Giải mã vai trò then chốt của Pakistan trong đàm phán Mỹ - Iran

VOV.VN - Trong thời điểm then chốt, Pakistan đã đưa ra đề xuất vào phút chót, góp phần ngăn chặn nguy cơ Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran. Nhà báo Phạm Phú Phúc, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế sẽ làm rõ hơn vấn đề này.
VOV.VN - Thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Trump trao đổi với các nhà lãnh đạo Pakistan, còn Trung Quốc cũng được cho là có ảnh hưởng với Iran trong vấn đề này.
VOV.VN - Sáng sớm 8/4, Iran đã chính thức xác nhận thực thi lệnh ngừng bắn 2 tuần với Mỹ và Israel theo sáng kiến của Pakistan. Động thái được công bố ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chấp nhận đề xuất ngừng bắn 2 tuần.