Israel có thể sắp không kích Iran

Mỹ và Israel lên kế hoạch không kích Iran ngay sau bầu cử. Theo các quan chức Mỹ và những nguồn tin am hiểu quá trình thảo luận, quân đội Mỹ và Israel đã xây dựng các phương án cụ thể nhằm nối lại chiến dịch không kích Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới.

Trong quá trình lập kế hoạch cho một chiến dịch quân sự ngắn ngày nhưng có cường độ cao, lực lượng hai nước đã tăng cường tập trận, triển khai máy bay trên không phận Iraq để diễn tập các phương án tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong tuần này để thảo luận về khả năng mở đợt không kích mới.

Các mục tiêu tiềm tàng bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng, cơ sở hạt nhân cùng kho tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran. Một số quan chức Mỹ nhận định chiến dịch tấn công quy mô lớn tiếp theo có thể đẩy nền kinh tế Iran đến giới hạn chịu đựng, qua đó buộc Tehran nhượng bộ trên bàn đàm phán sau gần 8 tháng xung đột.

Khói bốc lên sau một vụ nổ tại Tehran, ngày 1/3/2026. Ảnh: WANA/Reuters

Houthi tiếp tục tấn công cơ sở dầu khí của Saudi Arabia. Truyền thông Saudi Arabia ngày 21/10 cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công do lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành. Hãng thông tấn Saudi Arabia (SPA) cho biết, thương vong xảy ra khi hệ thống phòng không Saudi Arabia thực hiện nỗ lực đánh chặn một máy bay không người lái được phóng đi từ Yemen, nhắm vào mỏ dầu Shaybah của Tập đoàn dầu khí Aramco ở tỉnh Đông.

Vụ việc làm cháy một phương tiện của nhà thầu đang làm việc trong mỏ dầu, nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở này. Ngoài 2 người thiệt mạng, gồm 1 người Philippines và 1 người Nepal, vụ việc còn khiến 2 người khác bị thương. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ thương vong là do chiếc máy bay thù địch, hay hoạt động đánh chặn của hệ thống phòng không, gây ra. Lực lượng Houthi cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

Mỹ rút nhân viên ngoại giao khỏi Saudi Arabia do nguy cơ tấn công từ Houthi. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/10 cho biết, đã ra lệnh rút các nhân viên không thiết yếu và thành viên gia đình của nhân viên chính phủ Mỹ khỏi Saudi Arabia, trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào quốc gia vùng Vịnh này.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott, quyết định áp dụng đối với Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh và các cơ quan lãnh sự tại Saudi Arabia. Theo ông Pigott, lực lượng được Iran hậu thuẫn đã liên tục tấn công các sân bay dân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu, gây thương vong và làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động giao thông hàng không. Washington cảnh báo các hành động thù địch có thể nhanh chóng lan rộng ra ngoài khu vực hiện tại.

Nga và Ukraine bật đèn xanh cho đàm phán ba bên với Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều bày tỏ ủng hộ đề xuất của Mỹ về tổ chức đàm phán ba bên nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Phía Nga cho biết, trong cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại St. Petersburg hôm 21/10, Tổng thống Putin đã bày tỏ sự sẵn sàng tham gia đàm phán về nguyên tắc.

Trong khi đó, trả lời báo chí, Tổng thống Zelensky xác nhận Ukraine quan tâm đến cuộc gặp ba bên và mong muốn cuộc họp diễn ra chậm nhất vào đầu tháng 11. Ông Zelensky cho biết đã trao đổi với các quan chức Mỹ sau cuộc gặp giữa ông Witkoff và Tổng thống Putin. “Chúng tôi nhận được phản hồi rằng Nga ủng hộ một cuộc gặp ba bên ở cấp độ các nhóm đàm phán”, ông Zelensky nói. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, phía Mỹ đề xuất tổ chức cuộc gặp trong thời gian sớm nhất và Kiev ủng hộ phương án này.

Ông Trump nói không biết ai ra lệnh hạn chế Starlink ở Ukraine. Phát biểu với báo giới tại Washington ngày 21/10, trước khi lên đường tham dự một cuộc vận động tranh cử ở bang Nam Carolina, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông không liên quan đến việc hạn chế tốc độ dịch vụ Internet vệ tinh Starlink và Starshield do tập đoàn SpaceX cung cấp cho Ukraine.

“Tôi không liên quan. Tôi không biết ai đã làm điều đó, nhưng tôi không tham gia”, ông Trump trả lời khi được hỏi liệu tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành SpaceX, có trực tiếp ra lệnh hạn chế dịch vụ này hay không.

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Musk cho biết các hệ thống Starshield thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của chính phủ Mỹ. Theo ông, mọi giới hạn về tốc độ kết nối hoặc phạm vi sử dụng đều do quân đội Mỹ và cuối cùng là Tổng thống Mỹ quyết định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu sau khi xuống chuyên cơ Không Lực Một, tại Căn cứ Liên hợp Andrews, bang Maryland, Mỹ, ngày 21/10/2026. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Rubio: Ukraine sẽ không còn là quốc gia có chủ quyền nếu thiếu Mỹ. Phát biểu trước báo giới tại Mumbai, Ấn Độ, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, bao gồm cả dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, Ukraine sẽ không còn tồn tại như hiện nay với tư cách một quốc gia có chủ quyền. Ông nhấn mạnh Washington đã cung cấp hàng tỷ USD viện trợ cho Kiev dưới cả hai chính quyền Tổng thống Joe Biden và Donald Trump, góp phần giúp Ukraine duy trì khả năng phòng thủ trước Nga.

Người đứng đầu Bộ ngoại giao Mỹ cũng ghi nhận sự dũng cảm của quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, song cho rằng không quốc gia nào trên thế giới đã hỗ trợ Ukraine nhiều hơn Mỹ trong hơn bốn năm qua.

Mỹ mời Tổng thống Nga Putin tham dự G20 tại Miami. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 21/10 xác nhận Tổng thống Donald Trump đã quyết định mời Nga tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), đồng thời để ngỏ khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Miami tham dự hội nghị thượng đỉnh.

Ông Rubio cho rằng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có thể tham dự cuộc họp cấp ngoại trưởng tại Atlanta vào cuối tháng này, và có khả năng Tổng thống Vladimir Putin sẽ tới Miami dự hội nghị thượng đỉnh vào cuối năm.

Nga là thành viên G20 và tiếp tục cử đại diện tham dự các hội nghị của nhóm trong những năm qua. Tuy nhiên, Tổng thống Putin đã không trực tiếp tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 kể từ năm 2019.

Thượng đỉnh Nga-Mỹ-Trung Quốc có thể diễn ra bên lề APEC. Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tổ chức cuộc gặp ba bên bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc, sự kiện được ông đánh giá có thể mang ý nghĩa “lịch sử”. Hội nghị thượng đỉnh APEC dự kiến diễn ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc, trong hai ngày 18 và 19/11.

Trả lời hãng tin Vesti của Nga hôm 21/10, ông Ushakov cho biết Bắc Kinh đã bắt đầu chuẩn bị cho khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên. “Các bên đều sẵn sàng nhưng phần lớn, nếu không muốn nói là tất cả, đều phụ thuộc vào phía Trung Quốc, nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh”, ông Ushakov nói.

Iran tuyên bố phát triển “bố của các loại bom”. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 21/10 thông báo đã phát triển và chuẩn bị công bố một loại vũ khí tấn công hạng nặng mới với tên gọi “bố của các loại bom”.

Trong tuyên bố được hãng thông tấn Câu lạc bộ các nhà báo trẻ Iran trích dẫn, người phát ngôn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Hossein Mohebi khẳng định, “bố của các loại bom” mà Iran chuẩn bị công bố, sẽ là điều mới mẻ dành cho kẻ thù. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật hay sức công phá của bom, không được đề cập. Thời điểm chính xác công bố siêu bom, cũng không được nói rõ.

Truyền thông và giới phân tích khu vực cho rằng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran công bố thông tin về việc phát triển siêu bom, là nhằm phản ứng với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ 6 tuần trước ám chỉ rằng Washington có thể sử dụng siêu bom GBU-43/B, được mệnh danh là “mẹ của các loại bom”, để tấn công các cơ sở hạt nhân ở Iran.

Tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Không gian Vũ trụ IRGC ở Tehran, Iran, ngày 12/11/2025. Ảnh: WANA/Reuters

Pháp tăng cường an ninh trước đợt biểu tình vào cuối tuần này. Ngày 21/10, nhiều địa phương tại Pháp công bố thêm các biện pháp bảo đảm an ninh trước đợt biểu tình dự kiến diễn ra vào ngày 24/10. Việc tăng cường lực lượng, siết chặt tụ tập và áp đặt giới nghiêm cục bộ nhằm ngăn chặn làn sóng bạo lực, đốt phá và cướp phá như cuối tuần trước.

Tại thủ đô Paris, lệnh giới nghiêm ở khu vực quảng trường République và Les Halles tiếp tục được gia hạn từ 23h đêm đến 6h sáng hôm sau. Đây đã là lần thứ ba trong tuần chính quyền thành phố phải áp dụng biện pháp khẩn cấp này nhằm ngăn chặn nguy cơ bạo động mới.

Ở miền Nam nước Pháp, chính quyền tỉnh Pyrénées-Orientales thông báo cấm biểu tình tại trung tâm thành phố Perpignan từ ngày 22 đến 25/10. Lực lượng bảo đảm an ninh trong ngày 24/10 sẽ tăng gấp đôi so với cuối tuần trước, với sự phối hợp của cảnh sát quốc gia, hiến binh và cảnh sát thành phố. Lệnh giới nghiêm đối với người chưa thành niên cũng được áp dụng từ 19h30 ngày 24/10 đến 6h sáng hôm sau.