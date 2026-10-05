82% hạ tầng tại Gaza bị phá hủy trong 3 năm xung đột

Báo cáo của Cơ quan Thống kê Trung ương Palestine (PCBS) khẳng định kể từ ngày 7/10/2023, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào dải Gaza, đã khiến hơn 201.000 tòa nhà bị hư hại, trong đó hơn 134.400 công trình bị phá hủy hoàn toàn. Tính đến ngày 16/6/2026, số tòa nhà bị thiệt hại, chiếm khoảng 82% tổng số công trình được xây dựng ở Gaza.

Người dân Palestine đi ngang qua đống đổ nát của những ngôi nhà và tòa nhà bị phá hủy trong chiến tranh, ở Rafah, phía nam Dải Gaza, ngày 20/1/2026. Ảnh: Reuters

Trước đó, các nguồn tin Y tế Palestine cũng khẳng định cuộc chiến mà quân đội Israel tiến hành tại Gaza, đã khiến hơn 74.000 người chết, hơn 175.000 người bị thương. Hầu hết nạn nhân là dân thường, trong đó phụ nữ và trẻ em chiếm khoảng 70%. Ngoài ra, còn khoảng hơn 8.000 người đang bị vùi lấp trong các đống đổ nát do các cuộc không kích gây ra. Về thiệt hại vật chất, chiến dịch tấn công của Israel khiến khoảng 90% hạ tầng ở Gaza bị phá hủy.

Quân đội cũng như Chính phủ Israel chưa đưa ra bình luận về số liệu mà phía Palestine cung bố. Tuy nhiên, theo một số nguồn độc lập khu vực và quốc tế, các số liệu trên là đáng tin cậy.