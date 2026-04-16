Nóng thế giới ngày 16/4: Mỹ điều hơn 1 vạn binh sĩ phong tỏa cảng Iran

Tổng thống Mỹ Trump: Cuộc chiến Iran sắp kết thúc: Trả lời phỏng vấn của Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc chiến với Iran sắp kết thúc.

Một cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào thủ đô Tehran. Ảnh: AP

“Cuộc chiến này đã rất gần kết thúc”, ông nói, đồng thời tuyên bố rằng nếu Mỹ không hành động như vừa qua thì Iran sẽ có vũ khí hạt nhân. Hôm 13/4, ông Trump đã thiết lập lệnh phong tỏa hải quân đối với tất cả các cảng của Iran, đánh dấu một sự leo thang mới của cuộc xung đột sau khi Mỹ đồng ý ngừng ném bom Iran vào tuần trước.

Mỹ triển khai hơn 10.000 binh sĩ tham gia phong tỏa cảng Iran: Quân đội Mỹ ngày 14/4 cho biết chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran đã huy động hơn 10 nghìn binh sĩ cùng nhiều tàu chiến và máy bay.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 14/4 trong một bài đăng trên mạng xã hội X cho biết, chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran hiện có sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ, cùng với 12 tàu chiến và hàng trăm máy bay quân sự. Theo CENTCOM, lực lượng gồm nhiều phương tiện quân sự hiện đại như tàu sân bay, tàu đổ bộ, tàu khu trục tên lửa dẫn đường, tàu tác chiến ven bờ, cùng máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, máy bay tiếp dầu và các hệ thống trinh sát, giám sát.

Mỹ chỉ trích đồng minh Italy đã không hỗ trợ cuộc chiến ở Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chỉ trích đồng minh thân cận là Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, nói rằng bà Melni đang làm Mỹ thất vọng trong vấn đề Iran.

Căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Italy Meloni leo thang hôm 14/4 sau khi nhà lãnh đạo Mỹ công khai chỉ trích một trong những đồng minh thân cận nhất của mình ở châu Âu, cáo buộc bà thiếu "can đảm" và không ủng hộ nỗ lực của Washington chống lại Tehran. Trả lời phỏng vấn qua điện thoại của nhật báo Corriere della Sera (Italy), ông Trump gọi bà Meloni là “không thể chấp nhận được” và nói ông “bị sốc” trước lập trường của bà, theo bản tiếng Anh của tờ báo này.

Giữa lúc ngừng bắn, Iran tìm kiếm bệ phóng tên lửa bị chôn vùi dưới lòng đất? Theo hình ảnh vệ tinh mà CNN đã xem xét, Iran đang nỗ lực dọn dẹp các mảnh vỡ chặn lối vào các căn cứ tên lửa ngầm của nước này trong thời gian ngừng bắn. Trong các hình ảnh, có thể thấy các máy xúc đang xúc đổ các mảnh vụn từ các đường hầm bị chặn và chất lên các xe tải chở rác gần đó.

Người dân Iran xuống đường kỷ niệm ngày mất của Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei. Ảnh: AP

Một cuộc điều tra trước đó của CNN cho thấy, Mỹ và Israel đã tấn công các lối vào các căn cứ để ngăn chặn các bệ phóng tên lửa lái ra ngoài và khai hỏa hoặc quay trở lại căn cứ để nạp đạn. Tình báo Mỹ đánh giá rằng khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn sau một tháng giao tranh, theo các nguồn tin nói chuyện với CNN. Nhiều bệ phóng trong số đó có thể đã bị chôn vùi dưới lòng đất do các cuộc tấn công vào lối vào đường hầm.

Phó Tổng thống Mỹ tin rằng Iran muốn đạt một thỏa thuận bất chấp sự hoài nghi: Ông Vance - người đã dẫn đầu phái đoàn Mỹ đàm phán với phía Iran tại Pakistan vào cuối tuần qua - cho biết ông tin rằng những người ngồi đối diện mình ở Islamabad “muốn đạt được một thỏa thuận”, bất chấp hàng thập kỷ “mất lòng tin” giữa Mỹ và Iran.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông sẽ tiếp tục đấu tranh cho “thỏa thuận lớn” mà ông nói rằng Tổng thống Donald Trump muốn đạt được với Iran.

Pháp kêu gọi Mỹ và Iran nối lại đối thoại, cảnh báo nguy cơ leo thang ở Trung Đông: Ngày 14/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Mỹ và Iran nhanh chóng khôi phục các cuộc đàm phán, trong bối cảnh tiến trình các cuộc đối thoại song phương rơi vào bế tắc và có nguy cơ làm căng thẳng gia tăng.

Trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Macron cho biết đã tiến hành các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Massoud Pezeshkian; đồng thời kêu gọi hai bên nối lại các cuộc đàm phán đang bế tắc, làm rõ các hiểu lầm và tránh nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang.

Nga sẵn sàng xử lý urani làm giàu của Iran, tháo gỡ bế tắc đàm phán với Mỹ: Truyền thông nhà nước Nga ngày 15/4 đưa tin, Moscow tái khẳng định đề nghị hỗ trợ xử lý lượng urani làm giàu của Iran, trong bối cảnh các đồn đoán về vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran gia tăng.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Nga có thể hỗ trợ chuyển đổi urani làm giàu ở mức cao của Iran thành nhiên liệu cấp thấp hơn phục vụ mục đích dân sự, hoặc lưu trữ số vật liệu này theo cách “phù hợp với Iran mà không xâm phạm quyền làm giàu urani vì mục đích hòa bình”. Kho dự trữ urani làm giàu ở mức cao của Iran được xem là bước tiến gần tới khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân. Đây được xem là điểm gây tranh cãi mấu chốt trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột.

Mỹ và Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh tại Hormuz: Một ngày sau khi Mỹ ra lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng và khu vực ven biển của Iran, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 14/4 đã có cuộc điện đàm kéo dài.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh, thông suốt tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, ông đã nhận được cuộc gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và hai bên đã rà soát những tiến triển tích cực trong hợp tác song phương. Nhà lãnh đạo Ấn Độ tái khẳng định cam kết thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn cầu Toàn diện với Mỹ trên nhiều lĩnh vực.

Ông Tập Cận Bình: Trung - Nga cần tăng cường phối hợp để bảo vệ lợi ích: Sáng 15/4, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang có chuyến thăm Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động và phức tạp, sự ổn định và tính chắc chắn trong quan hệ Trung - Nga có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ông cho rằng trước những biến chuyển lớn chưa từng có trong một thế kỷ, hai nước cần thúc đẩy phối hợp chiến lược ở mức độ chặt chẽ và hiệu quả hơn, kiên quyết bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên, đồng thời góp phần duy trì đoàn kết giữa các quốc gia phương Nam toàn cầu.

Ngoại trưởng Nga: Mỹ thúc đẩy ý tưởng lập liên minh quân sự mới do Ukraine dẫn dắt: Phát biểu sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định Mỹ đang tích cực thúc đẩy việc hình thành một khối quân sự mới xoay quanh Ukraine. Theo ông Lavrov, ý tưởng đưa Ukraine gia nhập NATO dường như đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các cộng sự bác bỏ. Thay vào đó, một số nhân vật tại Washington đang đề xuất xây dựng một liên minh mới với vai trò nổi bật của Ukraine. Dẫn lời ông Keith Kellogg, người từng là đặc phái viên của Tổng thống Trump về Ukraine, Ngoại trưởng Nga cho rằng sáng kiến này đang được thúc đẩy phối hợp với các cường quốc châu Âu.

Nổ nhà máy điện tại Ấn Độ khiến nhiều công nhân thiệt mạng: Hôm 14/4, một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy điện ở bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ đã khiến ít nhất 14 công nhân đã thiệt mạng và gần 20 người khác bị thương.

Theo chính quyền địa phương, tai nạn xảy ra vào khoảng 2h30 chiều khi một đường ống dẫn hơi nước áp suất cao từ nồi hơi tới tuabin phát điện bất ngờ phát nổ. Đây cũng là thời điểm nhiều lao động đang tập trung trong khu vực nhà máy, khiến số thương vong tăng cao. Nhiều nạn nhân bị bỏng nặng do nhiệt độ cực cao của hơi nước, trong khi một số khác bị thương khi tìm cách thoát khỏi hiện trường trong tình trạng hoảng loạn.

Mỹ nới lỏng trừng phạt ngân hàng và chính phủ Venezuela: Bộ Tài chính Mỹ cho phép thực hiện một số giao dịch tài chính và ký kết hợp đồng thương mại với Venezuela, song vẫn duy trì nhiều hạn chế đối với các đối tác liên quan.

Bộ Tài chính Mỹ, thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), vừa thông báo nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela, bao gồm 4 ngân hàng và một số thực thể thuộc chính phủ nước này. Theo các tài liệu được OFAC công bố, Washington cho phép ký kết các hợp đồng thương mại với chính phủ Venezuela, tuy nhiên đi kèm là những điều kiện và hạn chế nhất định. Đáng chú ý, các giao dịch liên quan đến cá nhân hoặc tổ chức có trụ sở tại Nga, Iran, Triều Tiên và Cuba vẫn bị cấm.