Nóng thế giới ngày 11/5: Iran cảnh báo tấn công dữ dội nếu tàu thuyền bị nhắm tới

Iran cảnh báo sẽ tấn công dữ dội nếu tàu thuyền bị gây hấn: Quân đội Iran cảnh báo sẽ tiến hành một “cuộc tấn công mạnh nhằm vào các tài sản của Mỹ tại Trung Đông” nếu các tàu thuyền của Iran bị “gây hấn”. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì hoạt động phong tỏa các tàu Iran tại eo biển Hormuz, sau khi Tehran tuyên bố kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này. Hôm 8/5, một tiêm kích Mỹ đã vô hiệu hóa hai tàu chở dầu treo cờ Iran, được cho là đang tìm cách phá vòng phong tỏa.

Lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố rằng “bất kỳ hành động gây hấn nào” nhằm vào các tàu chở dầu và tàu thương mại của Iran sẽ dẫn tới “một cuộc tấn công mạnh nhằm vào một trong những trung tâm của Mỹ trong khu vực”.

Mỹ và Iran dừng giao tranh, tàu chở khí LNG đầu tiên của Qatar đi qua eo Hormuz: Sau hai ngày giao đấu hỏa lực liên tiếp khiến lệnh ngừng bắn đối mặt nguy cơ đổ vỡ cận kề, ngày 9/5, các lực lượng Mỹ và Iran đã dừng giao tranh, khôi phục tình trạng yên tĩnh cần thiết tại eo biển Hormuz cùng các vùng biển lân cận nhằm tạo điều kiện cho đàm phán ngoại giao được triển khai.

Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz đã được khôi phục với việc một tàu chở khí hóa lỏng (LNG) của Qatar được xác nhận đã đi qua đây và đang hướng về vùng biển Pakistan. Theo các nguồn tin khu vực, đây là tàu chở khí hóa lỏng đầu tiên của Qatar đi qua eo Hormuz kể từ đầu chiến sự ngày 28/2/2026.

Anh điều tàu chiến tới Trung Đông chuẩn bị cho nhiệm vụ tại eo biển Hormuz: Bộ Quốc phòng Anh ngày 9/5 thông báo nước này sẽ triển khai một tàu chiến tới Trung Đông nhằm chuẩn bị cho khả năng tham gia nhiệm vụ bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Theo Bộ Quốc phòng Anh, tàu khu trục HMS Dragon của Hải quân Hoàng gia Anh sẽ hỗ trợ các hoạt động rà phá thủy lôi và bảo vệ tàu thuyền trong khuôn khổ một kế hoạch “hoàn toàn mang tính phòng vệ”.

Iran nhấn mạnh vai trò của eo biển Hormuz ngang tầm “bom nguyên tử”: Trong bối cảnh Mỹ chờ phản hồi mới nhất từ Tehran đối với các dự thảo thỏa thuận được trao đổi thông qua bên trung gian, giới chức Iran và truyền thông có liên hệ với nhà nước nhấn mạnh Tehran coi quyền kiểm soát eo biển Hormuz quan trọng hơn bao giờ hết. Ông Mohamad Mokhber, cố vấn cấp cao của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei và từng là Phó Tổng thống thứ nhất dưới thời cố Tổng thống Ebrahim Raisi, cho rằng giới lãnh đạo tôn giáo và quân sự Iran trong nhiều năm đã “bỏ quên lợi thế” từ eo biển này.

“Trên thực tế, đây là một năng lực quan trọng ở cấp độ tương đương bom nguyên tử, bởi khi sở hữu khả năng có thể tác động đến toàn bộ nền kinh tế toàn cầu chỉ bằng một quyết định, đó là một năng lực cực kỳ to lớn”, ông Mokhber nói với hãng tin Mehr hôm 8/5.

Đối đầu Mỹ - Iran chưa có lối thoát, ông Trump mắc kẹt giữa 3 lựa chọn rủi ro: Trong bối cảnh các cuộc đàm phán liên quan đến Iran gần như rơi vào bế tắc và hơn 1.500 tàu thương mại vẫn mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư, giới phân tích cho rằng Tổng thống Trump đang đối mặt thế khó trong xử lý tình huống. Ông Trump hiện chỉ còn ba lựa chọn liên quan tới Iran, nhưng cả ba đều tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Kịch bản đầu tiên là nhanh chóng đạt được một thỏa thuận nhằm mở lại eo biển Hormuz. Phương án thứ hai là tiếp tục duy trì sức ép, trong đó kéo dài lệnh phong tỏa các cảng của Iran, đồng thời thúc đẩy một thỏa thuận toàn diện hơn liên quan đến chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo và các nhóm vũ trang được Tehran hậu thuẫn. Lựa chọn thứ ba là quay trở lại sử dụng biện pháp quân sự nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Iran xem xét đề xuất của Mỹ nhưng cảnh báo không bỏ qua các vụ tấn công ở Hormuz: Iran phát tín hiệu cho thấy nước này đang cân nhắc một đề xuất từ Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng, trong bối cảnh giới chức Tehran đồng thời cáo buộc Washington làm leo thang xung đột tại eo biển Hormuz. Ông Ali Safari, cố vấn của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, cho biết Tehran đang xem xét đề xuất của Mỹ nhưng vẫn “hoài nghi sâu sắc” về ý đồ của Washington sau các vụ đối đầu gần đây trong khu vực.

“Chúng tôi đang xem xét đề xuất của họ”, ông Safari nói, đồng thời cho biết Iran đã nhận được thông điệp thông qua nhiều kênh khác nhau cho thấy Mỹ muốn tránh leo thang quân sự thêm nữa. Tuy nhiên, ông Safari cho rằng các hành động của Mỹ tại eo biển Hormuz đã buộc Iran phải đáp trả, đồng thời cảnh báo việc Washington tiếp tục gây sức ép có nguy cơ phá hoại mọi tiến triển ngoại giao.

Báo Mỹ nói Israel đã xây dựng căn cứ bí mật tại Iraq để tấn công Iran: Truyền thông khu vực dẫn nguồn tin Mỹ hôm 9/5 cho biết Israel đã thiết lập và phát triển một căn cứ quân sự bí mật bên trong lãnh thổ Iraq để hỗ trợ chiến dịch không kích vào Iran từ cuối tháng 2/2026.

Theo báo chí Israel, thông tin được tờ The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cùng một số nguồn khác xác nhận. Các nguồn tin khẳng định Israel đã bí mật xây dựng một căn cứ quân sự tại khu vực sa mạc hẻo lánh ở phía Tây Iraq, ngay trước khi Israel và Mỹ phát động cuộc chiến vào Iran cuối tháng 2. Để bảo vệ căn cứ, hồi đầu tháng 3, quân đội Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các lực lượng Iraq được cho là sắp sửa khám phá ra bí mật này.

EU kêu gọi mở hành lang nhân đạo khẩn cấp tại Nam Lebanon: Ngày 9/5, trong khuôn khổ chuyến thăm tới Thủ đô Beirut, bà Hadja Lahbib, Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách xử lý khủng hoảng nhân đạo, đã lên tiếng yêu cầu các bên đảm bảo khả năng tiếp cận cứu trợ tại khu vực miền Nam Lebanon.

Tại buổi họp báo ở Beirut, Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách xử lý khủng hoảng nhân đạo, Hadja Lahbib nhấn mạnh hàng viện trợ đã sẵn sàng nhưng vẫn không thể đến được với những người đang cần nhất. Theo bà Lahbib, việc bảo đảm hành lang tiếp cận cứu trợ tại miền Nam Lebanon hiện là yêu cầu cấp bách.

Tổng thống Putin nói xung đột Nga - Ukraine “đang đi đến hồi kết”: Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/5 cho biết ông cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine đang “đi đến hồi kết”, chỉ vài giờ sau khi tuyên bố Nga sẽ giành chiến thắng tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Moscow.

“Tôi nghĩ rằng vấn đề này đang đi đến hồi kết”, ông Putin nói với các phóng viên về cuộc xung đột Nga - Ukraine, cuộc xung đột đẫm máu nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến II. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết ông sẵn sàng đàm phán về các cơ chế an ninh mới cho châu Âu và đối tác đàm phán mà ông ưu tiên là cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder.

Thái Lan và Malaysia tăng cường giám sát trước cảnh báo về dịch hantavirus: Cơ quan y tế Thái Lan và Malaysia đã đồng loạt siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại cửa khẩu quốc tế, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát đi cảnh báo về ổ dịch hantavirus trên tàu du lịch MV Hondius.

Tại Thái Lan, Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) cho biết chưa ghi nhận ca bệnh nào trong nước, song đã yêu cầu các chốt kiểm dịch tăng cường sàng lọc hành khách, kiểm tra y tế chi tiết trước khi cho phép tàu cập cảng, đồng thời triển khai vệ sinh môi trường và kiểm soát loài gặm nhấm trên các tàu đến từ khu vực nguy cơ cao. Các biện pháp bảo hộ cá nhân cho nhân viên tuyến đầu cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. DDC khuyến cáo người dân không hoang mang, vì virus không lây lan dễ dàng như các bệnh đường hô hấp phổ biến, song cần theo dõi sát thông tin từ cơ quan y tế.

Tàu MV Hondius cập cảng Tây Ban Nha, nhiều nước khẩn trương sơ tán công dân: Tàu du lịch MV Hondius mang cờ Hà Lan, nơi ghi nhận ổ dịch Hantavirus khiến ba người tử vong, hôm nay đã cập cảng Tenerife của Tây Ban Nha. Chính phủ nhiều nước có hành khách trên con tàu, trong đó có Mỹ và nhiều nước châu Âu đang khẩn trương triển khai kế hoạch sơ tán công dân. Con tàu chở hơn 140 hành khách và thủy thủ đoàn cập cảng sau nhiều ngày lênh đênh trên biển kể từ khi phát hiện các ca nhiễm Hantavirus chủng Andes, chủng virus hiếm gặp có khả năng lây truyền từ người sang người trong một số trường hợp đặc biệt.