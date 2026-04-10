Nóng thế giới ngày 10/4: Ông Trump cảnh báo đòn "mạnh chưa từng có" nhằm vào Iran

Iran tái phong tỏa eo biển Hormuz, cáo buộc Mỹ vi phạm điều kiện ngừng bắn: Iran đã một lần nữa siết chặt hoạt động qua lại tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch của thế giới nhằm phản ứng trước các đòn tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Thỏa thuận ngừng bắn nhằm hạ nhiệt xung đột liên quan đến Iran đứng trước nguy cơ đổ vỡ, sau khi Tehran quyết định đóng cửa trở lại eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng từ Nhà Trắng, khi Washington yêu cầu mở lại tuyến hàng hải chiến lược và nỗ lực duy trì tiến trình đàm phán hòa bình.

Iran tái phong tỏa eo biển Hormuz, cáo buộc Mỹ vi phạm điều kiện ngừng bắn. Ảnh: Reuters

Trước đó, cả Mỹ và Iran đều tuyên bố “chiến thắng” sau khi đạt được thỏa thuận, trong khi nhiều nhà lãnh đạo thế giới bày tỏ sự nhẹ nhõm. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn leo thang khi các đợt tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa tiếp tục nhằm vào Iran và các quốc gia Arab vùng Vịnh. Cùng thời điểm, Israel gia tăng không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon, đánh trúng cả khu dân cư và thương mại ở Beirut, khiến ít nhất 182 người thiệt mạng trong ngày 8/4 – mức cao nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Mỹ xem xét rút quân ra khỏi một số nước NATO không ủng hộ cuộc chiến Iran: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét kế hoạch trừng phạt một số thành viên NATO mà Washington cho rằng đã không hỗ trợ Mỹ và Israel trong cuộc chiến với Iran. Đề xuất này bao gồm khả năng rút quân Mỹ khỏi các quốc gia bị đánh giá là “không có lợi” cho nỗ lực chiến tranh, đồng thời tái bố trí lực lượng tới các nước ủng hộ mạnh mẽ hơn chiến dịch quân sự của Mỹ. Cụ thể, Mỹ sẽ rút quân ở ít nhất một căn cứ tại Tây Ban Nha hoặc Đức.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh NATO tiếp tục căng thẳng. Bất chấp việc Tổng thư ký NATO Mark Rutte đang có chuyến công du tới Mỹ, Nhà Trắng vẫn cho rằng, một số nước châu Âu đã “quay lưng” với người dân Mỹ trong suốt thời gian xung đột với Iran dù chính người dân Mỹ đang tài trợ cho nền quốc phòng của các nước đồng minh.

Nhà Trắng xác nhận Phó Tổng thống Vance dẫn đầu đoàn đàm phán Mỹ với Iran: Nhà Trắng ngày 8/4 xác nhận Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sẽ dẫn đầu đoàn đàm phán của chính quyền Tổng thống Donald Trump tới Pakistan vào cuối tuần này để mở vòng đối thoại trực tiếp mới với Iran, trong nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận rộng hơn sau lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài hai tuần. Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, phái đoàn Mỹ còn có các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, vòng đàm phán đầu tiên dự kiến diễn ra vào sáng 10/4 theo giờ địa phương tại Islamabad. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang đẩy nhanh quá trình đàm phán với Iran ngay sau khi Tổng thống Trump đồng ý tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran để mở ra cơ hội thương lượng.

Ông Trump nêu khả năng Mỹ cùng Iran kiểm soát Hormuz: Trả lời phỏng vấn trên ABC, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, nước này đang lên ý tưởng cùng với Iran kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Theo ông Trump, đây là cách để bảo vệ tuyến vận tải hàng hải này và là một điều tuyệt vời. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran vừa được thiết lập, nhưng tình hình thực tế tại Hormuz vẫn rất mong manh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Phản ứng với phát biểu của ông Trump, nhiều chuyên gia cho biết, luật biển quốc tế nhìn chung không cho phép một quốc gia đơn phương thu phí chỉ để quá cảnh qua eo biển tự nhiên, dù có thể thu phí cho các dịch vụ cụ thể. Tuy nhiên, cả Mỹ và Iran đều chưa phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Hiện Iran đang đề xuất thu phí tàu thuyền đi qua Hormuz như một phần của công thức hậu xung đột, song kế hoạch này đang vấp phải phản đối từ Mỹ, các nước Vùng Vịnh và giới vận tải biển.

Mỹ tuyên bố tiếp tục giao tranh nếu không đạt thỏa thuận với Iran: Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, ngày 8/4 tuyên bố quân đội Mỹ vẫn sẵn sàng nối lại các hoạt động tác chiến nếu tiến trình đàm phán với Iran thất bại. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, Tướng Dan Caine nhấn mạnh, lệnh ngừng bắn hiện nay chỉ là một khoảng dừng tạm thời, và lực lượng Mỹ vẫn ở trạng thái sẵn sàng cao để tiếp tục hành động “với tốc độ và độ chính xác” như đã thể hiện trong 38 ngày giao tranh vừa qua.

Israel oanh tạc dữ dội tại Lebanon khiến hơn 200 người thiệt mạng: Ngay sau khi Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn, Israel ngày 8/4 đã tiến hành các cuộc tấn công dữ dội nhất vào Lebanon, khiến hàng trăm người thiệt mạng và hơn 1.000 người khác bị thương. Những vụ nổ liên tiếp đã làm rung chuyển Thủ đô Beirut của Lebanon, khi quân đội Israel tuyên bố đã phát động cuộc tấn công phối hợp lớn nhất trong suốt cuộc xung đột. Hơn 100 trung tâm chỉ huy và địa điểm quân sự của Hezbollah đã bị nhắm mục tiêu tại Thủ đô Beirut, thung lũng Bekaa ở phía Đông Lebanon và miền Nam Lebanon. Israel cũng tiếp tục đe dọa phá hủy các cây cầu bắc qua sông Litani ở miền Nam Lebanon. Sáu cây cầu bắc qua con sông này đã bị Israel phá hủy trong những ngày qua.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel vẫn còn nhiều mục tiêu với Iran: Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel vẫn còn nhiều mục tiêu cần đạt được trong chiến dịch nhằm vào Iran, nhấn mạnh lệnh ngừng bắn hiện nay chỉ mang tính tạm thời và có thể bị thay thế bằng các hành động quân sự mới. Phát biểu sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel “sẵn sàng quay trở lại chiến đấu bất cứ lúc nào cần thiết”.

Iran áp đặt hành lang hàng hải mới tại eo biển Hormuz: Trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang tại Vịnh Ba Tư, Iran đã áp đặt các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, buộc tàu thuyền quốc tế phải đi theo các tuyến đường thay thế nhằm tránh nguy cơ va chạm với thủy lôi.

Lực lượng Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo mọi tàu thuyền có kế hoạch đi qua eo biển Hormuz đều phải phối hợp với phía Iran và tuân thủ hai hành lang hàng hải thay thế cho đến khi có thông báo mới. Theo tuyên bố chính thức, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh “nguy cơ đối mặt với các loại thủy lôi chống hạm” gia tăng, với mục tiêu “đảm bảo an toàn hàng hải và ngăn chặn các va chạm tiềm tàng”.

Ông Trump cảnh báo tung đòn "mạnh chưa từng có" nếu đàm phán với Iran thất bại: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố duy trì toàn bộ lực lượng quân sự quanh Iran cho đến khi đạt thỏa thuận đầy đủ, đồng thời cảnh báo Washington sẽ hành động mạnh chưa từng có nếu đàm phán thất bại. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết toàn bộ lực lượng quân sự nước này, bao gồm tàu chiến, máy bay, vũ khí và binh sĩ, sẽ tiếp tục duy trì hiện diện “trong và xung quanh Iran” cho đến khi đạt được một thỏa thuận toàn diện với Tehran. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social đêm 8/4, ông Trump nhấn mạnh việc duy trì lực lượng nhằm bảo đảm các điều khoản của thỏa thuận trong tương lai được thực thi đầy đủ.

“Nếu vì bất kỳ lý do nào điều đó không xảy ra - dù khả năng là rất thấp - thì các hành động quân sự sẽ được nối lại với quy mô lớn hơn, mạnh hơn và chưa từng có”, ông Trump cảnh báo.

Nga tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine: Nga khẳng định không có ý định trì hoãn việc nối lại các cuộc đàm phán về Ukraine, song tiến trình này vẫn phụ thuộc đáng kể vào những tính toán chiến lược của Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh Washington đang đồng thời xử lý hồ sơ Iran. Phát biểu với báo Izvestia, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cho biết Moscow sẵn sàng quay lại bàn đàm phán “trong thời gian sớm nhất”, đồng thời nhấn mạnh không có rào cản nào từ phía Nga đối với tiến trình này.

Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Theo ông Rodion Miroshnik, việc khởi động lại đàm phán đòi hỏi sự đồng thuận của cả ba bên gồm Nga, Mỹ và Ukraine. Trong đó, vai trò của Washington được xem là đặc biệt quan trọng ở thời điểm hiện tại. Ông cho rằng quyết định của Mỹ về việc bổ nhiệm ai dẫn dắt đối thoại với Iran có thể tác động trực tiếp đến tiến trình liên quan đến Ukraine. Nếu cùng một nhóm đàm phán được giao xử lý cả hai hồ sơ, tiến trình Ukraine có thể bị trì hoãn tạm thời.

Triều Tiên thử nghiệm hàng loạt vũ khí mới từ bom sợi carbon đến vũ khí điện từ: Hãng thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) xác nhận quốc gia này vừa hoàn tất chuỗi thử nghiệm vũ khí quan trọng mới kéo dài 3 ngày liên tiếp (từ ngày 6-8/4), bao gồm đầu đạn bom chùm của tên lửa đạn đạo chiến thuật và hệ thống vũ khí điện từ.

Theo báo cáo từ Học viện Khoa học quốc phòng và Tổng cục Tên lửa Triều Tiên, các cuộc thử nghiệm tập trung vào 4 hệ thống chủ lực là vũ khí điện từ có khả năng vô hiệu hóa các thiết bị điện tử của đối phương, bom sợi carbon là loại vũ khí chuyên dụng để đánh phá mạng lưới điện, tên lửa phòng không tầm ngắn di động có chức năng kiểm tra độ tin cậy trong tác chiến thực tế, đầu đạn bom chùm cho tên lửa hành trình chiến thuật nhằm đánh giá sức công phá và khả năng ứng dụng trên chiến trường.