Nóng thế giới hôm nay 30/10: Châu Âu không được mời dự đàm phán về Ukraine

Nhật Bản, Hàn Quốc lại tố Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo. Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 29/10 cho biết một vật thể có khả năng là tên lửa đạn đạo vừa được phóng lên từ lãnh thổ Triều Tiên. Tokyo thông báo vật thể có khả năng là tên lửa đạn đạo được phóng từ Triều Tiên đã rơi xuống.

Triều Tiên phóng thử tên lửa Hwasong-12 hồi tháng 9/2017 (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, lần phóng tên lửa trước đó của Triều Tiên diễn ra vào ngày 12/10 và tính đến thời điểm đó, Triều Tiên đã tiến hành 11 vụ thử vũ khí chiến thuật và chiến lược với ít nhất 18 tên lửa đạn đạo được phóng, gấp hơn 2 lần về số vụ thử và 3 lần về số tên lửa so với năm 2025.

Mỹ có thể không kích quy mô lớn nhằm vào Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ. Mỹ và Israel đang chuẩn bị cho khả năng nối lại chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ ngày 3/11, nếu những nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Tehran không đạt được đột phá. Theo trang tin Axios ngày 28/10, dẫn các nguồn tin Mỹ, Israel và khu vực, Qatar đang dẫn đầu nỗ lực trung gian với sự hỗ trợ của Pakistan, Saudi Arabia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm khôi phục đàm phán giữa Washington và Tehran, qua đó ngăn chặn nguy cơ chiến tranh bùng phát trở lại. Các nguồn tin cho biết nếu không đạt được thỏa thuận vào phút chót, khả năng Mỹ và Israel tiến hành một chiến dịch không kích lớn nhằm vào Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang ngày càng gia tăng.

Châu Âu không được mời tham gia đàm phán ba bên về Ukraine﻿. Nga tuyên bố các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ về giải quyết xung đột Ukraine sẽ không có sự tham gia của châu Âu. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các bên chuẩn bị nối lại đàm phán tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, vào nửa đầu tháng 11.

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov (Ảnh: TASS)

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Vesti ngày 28/10, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết Nga và Mỹ đã nhất trí nối lại đàm phán với sự tham gia của đại diện ba nước Nga, Ukraine và Mỹ, không có các nước châu Âu. Ông Ushakov tuyên bố các nước châu Âu có thể tự đến địa điểm đàm phán, nhưng sẽ không được mời tham gia bàn thương lượng. Theo ông, vấn đề này cũng không được đề cập trong cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Anh cam kết bổ sung 10 tỷ bảng Anh hỗ trợ Ukraine. Ngày 28/10, Chính phủ Anh công bố khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 10 tỷ bảng Anh (13 tỷ USD) dành cho Ukraine, bao gồm hỗ trợ kinh tế và quân sự, nhằm giúp nước này đáp ứng các nhu cầu cấp bách và củng cố khả năng phục hồi kinh tế trong bối cảnh xung đột tiếp diễn. Phát biểu tại Hạ viện khi trình bày Ngân sách năm 2026, Bộ trưởng Tài chính Anh John Healey cho biết gói hỗ trợ mới được triển khai thông qua các khoản vay, bảo lãnh của cơ quan Tài chính Xuất khẩu Anh và khoản viện trợ quân sự khẩn cấp trị giá 500 triệu bảng Anh dành cho mùa Đông năm nay.

Việc Anh bổ sung nguồn lực tài chính, đặc biệt là khoản viện trợ quân sự khẩn cấp trong mùa Đông, được kỳ vọng góp phần giúp Kiev duy trì năng lực phòng thủ và bảo đảm các hoạt động thiết yếu trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.

EU không mở lại đường ống Dòng chảy phương Bắc sau xung đột Nga - Ukraine. Ngày 28/10, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố không có kế hoạch khôi phục hoạt động đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc sau khi xung đột Nga - Ukraine kết thúc, trong bối cảnh xuất hiện thông tin Mỹ và Nga thảo luận khả năng nối lại dòng khí đốt Nga cung cấp cho châu Âu.

Vụ rò rỉ khí gas tại đường ống dẫn khí Nord Stream 2 nhìn từ máy bay tiêm kích F-16 của Đan Mạch ngày 27/9/2022. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Paula Pinho nhấn mạnh, EU đã có quy định nhằm chấm dứt nhập khẩu khí đốt của Nga, bất kể diễn biến địa chính trị. Theo bà, việc phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng Nga từng khiến các nước châu Âu đối mặt với những hệ lụy nghiêm trọng, do nguồn cung có thể bị sử dụng làm công cụ gây sức ép. EU đang triển khai lộ trình loại bỏ khí đốt Nga, bao gồm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và khí đốt vận chuyển qua đường ống, với mục tiêu hoàn tất vào cuối năm 2027.

Ứng viên Tổng thống Brazil thất cử đã tới Mỹ. Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro ngày 28/10 đã tới Mỹ cùng gia đình sau khi thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil. Ngay sau khi tới Mỹ, ông Bolsonaro tuyên bố mình mới là tổng thống đắc cử hợp pháp, đồng thời cáo buộc Tổng thống Luiz Inácio Lula và Tòa án Tối cao thao túng kết quả bầu cử. Theo truyền thông Mỹ, ông Flávio Bolsonaro, con trai cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cùng gia đình đã tới thành phố Miami, bang Florida, trên một máy bay riêng sáng 28/10.

Theo kết quả được công bố, Tổng thống Lula da Silva giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 25/10 với cách biệt khoảng 4,5 triệu phiếu. Các quan sát viên quốc tế đánh giá cuộc bỏ phiếu diễn ra công bằng.

Tây Ban Nha tuyên bố 3 ngày quốc tang sau vụ tai nạn đường sắt khiến 68 người chết. Ít nhất 68 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra ngày 28/10 tại miền trung Tây Ban Nha. Chính phủ nước này tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa tại Tây Ban Nha ngày 28/10 (Ảnh: Reuters)

Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 28/10 (giờ địa phương) gần ga Urda, phía nam thành phố Toledo, trên tuyến đường sắt nối thủ đô Madrid với vùng Andalusia. Hai đoàn tàu liên quan gồm một tàu cao tốc AVE do công ty đường sắt quốc gia Renfe vận hành và một tàu của hãng tư nhân Iryo, chở tổng cộng hơn 540 hành khách. Cú đâm mạnh khiến nhiều toa tàu của hãng Iryo bị trật bánh và biến dạng nghiêm trọng. Giới chức vùng Castilla-La Mancha cảnh báo số thương vong có thể tiếp tục tăng do lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận hết các khu vực sâu bên trong đống đổ nát.

Cuba nhận thêm ủng hộ quốc tế trong cuộc vận động chấm dứt cấm vận. Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 29/10 tiếp tục thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ đối với Cuba. Với 130 phiếu thuận, nghị quyết một lần nữa cho thấy tiếng nói ủng hộ Cuba vẫn chiếm đa số áp đảo tại diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới.

Đây là lần thứ 34 Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba. Nghị quyết được đưa ra trong bối cảnh Cuba tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế, năng lượng và đời sống, trong khi các biện pháp cấm vận kéo dài hơn 6 thập kỷ qua đang gây những tác động nghiêm trọng đối với đất nước. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez hoan nghênh kết quả, nhấn mạnh sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Cuba, đồng thời khẳng định mong muốn của Cuba là được sống trong hòa bình, tự quyết định con đường phát triển của mình trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ.

Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp tại cơ sở hạt nhân ở Nam Carolina. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại một cơ sở hạt nhân quy mô lớn thuộc Bộ Năng lượng Mỹ ở bang Nam Carolina, sau khi xảy ra hỏa hoạn tại một phòng thí nghiệm. Đám cháy được lực lượng cứu hỏa khống chế khoảng 2 giờ sau khi được phát hiện. Vụ cháy xảy ra tại Phòng thí nghiệm Quốc gia sông Savannah, thuộc Khu phức hợp sông Savannah (SRS), gần thành phố Aiken, bang Nam Carolina. Sự cố đã kích hoạt các hoạt động ứng phó khẩn cấp. “Chưa ghi nhận tình trạng nhiễm bẩn nào bên ngoài cơ sở bị ảnh hưởng”, giới chức cho biết.

Để đề phòng rủi ro, các lối vào khu vực đã được rào chắn và tạm thời đóng đối với phương tiện đi vào. Hoạt động giao thông bằng đường sắt, đường thủy và đường hàng không trong khu vực lân cận SRS cũng bị hạn chế. Giới chức khuyến cáo người dân trong khu vực theo dõi thông tin cập nhật trên các đài phát thanh và truyền hình địa phương, đồng thời thực hiện những hướng dẫn do chính quyền bang đưa ra.

Một trẻ vị thành niên bị buộc tội khủng bố tại Australia. Ngày 29/10, một trẻ vị thành niên tại Australia đã bị buộc tội khủng bố. Đây là một ví dụ cụ thể cho thấy tình trạng thanh niên Australia bị cực đoan hóa đến mức đáng báo động.

Đại diện Cảnh sát Liên bang Australia tại buổi họp báo công bố thông tin về vụ việc (Ảnh: ABC)

Cảnh sát Liên bang Australia cho biết họ đã buộc tội một trẻ vị thành niên ở vùng Lãnh thổ Bắc Australia với 3 tội danh, thứ nhất là thu thập các tài liệu có khả năng tạo điều kiện cho các hành vi khủng bố, thứ hai là tội danh tàng trữ tài liệu cực đoan bạo lực và thứ ba là tội danh kiểm soát các loại vũ khí cùng vật liệu chế tạo chất nổ. Các cáo buộc nghiêm trọng này được đưa ra sau một cuộc đột kích ngày 28/10, khi cơ quan chức năng thu giữ một số tài liệu có khả năng hỗ trợ thực hiện hành vi khủng bố, cùng các thiết kế và hướng dẫn làm súng bằng máy in công nghệ 3D. Cáo buộc cũng cho biết thiếu niên này đã “truy cập, thảo luận và đăng tải các nội dung cực đoan bạo lực” lên mạng xã hội.

Tình trạng thanh niên Australia đang bị cực đoan hóa nhanh chưa từng có. Kể từ năm 2020, các cơ quan chống khủng bố của Australia đã điều tra 65 trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17, trong đó 35 cuộc điều tra phát hiện các em đã vi phạm pháp luật.