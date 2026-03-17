Nóng thế giới ngày 17/3: Tình hình eo biển Hormuz diễn biến phức tạp

Ngoại trưởng Iran: Tehran chưa từng đề nghị ngừng bắn hay đàm phán với Mỹ: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran chưa từng đề nghị ngừng bắn hay tìm kiếm đàm phán với Washington trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Mỹ và Israel, bất chấp tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Iran dường như sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi chưa bao giờ yêu cầu ngừng bắn và cũng chưa từng đề nghị đàm phán. Iran sẵn sàng tự vệ trong thời gian cần thiết”, ông Araghchi nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với chương trình Face the Nation của CBS ngày 15/3.

Ngoại trưởng Iran cũng bác bỏ nhận định cho rằng cuộc xung đột hiện nay là “cuộc chiến sinh tồn” đối với Tehran, ông khẳng định Iran vẫn ổn định và đủ mạnh. “Chúng tôi chỉ đang bảo vệ người dân trước hành động gây hấn,” ông nói.

Mỹ hối thúc Trung Quốc can thiệp giúp mở cửa eo biển Hormuz: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu phần lớn dầu qua eo biển Hormuz - cần tham gia bảo vệ tuyến hàng hải này, đồng thời để ngỏ khả năng trì hoãn chuyến thăm Bắc Kinh dự kiến vào cuối tháng.

“Tôi nghĩ Trung Quốc cũng nên giúp đỡ, bởi nước này nhập tới 90% lượng dầu mỏ từ tuyến đường đó”, ông Trump cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn Financial Times ngày 15/3, đề cập eo biển Hormuz.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông muốn biết lập trường của Trung Quốc trước chuyến thăm Bắc Kinh dự kiến vào cuối tháng này. “Chúng tôi có thể trì hoãn chuyến thăm”, ông Trump nói thêm. Ông Trump cũng tuyên bố, NATO sẽ có tương lai rất tồi tệ nếu không giúp Mỹ bảo vệ eo biển Hormuz

Các nước phản ứng thận trọng trước lời kêu gọi lập liên minh bảo vệ eo biển Hormuz: Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi thành lập liên minh quốc tế bảo vệ vận tải hàng hải tại eo biển Hormuz, song nhiều quốc gia cho biết vẫn đang cân nhắc trước khi quyết định tham gia.

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không Lực Một ngày 15/3, Tổng thống Mỹ Donald cho rằng các nước được hưởng lợi từ nguồn năng lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz nên có trách nhiệm tham gia bảo vệ khu vực. Ông cho biết Washington đã liên hệ với nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh, để thảo luận khả năng tham gia liên minh tuần tra và bảo vệ tuyến hàng hải chiến lược này.

Tuy nhiên, phản ứng từ nhiều nước cho thấy sự thận trọng trước đề xuất của Mỹ. Phát biểu tại họp báo ngày 16/3, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết nước này chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc điều tàu hải quân tới khu vực, đồng thời nhấn mạnh chính phủ đang tiếp tục xem xét các lựa chọn trong khuôn khổ pháp luật. Theo ông Minoru, Nhật Bản đã bắt đầu giải phóng một phần dự trữ dầu chiến lược nhằm ứng phó nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Còn Australia khẳng định, họ không cử tàu chiến đến eo biển Hormuz. Trong khi đó, Pháp kêu gọi Iran ngừng tấn công, mở lại tuyến hàng hải eo biển Hormuz

Ấn Độ: Đối thoại với Iran là cách hiệu quả nhất để “thông tuyến” Hormuz: Ngày 15/3, Ấn Độ đã lên tiếng ủng hộ giải pháp ngoại giao và đối thoại trực tiếp với Iran, khẳng định đây là cách hiệu quả nhất để hàng hóa có thể lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz và Mỹ. Ảnh minh họa: Reuters.

Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times ngày 15/3, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhấn mạnh các cuộc đàm phán trực tiếp với Iran là cách hiệu quả nhất để khôi phục hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump xác nhận Mỹ đang đàm phán với Cuba: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang tiến hành các cuộc trao đổi với Cuba và hai bên có thể sớm đạt được một thỏa thuận, song ưu tiên hiện tại của Mỹ vẫn là xử lý vấn đề Iran.

Phát biểu ngày 16/3, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang thảo luận với Cuba về khả năng đạt được một thỏa thuận mới trong quan hệ song phương, vốn đã nhiều năm căng thẳng. “Cuba cũng muốn đạt được một thỏa thuận và tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm hoặc đạt được thỏa thuận hoặc sẽ làm những gì cần phải làm”, ông Trump nói.

Không kích tại Gaza khiến nhiều người thiệt mạng: Các cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza ngày 15/3 khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có 9 cảnh sát và 4 dân thường, theo các cơ quan chức năng tại Gaza. Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh bạo lực vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đang có hiệu lực.

Bộ Nội vụ Gaza cho biết, một cuộc không kích của Israel nhằm vào một xe cảnh sát tại Deir Al-Balah ở trung tâm Gaza, đã khiến 9 sĩ quan thiệt mạng, cập nhật con số thương vong trước đó được ghi nhận là 8 người.

Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cũng báo cáo thêm 4 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công trước đó của Israel. Vụ tấn công xảy ra tại trại tị nạn Nuseirat ở trung tâm vùng lãnh thổ này, trong số những người thiệt mạng có 2 trẻ em và 1 phụ nữ.

Binh sĩ Israel nổ súng khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng ở Bờ Tây: Bộ Y tế Palestine ngày 15/3 cho biết, binh sĩ Israel đã nổ súng vào một chiếc xe chở một gia đình ở phía Bắc Bờ Tây, khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.

Theo hãng thông tấn Palestine, gia đình này đã bị bắn vào tối ngày 14/3, sau khi đi mua quần áo mới để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Xả chay (Eid Al-Fitr) sắp tới. Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết, 4 người thiệt mạng là hai vợ chồng cùng hai con nhỏ 5 tuổi và 7 tuổi, đều có vết thương do đạn bắn, trong khi 2 người con khác bị thương.

Năm cầu thủ Iran đổi ý rời khỏi Australia: Sau khi 7 thành viên đội tuyển bóng đá nữ Iran xin ở lại Australia sau khi tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á AFC Cup 2026, đến nay 5 người đã thay đổi quyết định, rời Australia sang Malaysia để đoàn tụ với đội tuyển.

Sáng 16/3, Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke ra thông báo cho biết 2 cầu thủ và 1 thành viên ban huấn luyện của đội tuyển bóng đá nữ Iran, những người trước đó xin ở lại Australia sau khi tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á AFC Cup 2026, đã thay đổi quyết định và rời Australia sang Malaysia để đoàn tụ với đội tuyển.

Trung Quốc sắp tổ chức giải chạy bán marathon robot hình người lần thứ hai: Sau giải chạy marathon robot hình người đầu tiên trên thế giới năm 2025, Trung Quốc sẽ tiếp tục tổ chức giải chạy này lần thứ hai vào tháng 4 tới.

Cuộc chạy thử nghiệm đầu tiên của giải bán marathon robot hình người 2026 đã được tiến hành từ đêm 14/3 đến rạng sáng 15/3. Giải chạy năm nay dự kiến ​​diễn ra tại Khu Phát triển Kinh tế - Công nghệ Bắc Kinh (còn gọi là Beijing E-Town) vào ngày 19/4 tới. Hơn 20 đội robot tự hành từ các doanh nghiệp và trường đại học đã tham gia cuộc chạy thử nghiệm.

Phi hành đoàn Thần Châu-21 thu hoạch “cà chua không gian”: Phi hành đoàn Thần Châu-21 của Trung Quốc mới đây đã thu hoạch một đợt cà chua bi trồng trên trạm vũ trụ bằng hệ thống canh tác khí canh. Trong thời gian tới, hứa hẹn sẽ có thêm nhiều loại cây khác được trồng theo phương pháp này.

Phi hành đoàn tàu Thần Châu-21 mới đây đã thu hoạch những quả cà chua bi chín sau khi trồng hơn 3 tháng trên trạm vũ trụ.

Trong một video phát trên Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) hồi tháng 2 vừa qua, phi hành gia Trương Hồng Chương khi giới thiệu về những cây cà chua này gọi đây là “góc chữa lành” của trạm vũ trụ Thiên Cung.