Nóng thế giới ngày 17/4: Mỹ bắt đầu chiến dịch “dội bom kinh tế” nhằm vào Iran

Hải quân Mỹ tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực để thực thi phong tỏa Iran. Các tàu chiến của Hải quân Mỹ đang phát đi thông điệp tới các tàu thương mại hoạt động trong và xung quanh Iran, cảnh báo họ sẵn sàng tiến hành kiểm tra và sử dụng vũ lực nhằm buộc tuân thủ lệnh phong tỏa đối với các tàu có hoạt động giao thương với Iran.

“Mọi tàu thuyền di chuyển đến hoặc rời các cảng của Iran sẽ bị kiểm tra nhằm ngăn chặn hành động vi phạm và có thể bị tịch thu. Nếu không tuân thủ lệnh phong tỏa này, chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực”, một thông điệp phát thanh của Hải quân Mỹ nêu rõ. Thông điệp này được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đăng tải trên mạng xã hội. Một quan chức quân sự giấu tên, xác nhận thông điệp hiện đang được phát tới tất cả các tàu trong khu vực.

Tiêm kích F/A-18E Super Hornet đang hạ cánh xuống tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln tại Ấn Độ Dương, ngày 22/1/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ

Mỹ bắt đầu chiến dịch “dội bom kinh tế” nhằm vào Iran. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị chuyển trọng tâm chiến dịch sang hướng kinh tế, nhằm gây sức ép buộc Iran phải nhượng bộ thay vì chỉ dựa vào biện pháp quân sự. Cách tiếp cận này được áp dụng trong trường hợp hai bên chưa thể đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột hoặc gia hạn lệnh ngừng bắn dự kiến hết hạn vào tuần tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 15/4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các biện pháp mới nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran sẽ “tương đương về tài chính” với một chiến dịch ném bom. Theo ông, việc đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia vẫn duy trì hoạt động kinh doanh với các cá nhân, công ty và tàu thuyền liên quan đến Iran - bao gồm cả các đồng minh và đối thủ cạnh tranh - là bước leo thang so với các lệnh trừng phạt hiện tại.

Thượng viện Mỹ bác nghị quyết hạn chế quyền chiến tranh của ông Trump với Iran. Trong cuộc bỏ phiếu chiều 15/4, Thượng viện Mỹ đã không thông qua nghị quyết về quyền chiến tranh nhằm buộc Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự chống Iran nếu chưa được Quốc hội cho phép. Nghị quyết do Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth bảo trợ, yêu cầu Tổng thống rút lực lượng Mỹ khỏi các hoạt động thù địch liên quan đến Iran, trừ khi có tuyên bố chiến tranh hoặc ủy quyền cụ thể của Quốc hội.

Kết quả bỏ phiếu 52 phiếu chống và 47 phiếu thuận phản ánh sự chia rẽ rõ rệt theo đường lối đảng phái. Hầu hết các nghị sĩ Cộng hòa phản đối nghị quyết, trong khi đa số nghị sĩ Dân chủ ủng hộ. Một số ít trường hợp bỏ phiếu khác biệt với lập trường đảng. Đây là lần thứ tư nghị quyết với nội dung tương tự bị bác bỏ tại Thượng viện kể từ khi cuộc xung đột với Iran bắt đầu.

Cố vấn quân sự mới của lãnh tụ tối cao Iran phản đối gia hạn ngừng bắn. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự mới được bổ nhiệm của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, cho biết ông không ủng hộ việc gia hạn lệnh ngừng bắn.

“Chúng tôi tuân theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền, nhưng cá nhân tôi không đồng ý kéo dài lệnh ngừng bắn”, ông Rezaei nói. Ông từng là chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và hiện đang là cố vấn cho Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei về các vấn đề quân sự. Ông Rezaei cũng kêu gọi giới chức Iran thận trọng hơn so với trước đây trong các cuộc đàm phán kinh tế với Mỹ. Theo ông, Iran mới là bên đưa ra các điều kiện tiên quyết trong vòng đàm phán tiếp theo, chứ không phải Mỹ.

Mỹ không đồng ý để Nga tiếp nhận urani làm giàu của Iran. Đề xuất của Nga về việc tiếp nhận urani làm giàu của Iran vẫn còn hiệu lực, bất chấp việc đã bị Mỹ bác bỏ trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Trả lời phỏng vấn tờ India Today hôm 15/4, ông Peskov cho biết đề nghị của Nga đã được đưa ra “khá lâu rồi” và Tehran đã “đồng ý” vào thời điểm đó. Ông gọi kế hoạch này là “một giải pháp rất tốt”, nhưng nói rằng “thật không may, phía Mỹ đã bác bỏ đề xuất”. Người phát ngôn cho biết thêm, Tổng thống Nga Vladimir Putin “vẫn sẵn sàng hiện thực hóa sáng kiến ​​này”.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Trump sẵn sàng ủng hộ chấm dứt xung đột Israel - Hezbollah. Một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump hoan nghênh việc chấm dứt xung đột Israel - Hezbollah như một phần của thỏa thuận hòa bình rộng hơn giữa Israel và Lebanon, nhưng chưa đưa ra yêu cầu cụ thể.

Quan chức này cũng nhấn mạnh một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah không nằm trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Trước đó, Iran yêu cầu đây như một điều kiện quay lại đàm phán. Ngoại trưởng Marco Rubio đã chủ trì vòng đối thoại cấp cao đầu tiên sau nhiều thập kỷ giữa Israel và Lebanon.

Mỹ dùng ‘cạn’ kho tên lửa chưa qua thử nghiệm tại Iran. Một quan chức Mỹ tiết lộ, quân đội nước này đã sử dụng hết sạch kho tên lửa tấn công chính xác (PrSM) chưa thử nghiệm ngay từ đầu chiến dịch tấn công Iran.

Trang Aviation Week dẫn lời ông Jimmy Arter, một quan chức quân sự tại căn cứ Fort Sill phát biểu tại Hội nghị chuyên đề về hỏa lực như sau: "Chúng tôi đã bắn hết toàn bộ kho PrSM của mình ngay từ đầu cuộc xung đột và chúng tôi đã có thêm nhiều tên lửa được chuyển đến. Cuộc tấn công vào Iran đã chứng minh khả năng của loại tên lửa mới này và không cần thử nghiệm thêm nữa".

Một phát ngôn viên của lục quân Mỹ sau đó cho hay, trong kho dự trữ của quân đội nước này vẫn còn loại tên lửa trên. Lầu Năm Góc đã đặt hàng 130 quả trước năm tài chính 2024 và thêm 250 quả nữa vào năm 2025 nhưng vẫn chưa rõ có bao nhiêu trong số đó đã được giao.

Tạp chí Time công bố danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2026. Ngày 15/4, Tạp chí Time của Mỹ đã công bố danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2026. Danh sách Time 100 được bầu chọn hằng năm, thể hiện sự đánh giá của các nhà báo, chính trị gia và học giả nổi tiếng của Mỹ về "những nhân vật định hình thế giới". Tạp chí Time xếp các nhân vật theo 5 hạng mục: "Những người tiên phong", "Những nghệ sĩ", "Những nhà lãnh đạo", "Những người khổng lồ" và "Những biểu tượng".

Hạng mục "Nhà lãnh đạo" trong danh sách năm nay có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng trên chính trường thế giới như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thủ tướng Canada Mark Carney. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Thống đốc bang California Gavin Newsom và cố vấn Nhà Trắng Susie Wiles cũng góp mặt.

Theo các nhà phân tích, gần 40% danh sách năm nay là các nhà lãnh đạo chính trị, phản ánh mức độ gia tăng căng thẳng địa chính trị và sự điều chỉnh trong quan hệ quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Lần đầu tiên Mỹ-Hamas đối thoại trực tiếp sau lệnh ngừng bắn Gaza. Theo CNN, Mỹ và Hamas tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ khi đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, trong bối cảnh tiến trình đình chiến bị đình trệ.

Một phái đoàn do cố vấn cấp cao của Mỹ Aryeh Lightstone dẫn đầu, đã gặp trưởng đoàn đàm phán của Hamas Khalil al-Hayya tại Cairo (Ai Cập) vào tối 15/4, theo các nguồn tin. Ông Lightstone đi cùng ông Nickolay Mladenov, Đại diện cấp cao về Gaza của Hội đồng Hòa bình do Mỹ hậu thuẫn.

Khi được CNN liên hệ để bình luận, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Chúng tôi không bình luận về các cuộc đàm phán đang diễn ra”.

Hai vụ xả súng tại trường học xảy ra liên tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ. Một vụ xả súng đã xảy ra ngày 15/4 tại một trường học ở tỉnh Kahramanmaras ở phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ xả súng do một học sinh lớp 8 gây ra, đã khiến 9 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Trong số những người bị thương, 6 người đang được chăm sóc đặc biệt và 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo Thống đốc tỉnh Kahramanmaras, Mukerrem Unluer, học sinh này đã mang theo 5 khẩu súng và 7 băng đạn, được cho là lấy từ người cha, một cựu cảnh sát. Thiếu niên này đã tự sát sau vụ việc.

Trước đó hôm 14/4, một cựu học sinh đã sử dụng súng săn, nổ súng tại trường trung học cũ của mình ở quận Siverek thuộc tỉnh Sanliurfa, phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ việc khiến 16 người bị thương và đối tượng xả súng đã tự sát trong cuộc đấu súng với cảnh sát.