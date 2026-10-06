Nóng thế giới hôm nay 6/10: Iran kiên quyết đóng eo biển Hormuz

Iran kiên quyết đóng Hormuz tới khi Mỹ đáp ứng điều kiện: Eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi Mỹ chấp nhận kế hoạch 7 ngày của Tehran để mở lại tuyến đường thủy này, nhà đàm phán hàng đầu và Chủ tịch quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định ngày 4/10.

Chủ tịch quốc hội Iran, Ghalibaf. Ảnh: Reuters.

Hãng thông tấn nhà nước Iran Nournews, dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Washington đã đưa ra “một số đề xuất thông qua một bên trung gian”. Thông tin được đưa ra vài ngày sau khi Mỹ trả lời đề xuất ngoại giao của Iran.

Yemen mở chiến dịch quân sự lớn chống Houthi: Chính quyền Yemen được quốc tế công nhận hôm 4/10 tuyên bố mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào lực lượng Houthi, với sự hậu thuẫn toàn diện của liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu.

Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này bắt đầu chiến dịch nhằm giành lại những vùng lãnh thổ do Houthi kiểm soát và khôi phục quyền quản lý của nhà nước trên toàn quốc. Theo ông, quyết định được đưa ra sau khi các nỗ lực giảm căng thẳng không đạt kết quả.

Cơ phó Flydubai tiết lộ kế hoạch cướp máy bay tới Israel: Cơ phó của chuyến bay Flydubai được cho là đã lên kế hoạch điều khiển chiếc máy bay bị chiếm quyền kiểm soát tới Tel Aviv và lao vào nhà ga sân bay Ben Gurion của Israel, Kênh 12 đưa tin, dẫn các nguồn tin không được tiết lộ danh tính.

Theo kênh truyền hình Israel, trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm cho biết đã lên kế hoạch điều khiển chiếc máy bay Flydubai tới Tel Aviv và lao vào nhà ga sân bay Ben Gurion, đồng thời giải thích lý do tấn công cơ trưởng Smit Machchhar, một phi công người Ấn Độ, khi máy bay đang bay qua Jordan, gần biên giới Israel.

Đại sứ Nguyễn Quang Khai: Mỹ, Israel sẽ gặp khó khăn nếu tấn công Iran lúc này VOV.VN - Gần đây, Iran tung ra “kế hoạch 7 ngày” với nhiều toan tính. Tổng thống Mỹ Trump cho rằng bản kế hoạch này phản ánh thế yếu của Iran. Tuy nhiên, Đại sứ Nguyễn Quang Khai nhận định Mỹ và Israel sẽ đối mặt rủi ro lớn nếu phát động tấn công Iran vào lúc này dù ông Trump xem Tehran ở thế yếu.

Ông Medvedev nêu điều kiện để giải quyết xung đột Nga - Ukraine: Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh Ukraine cần duy trì quy chế trung lập, không sở hữu vũ khí hạt nhân, từ bỏ đường lối dân tộc chủ nghĩa và công nhận 4 khu vực mới sáp nhập vào Nga.

Trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) hôm 4/10 khi được hỏi về xung đột giữa Nga và Ukraine, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng các điều kiện để đạt được một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine đã được công bố rõ ràng. Theo ông, những điều kiện này lần đầu được Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu ra tại một cuộc họp với các quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nga.

Ba Lan và Romania từ chối yêu cầu của Ukraine mở rộng hành lang vận chuyển ngũ cốc: Ba Lan và Romania vừa từ chối lời kêu gọi của Ukraine về việc mở rộng các hành lang vận chuyển nông sản để đưa hàng triệu tấn ngũ cốc đang tồn đọng qua châu Âu ra thị trường thế giới.

Trước đề nghị của Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Taras Vysotskyi đối với EU về việc cho phép quá cảnh khối lượng nông sản lớn hơn và hỗ trợ 1,1 tỷ euro để bù chi phí vận chuyển, Ba Lan và Romania khẳng định, đường bộ, đường sắt và các cảng biển trong nước đã quá tải, không thể nhận thêm hàng mà không làm tổn hại đến nông dân nội địa.

Thủ tướng Merz thăm “đại bản doanh” UAV Đức ở Ukraine: Trong chuyến thăm Ukraine, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tới cơ sở của hãng UAV Quantum Systems tại Kiev, đồng thời công bố gói hỗ trợ hơn 1,3 tỷ euro cho Ukraine, tập trung vào phòng không và năng lượng.

Thủ tướng Merz thăm “đại bản doanh” UAV Đức ở Ukraine.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 4/10 đã tới thăm cơ sở của hãng sản xuất UAV Quantum Systems tại Kiev trong chuyến công du không được thông báo trước tới Ukraine.

Tại đây, ông Merz được đại diện công ty giới thiệu những tiến bộ công nghệ mới nhất trong lĩnh vực UAV và các hệ thống tự động. Quantum Systems là một trong những doanh nghiệp quốc phòng Đức hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng đối với máy bay không người lái kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Nga tung loạt đòn mới, đánh vào mắt xích hậu cần Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/10 cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một trung tâm dữ liệu và một trung tâm hậu cần của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay không người lái (UAV) Geran đã tập kích một trung tâm hậu cần của Nova Poshta tại Chernomorsk và một trung tâm dữ liệu ở Odessa. Hình ảnh do cơ quan này công bố cho thấy các cơ sở trên bị đánh trúng.

Trung Quốc hé lộ bộ ba vũ khí chống UAV: Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 4/10 đã phát sóng đoạn phim hiếm hoi về các đơn vị chống UAV của nước này trong một cuộc tập trận chiến thuật bắn đạn thật mới đây.

Hình ảnh vũ khí chống UAV của quân đội Trung Quốc tham gia cuộc tập trận chiến thuật đạn thật ở sa mạc Gobi trên CCTV.

Một lữ đoàn thuộc Tập đoàn quân 75 của lục quân Trung Quốc đã tiến hành tập trận chiến thuật bắn đạn thật đa kịch bản cả ngày và đêm tại một vùng sa mạc Gobi rộng lớn, nhằm thử nghiệm năng lực phản ứng nhanh, tấn công chính xác và tác chiến bền bỉ của quân đội.

Tại cuộc tập trận, vũ khí laser, hệ thống tên lửa-pháo tích hợp và vũ khí vi sóng công suất cao đã được sử dụng, nhằm phá vỡ đội hình một dàn máy bay không người lái (UAV) dày đặc đang tiếp cận ở độ cao cực thấp. Các vũ khí này được ví như “tam giác sắt” chống UAV.

Nga tăng tốc triển khai AI trên quy mô toàn quốc: Nga đang xây dựng kế hoạch quốc gia nhằm thúc đẩy ứng dụng AI trong các ngành kinh tế, lĩnh vực xã hội và quản lý nhà nước giai đoạn 2027-2030.

Dự thảo Kế hoạch quốc gia triển khai AI trong các ngành kinh tế, lĩnh vực xã hội và quản lý nhà nước giai đoạn 2027-2030 đã được một tiểu ban chuyên trách của chính phủ Nga thông qua. Dự kiến, văn bản sẽ được đưa ra xem xét tại Ủy ban trực thuộc Tổng thống Nga về phát triển công nghệ AI. Dự thảo gồm 3 nhóm nội dung chính: các chỉ tiêu ứng dụng AI trong từng lĩnh vực; cắt giảm các rào cản hành chính đối với việc phát triển công nghệ; và các biện pháp hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và triển khai AI.

Thách thức của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026: Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đến gần, Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa bước vào 32 ngày vận động quyết liệt nhằm bảo vệ thế đa số tại Quốc hội. Tuy nhiên, phe Cộng hòa đang đối mặt nhiều thách thức, từ sức ép kinh tế, tranh cãi về hạ tầng công nghệ đến sự dịch chuyển của các nhóm cử tri quan trọng.

Sau khi bắt đầu chiến dịch vận động rầm rộ tại các bang truyền thống ủng hộ Đảng Cộng hòa như Texas, Oklahoma và Alabama, cuối tuần qua, Tổng thống Trump tiếp tục di chuyển sang Ohio, một trong những bang chiến trường quyết định quyền kiểm soát Thượng viện.

Nobel Y sinh 2026 thuộc về các nhà khoa học Mỹ và Đức, với đột phá về bộ não VOV.VN - Các nhà khoa học Karl Deisseroth (Mỹ), Peter Hegemann và Georg Nagel (Đức) đã được trao Giải Nobel Y sinh năm 2026 nhờ những khám phá dẫn đến sự ra đời của kỹ thuật quang di truyền (optogenetics).

Bầu cử Quốc hội Latvia: Liên minh của Thủ tướng Andris Kulbergs giành thắng lợi: Liên minh Thống nhất (United List) của Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 3/10, tạo điều kiện để ông tiếp tục lãnh đạo chính phủ và thúc đẩy thành lập liên minh duy trì chính sách ủng hộ Ukraine.

Theo kết quả sơ bộ sau khi 97% số phiếu được kiểm, Liên minh Thống nhất giành 35,3% số phiếu, tương đương 42/100 ghế Quốc hội. Đây là kết quả cao nhất mà một lực lượng chính trị đạt được trong một cuộc bầu cử Quốc hội Latvia kể từ khi nước này khôi phục độc lập năm 1991. Tuy nhiên, Liên minh Thống nhất vẫn cần các đối tác để đạt đa số quá bán trong Quốc hội.