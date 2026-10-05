English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

82% hạ tầng tại Gaza bị phá hủy trong 3 năm xung đột

Thứ Hai, 17:51, 05/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 3 ngày nổ ra cuộc chiến Gaza, Cơ quan Thống kê Trung ương Palestine công bố số liệu cho biết hơn 200.000 tòa nhà, tương đương hơn 80% công trình ở Gaza, đã bị phá hủy hoặc hư hại bởi các cuộc tấn công của quân đội Israel.

Báo cáo của Cơ quan Thống kê Trung ương Palestine (PCBS) khẳng định kể từ ngày 7/10/2023, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào dải Gaza, đã khiến hơn 201.000 tòa nhà bị hư hại, trong đó hơn 134.400 công trình bị phá hủy hoàn toàn. Tính đến ngày 16/6/2026, số tòa nhà bị thiệt hại, chiếm khoảng 82% tổng số công trình được xây dựng ở Gaza.  

82 ha tang tai gaza bi pha huy trong 3 nam xung dot hinh anh 1
Người dân Palestine đi ngang qua đống đổ nát của những ngôi nhà và tòa nhà bị phá hủy trong chiến tranh, ở Rafah, phía nam Dải Gaza, ngày 20/1/2026. Ảnh: Reuters

Trước đó, các nguồn tin Y tế Palestine cũng khẳng định cuộc chiến mà quân đội Israel tiến hành tại Gaza, đã khiến hơn 74.000 người chết, hơn 175.000 người bị thương. Hầu hết nạn nhân là dân thường, trong đó phụ nữ và trẻ em chiếm khoảng 70%. Ngoài ra, còn khoảng hơn 8.000 người đang bị vùi lấp trong các đống đổ nát do các cuộc không kích gây ra. Về thiệt hại vật chất, chiến dịch tấn công của Israel khiến khoảng 90% hạ tầng ở Gaza bị phá hủy.

Quân đội cũng như Chính phủ Israel chưa đưa ra bình luận về số liệu mà phía Palestine cung bố. Tuy nhiên, theo một số nguồn độc lập khu vực và quốc tế, các số liệu trên là đáng tin cậy.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Các cuộc không kích của Israel tại Gaza khiến 6 người thiệt mạng
Các cuộc không kích của Israel tại Gaza khiến 6 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo các nhân viên y tế tại Gaza, các cuộc không kích của Israel hôm qua (30/9) tại vùng lãnh thổ này đã khiến ít nhất 6 người Palestine thiệt mạng. Trong khi đó, thỏa thuận ngừng bắn Gaza đạt được từ tháng 10/2025 vẫn chưa có nhiều tiến triển.

Các cuộc không kích của Israel tại Gaza khiến 6 người thiệt mạng

Các cuộc không kích của Israel tại Gaza khiến 6 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo các nhân viên y tế tại Gaza, các cuộc không kích của Israel hôm qua (30/9) tại vùng lãnh thổ này đã khiến ít nhất 6 người Palestine thiệt mạng. Trong khi đó, thỏa thuận ngừng bắn Gaza đạt được từ tháng 10/2025 vẫn chưa có nhiều tiến triển.

Gaza chuẩn bị cho cuộc bầu cử lập pháp trong bối cảnh thách thức về an ninh
Gaza chuẩn bị cho cuộc bầu cử lập pháp trong bối cảnh thách thức về an ninh

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Trung ương Palestine đang chuẩn bị tổ chức bầu cử lập pháp tại Gaza, bất chấp sự tàn phá trên diện rộng, trong khi tình hình an ninh vẫn là thách thức lớn nhất đối với việc hoàn thành cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 28/11 tới.

Gaza chuẩn bị cho cuộc bầu cử lập pháp trong bối cảnh thách thức về an ninh

Gaza chuẩn bị cho cuộc bầu cử lập pháp trong bối cảnh thách thức về an ninh

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Trung ương Palestine đang chuẩn bị tổ chức bầu cử lập pháp tại Gaza, bất chấp sự tàn phá trên diện rộng, trong khi tình hình an ninh vẫn là thách thức lớn nhất đối với việc hoàn thành cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 28/11 tới.

Tổng thống Palestine chỉ trích gay gắt hoạt động quân sự của Israel tại Gaza
Tổng thống Palestine chỉ trích gay gắt hoạt động quân sự của Israel tại Gaza

VOV.VN - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 24/9 cho biết, người dân Palestine ở Gaza đang phải đối mặt với một cuộc chiến diệt chủng, cáo buộc lực lượng Israel gây ra các vụ giết người, tàn phá, bỏ đói và âm mưu trục xuất họ.

Tổng thống Palestine chỉ trích gay gắt hoạt động quân sự của Israel tại Gaza

Tổng thống Palestine chỉ trích gay gắt hoạt động quân sự của Israel tại Gaza

VOV.VN - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 24/9 cho biết, người dân Palestine ở Gaza đang phải đối mặt với một cuộc chiến diệt chủng, cáo buộc lực lượng Israel gây ra các vụ giết người, tàn phá, bỏ đói và âm mưu trục xuất họ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ