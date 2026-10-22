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Trung Quốc đẩy mạnh thương mại hóa các đột phá công nghệ

Thứ Năm, 15:32, 22/10/2026
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VOV.VN - Ngày 21/10, Trung Quốc công bố các hướng dẫn nhằm làm sâu sắc hơn sự hội nhập giữa đổi mới công nghệ và công nghiệp, kêu gọi những đột phá mang tính quyết định trong các công nghệ then chốt cốt lõi, đẩy nhanh quá trình thương mại hóa các công nghệ tiên tiến, hỗ trợ lớn hơn từ vốn đầu tư dài hạn cho công nghệ.

 

Văn bản có tên “Ý kiến ​​về việc thúc đẩy hội nhập sâu rộng giữa đổi mới khoa học công nghệ và đổi mới công nghiệp” do Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện nước này ban hành.

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Ảnh minh họa. Nguồn: Tân Hoa xã

Trong trao đổi dưới hình thức hỏi đáp với truyền thông trong nước, một quan chức của Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho biết, các hướng dẫn này nhằm mục đích phá bỏ rào cản giữa đổi mới công nghệ và phát triển công nghiệp, chuyển dịch khỏi cách tiếp cận truyền thống chỉ xem xét thương mại hóa sau khi đã có kết quả nghiên cứu. Mục tiêu là tăng cường kết hợp giữa nghiên cứu và ứng dụng công nghiệp, với doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong việc chuyển đổi những tiến bộ khoa học thành năng lực sản xuất.

Để kết nối tốt hơn đổi mới công nghệ với nhu cầu công nghiệp, văn bản yêu cầu cải cách cách thức tổ chức các dự án nghiên cứu quốc gia, với sự tham gia nhiều hơn của doanh nghiệp, các tổ chức đầu tư khởi nghiệp và người dùng trong việc lập kế hoạch và đánh giá dự án; thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu bằng cách khuyến khích các công ty chủ trì dự án với mục tiêu ứng dụng công nghiệp rõ ràng.

Văn bản cũng xác định một số lĩnh vực ưu tiên cho các đột phá công nghệ, bao gồm mạch tích hợp, máy công cụ công nghiệp, thiết bị cao cấp, vật liệu tiên tiến và sản xuất sinh học, đồng thời đạt được những đột phá về phần mềm cơ bản then chốt và những tiến bộ trong linh kiện cơ bản, vật liệu cơ bản, quy trình nền tảng tiên tiến và nền tảng công nghệ công nghiệp.

Bên cạnh những đột phá trong các công nghệ công nghiệp hiện có, văn bản cũng tìm cách thúc đẩy các ngành công nghiệp mới nổi và tương lai, yêu cầu đẩy nhanh phát triển các ngành công nghiệp mới nổi chiến lược như năng lượng mới, vật liệu mới và hàng không vũ trụ, thúc đẩy thương mại hóa các công nghệ tiên tiến bao gồm trí tuệ hiện thân, giao diện não-máy tính và năng lượng nhiệt hạch.

Những bước đi này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách gắn kết tốt hơn năng lực công nghệ ngày càng phát triển với nhu cầu công nghiệp, cân bằng giữa việc theo đuổi các đột phá trong những lĩnh vực công nghệ tiên phong với yêu cầu chuyển đổi các kết quả nghiên cứu thành những ứng dụng có khả năng thương mại hóa, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Theo số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 16/10, chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D) của nước này đạt 3,93 nghìn tỷ nhân dân tệ (588,71 tỷ USD) năm 2025, tăng 8,2% so với năm trước và chiếm 2,8% GDP. Các doanh nghiệp chiếm 77,4% tổng chi tiêu cho R&D.

Mặc dù đầu tư đáng kể vào R&D, nhưng Trung Quốc vẫn gặp phải những thách thức trong việc chuyển đổi nghiên cứu thành ứng dụng công nghiệp. Theo Cục Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Trung Quốc, năm 2025, tỷ lệ công nghiệp hóa bằng sáng chế phát minh do các doanh nghiệp Trung Quốc nắm giữ đạt 54%, tăng 0,7 điểm phần trăm so với năm 2024. Tỷ lệ này đối với các trường đại học và viện nghiên cứu lần lượt là 10,1% và 17,2%.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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