Nóng thế giới ngày 9/4: Mỹ-Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần

Iran xác nhận ngừng bắn 2 tuần, bắt đầu đàm phán vào ngày 10/4 tại Pakistan: Trong thông điệp trên mạng xã hội X sáng sớm 8/4, ngay sau thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã chấp nhận sẽ dừng tấn công, nếu các cuộc tập kích chống Iran chấm dứt. Theo đó, trong khoảng thời gian 2 tuần, một lối đi an toàn qua eo biển Hormuz sẽ được thiết lập thông qua sự điều phối với các lực lượng vũ trang Iran và dựa trên năng lực kỹ thuật thực tế.

Ngay trước đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã xác nhận các cuộc đối thoại với Mỹ sẽ bắt đầu vào ngày 10/4 tại Islamabad, Pakistan. Hai bên nhất trí thời gian đối thoại 15 ngày vàcó thể được kéo dài, nhằm thống nhất các chi tiết của đề xuất 10 điểm, trong đó có các điều khoản về eo biển Hormuz, việc nới lỏng trừng phạt và rút lực lượng Mỹ ra khỏi các căn cứ trong khu vực.

Cờ Iran. Ảnh minh họa: Reuters

Iran tuyên bố “chiến thắng lớn”, nói Mỹ phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm: Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 7/4 tuyên bố đã giành được “chiến thắng lớn” và buộc Mỹ phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm do Tehran đề xuất.

Cơ quan này cho biết, kế hoạch 10 điểm của Iran nhấn mạnh các vấn đề cốt lõi, trong đó có việc tổ chức lưu thông có kiểm soát qua eo biển Hormuz dưới sự phối hợp của lực lượng vũ trang Iran. Theo tuyên bố, cơ chế này được kỳ vọng sẽ mang lại cho Tehran “vị thế kinh tế và địa chính trị đặc biệt”.

Theo Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Aragachi, trong thời gian hai tuần thực thi lệnh ngừng bắn, hoạt động đi lại an toàn qua eo biển Hormuz “có thể được đảm bảo thông qua sự phối hợp với lực lượng vũ trang Iran, đồng thời tính đến các hạn chế về kỹ thuật”.

Israel đồng ý tham gia thỏa thuận ngừng bắn cùng với Mỹ: Một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết Israel đã đồng ý tham gia thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran, do Tổng thống Donald Trump công bố.

Theo quan chức này, Israel đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần do Tổng thống Donald Trump công bố, chỉ một tiếng rưỡi trước thời hạn chót yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz hoặc đối mặt với nguy cơ bị tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Ông Trump tiết lộ Trung Quốc can thiệp vào phút chót, thuyết phục Iran đàm phán: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/4 cho biết ông tin là Trung Quốc đã thuyết phục Iran đàm phán sau khi ông tuyên bố tạm dừng chiến dịch ném bom 2 tuần để đổi lấy việc Tehran mở lại eo biển Hormuz.

Khi được hỏi liệu Bắc Kinh có đóng vai trò trong việc thúc đẩy Tehran đàm phán ngay trước hạn chót mà ông đặt ra cho việc tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Iran hay không, Tổng thống Trump đã trả lời rằng: "Tôi được biết là có. Đúng thế, họ đã làm vậy".

New York Times dẫn lời 3 quan chức Iran cho biết Tehran đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn do Pakistan làm trung gian sau sự can thiệp vào phút chót của Trung Quốc. Theo đó, Bắc Kinh đã đề nghị Iran "thể hiện sự linh hoạt và hạ nhiệt căng thẳng", trước những lo ngại về hệ lụy kinh tế. Các quan chức này cũng cho biết thỏa thuận đình chiến đã được Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei phê chuẩn.

Iran tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz trong 2 tuần: Iran tuyên bố sẽ cho phép việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz trong hai tuần tới, dưới sự phối hợp của lực lượng vũ trang nước này.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Aragachi ngày 7/4 cho biết, Iran sẽ ngừng hoạt động phòng thủ nếu các hành động quân sự nhằm vào nước này chấm dứt.

“Trong thời hạn 2 tuần, việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz sẽ có thể thực hiện được thông qua sự phối hợp với lực lượng vũ trang Iran và có tính đến các hạn chế về mặt kỹ thuật”, ông Araghchi cho biết.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Iran yêu cầu khoản phí 2 triệu USD cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz?: Theo tờ NYT của Mỹ, Iran đang tìm cách thu phí 2 triệu USD đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong trường hợp hòa bình được thiết lập, như một phần trong kế hoạch đề xuất của nước này nhằm chấm dứt xung đột.

Israel và Iran tiếp tục tấn công nhau, hàng loạt còi báo động vang lên ở Vùng Vịnh: Một quan chức quân sự giấu tên cho biết Israel vẫn đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong khi nhiều quốc gia Vùng Vịnh ghi nhận các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Thông tin trên được đưa ra vào sáng sớm 8/4, chỉ ít phút sau khi Nhà Trắng tuyên bố Israel đã đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran. Theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng, Israel là một phần của thỏa thuận và đã chấp thuận tạm dừng chiến dịch không kích trong thời gian các cuộc đàm phán diễn ra. Tuy nhiên, Iran cũng không ngừng các hoạt động tấn công nhằm vào Israel.

Triều Tiên lên tiếng cứng rắn, phủ nhận khả năng hòa giải với Hàn Quốc: Tuyên bố này được xem là động thái dập tắt hy vọng ngoại giao mà Hàn Quốc kỳ vọng sau những trao đổi gần đây liên quan đến vụ xâm phạm bằng máy bay không người lái.

Trong thông cáo phát đi tối qua (7/4), Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên, ông Jang Kum Chol, đã chỉ trích điều mà ông gọi là “ảo tưởng đầy hy vọng” của Hàn Quốc. Triều Tiên cho rằng việc họ hiếm hoi chấp nhận lời xin lỗi của Tổng thống Lee Jae Myung không đồng nghĩa với thiện chí hòa giải.

Hàn Quốc tiếp tục tố Triều Tiên phóng tên lửa: Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc cho biết, vào lúc 8h50 ngày 8/4 (giờ địa phương), Triều Tiên đã phóng nhiều vật thể bay về phía Biển Nhật Bản và được xác định là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Các tên lửa này bay được khoảng 240 km. Trước đó, ngày 7/4, Triều Tiên cũng đã phóng nhiều vật thể bay từ khu vực ngoại ô Bình Nhưỡng.

Phía Triều Tiên vẫn chưa chính thức lên tiếng về vấn đề này, nhưng việc phóng tên lửa trong 2 ngày liên tiếp được đánh giá là diễn biến bất thường. Hiện nay, quân đội Hàn Quốc đang đặt trong trạng thái cảnh giác cao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với quân đội Mỹ để phân tích chi tiết các thông tin liên quan và xây dựng phương án ứng phó khi cần thiết.