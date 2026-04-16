21 giờ cân não tại Pakistan: Vì sao đối thoại Mỹ - Iran đi vào ngõ cụt?

VOV.VN - Tổ chức Hồi giáo Hezbollah hôm 15/4 tuyên bố quyết định của chính phủ Lebanon tổ chức đàm phán với Israel là “một tội lỗi quốc gia”, đồng thời cảnh báo động thái này có thể làm gia tăng chia rẽ trong nước.
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s
VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 15/4 cho rằng cánh cửa hòa bình vẫn đang rộng mở trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran, trong khi Tehran khẳng định sẵn sàng tìm kiếm giải pháp lý tính và thực tế thông qua đàm phán.
VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 15/4 cho rằng cánh cửa hòa bình vẫn đang rộng mở trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran, trong khi Tehran khẳng định sẵn sàng tìm kiếm giải pháp lý tính và thực tế thông qua đàm phán.
VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định chưa sử dụng toàn bộ năng lực quân sự, đang phát triển các chiến thuật mới mà đối thủ khó đối phó, đồng thời cảnh báo sẽ phô diễn những năng lực “không thể hình dung” nếu chiến tranh kéo dài.
VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định chưa sử dụng toàn bộ năng lực quân sự, đang phát triển các chiến thuật mới mà đối thủ khó đối phó, đồng thời cảnh báo sẽ phô diễn những năng lực “không thể hình dung” nếu chiến tranh kéo dài.
VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 15/4 thông báo áp đặt trừng phạt đối với hơn 20 cá nhân, công ty và tàu thuyền bị cho là liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Iran.
VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 15/4 thông báo áp đặt trừng phạt đối với hơn 20 cá nhân, công ty và tàu thuyền bị cho là liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Iran.