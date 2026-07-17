Nóng thế giới ngày 17/7: Mỹ liên tiếp đánh phá các bệ phóng tên lửa Iran

Mỹ liên tiếp đánh phá các bệ phóng tên lửa Iran sau lệnh phong tỏa hải quân: Quân đội Mỹ ngày 15/7 tiếp tục mở các đợt không kích nhằm vào hệ thống phòng thủ ven biển và các địa điểm phóng tên lửa của Iran sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Mỹ sử dụng xuồng không người lái trong cuộc chiến với Iran. Ảnh: Reuters

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết đợt tấn công đầu tiên bắt đầu khoảng 6h sáng (theo giờ miền Đông nước Mỹ), kéo dài khoảng 90 phút và nhằm vào các hệ thống phòng thủ ven biển cùng các bệ phóng tên lửa hành trình trên đảo Greater Tunb. Khoảng 9 giờ sau, Mỹ tiếp tục tiến hành đợt không kích thứ hai. Theo CENTCOM, các mục tiêu bị tấn công là những năng lực quân sự mà Iran sử dụng để đe dọa hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Một số quan chức Mỹ cho biết chiến dịch cũng nhằm làm suy yếu các khí tài quân sự của Iran trước khi Washington tiến hành những hoạt động quy mô lớn hơn nhằm bảo đảm tuyến hàng hải này được mở cửa.

Hạ viện Mỹ đề xuất cấp thêm 60 tỷ USD cho chiến dịch quân sự liên quan đến Iran: Các nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ ngày 15/7 công bố dự thảo nghị quyết ngân sách mới, trong đó đề xuất cấp thêm 60 tỷ USD cho quân đội nhằm hỗ trợ các hoạt động quân sự liên quan đến xung đột với Iran. Đề xuất được đưa ra theo cơ chế “hòa giải ngân sách”, cho phép đảng Cộng hòa thông qua dự luật tại Thượng viện với đa số quá bán mà không cần sự ủng hộ của phe Dân chủ. Đây là gói hòa giải ngân sách thứ ba mà Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và các lãnh đạo Cộng hòa đang thúc đẩy.

Iran quyết không thay đổi lập trường giữa lúc Mỹ đẩy mạnh tấn công: Đúng như đe dọa của Tổng thống Donald Trump, hôm 15/7, quân đội Mỹ đã mở nhiều cuộc tập kích dữ dội vào Iran, gây thương vong và thiệt hại nghiêm trọng tại quốc gia Hồi giáo này. Tuy nhiên, bất chấp tổn thất nặng nề, Iran tuyên bố không thay đổi lập trường, quyết không đàm phán khi đang bị tấn công.

Truyền thông nhà nước Iran tối 15/7 cho biết, ít nhất 7 binh sĩ và 30 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tập kích của quân đội Mỹ vào Iran trong 4 ngày đụng độ vừa qua. Ngoài ra, còn nhiều công trình dân sự, trong đó có một kho chứa lúa mì, bị ném bom và phá hủy. Báo giới Iran khẳng định quân đội Mỹ đã phạm tội ác chiến tranh và vi phạm luật pháp quốc tế.

Phó Tổng thống Mỹ loại bỏ khả năng dùng vũ lực để lật đổ chế độ tại Iran: Phó Tổng thống Mỹ Vance bác bỏ ý tưởng đưa lục quân Mỹ vào Iran để lật đổ chính phủ nước này. Ông cho rằng sự thay đổi chế độ phải đến từ người dân Iran chứ không phải từ quân đội Mỹ.

“Nếu người dân Iran muốn nổi dậy và thay đổi chính phủ của họ, đó là việc của họ”, Phó Tổng thống Mỹ Vance nói trong một lần xuất hiện trên chương trình “The Joe Rogan Experience”. “Nhưng chúng tôi sẽ không gửi 150.000 quân bộ binh để thực hiện một sự thay đổi chế độ”. Ông Vance cũng cảnh báo không nên để Iran sụp đổ thành một quốc gia như Libya. Theo ông, kịch bản nếu xảy ra như vậy có thể kéo theo tình trạng khủng bố và đẩy hàng triệu người tị nạn vào châu Âu và Mỹ.

5 lá chắn giúp Iran bảo toàn lực lượng tên lửa trước các đòn tấn công: Chương trình tên lửa đạn đạo của Iran không chỉ tập trung vào việc phát triển vũ khí, mà còn chú trọng bảo đảm khả năng sống sót của lực lượng tên lửa trong trường hợp bị đối phương tấn công. Trong nhiều thập kỷ qua, Tehran đã xây dựng mạng lưới căn cứ kiên cố, các tổ hợp kho chứa ngầm, hệ thống bệ phóng cơ động cùng nhiều lớp phòng thủ nhằm khiến lực lượng tên lửa khó bị phát hiện, theo dõi và phá hủy. Theo Iran, những biện pháp này là nền tảng cho năng lực răn đe và khả năng đáp trả trong trường hợp xảy ra xung đột.

>>> 5 lá chắn giúp Iran bảo toàn lực lượng tên lửa trước các đòn tấn công

Kịch bản Mỹ đánh chiếm các đảo của Iran: Dễ đánh, khó giữ: Các cuộc không kích mới nhất của Mỹ nhằm vào các đảo chiến lược của Iran một lần nữa làm dấy lên những đồn đoán về khả năng Washington mở chiến dịch đánh chiếm lãnh thổ Iran. Theo giới phân tích, đây là kịch bản Mỹ có thể thực hiện về mặt quân sự nhưng sẽ rất khó duy trì với chi phí và rủi ro khổng lồ.

Ảnh vệ tinh cho thấy một cơ sở dầu mỏ trên đảo Kharg của Iran, ngày 25/2/2026. Nguồn: Planet Labs PBC/Reuters

Những ngày gần đây, quân đội Mỹ đã tiến hành không kích nhằm vào các đảo Qeshm, Kish và Abu Musa của Iran trong bối cảnh chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran tiếp tục leo thang. Các cuộc tấn công cũng nhắm đến nhiều thành phố cảng dọc bờ biển phía Nam Iran, trong đó có Bandar Abbas. Diễn biến này làm dấy lên những đồn đoán về khả năng Washington chuẩn bị chiếm giữ lãnh thổ của Iran - kịch bản từng được đặt ra ngay từ những tuần đầu của cuộc xung đột Mỹ - Israel với Iran.

Iran tuyên bố eo biển Hormuz là lằn ranh đỏ đối với an ninh quốc gia: Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Quân sự Tối cao Iran hôm nay (16/7) tuyên bố, Tehran sẽ không cho phép Mỹ can thiệp vào eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định đây là "lằn ranh đỏ" đối với an ninh quốc gia của Iran. Theo người phát ngôn Bộ Chỉ huy Quân sự Tối cao Iran, Tehran cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng của Mỹ trên khắp khu vực nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện lời đe dọa tấn công Iran.

Máy bay Mỹ phóng tên lửa Hellfire chặn tàu chở dầu hướng tới cảng Iran: Máy bay Mỹ dùng tên lửa Hellfire vô hiệu hóa tàu chở dầu hướng tới Iran. Con tàu bị cáo buộc tìm cách vượt vòng phong tỏa mà Washington áp đặt với Tehran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 16/7 công bố đoạn video ghi lại cuộc không kích nhằm vào một tàu chở dầu không chở hàng khi con tàu này đang trên đường tới một cảng của Iran ở Vịnh Arab hôm 15/7.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết con tàu thương mại đã phớt lờ nhiều cảnh báo khi tìm cách vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ. Theo CENTCOM, một máy bay quân sự Mỹ đã phóng tên lửa AGM-114 Hellfire vào ống khói của tàu, khiến con tàu mất khả năng hoạt động.

Robot Ukraine tiến vào "tử địa", mở ra học thuyết tác chiến mới: Dọc theo mặt trận phía Đông Ukraine tồn tại một khu vực mà UAV và pháo binh có thể phá hủy bất kỳ thứ gì di chuyển. Binh lính Ukraine gọi nơi này là "tử địa" và hiện nay ngày càng nhiều phương tiện di chuyển tại đây đang thay thế con người. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đến tháng 6/2026, các phương tiện mặt đất không người lái (UGV) đã thực hiện hơn 50.000 nhiệm vụ.

Ukraine cũng đi từ chỗ không có doanh nghiệp nào sản xuất robot mặt đất vào đầu năm 2022 lên khoảng 280 công ty chỉ sau 4 năm - một tốc độ huy động năng lực công nghiệp được đánh giá là tương đương, thậm chí sánh ngang với tốc độ phát triển của các chương trình tên lửa siêu vượt âm. Đây không đơn thuần là câu chuyện về một loại vũ khí mới, mà là sự thay đổi trong học thuyết tác chiến.

Tổng thống Zelensky miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine sau 6 tháng tại vị: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục thay đổi dàn nhân sự cấp cao khi miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov chỉ sau khoảng 6 tháng đảm nhiệm cương vị này. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Kiev tiến hành đợt cải tổ nội các quy mô lớn.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: AP

Ukraine mở mặt trận mới trên Biển Azov, Nga quyết giữ huyết mạch sống còn: Biển Azov đang nổi lên như một mặt trận mới trong xung đột Nga - Ukraine khi Kiev gia tăng các cuộc tập kích nhằm vào tàu thuyền và mạng lưới hậu cần của Nga. Đáp lại, Moscow tìm cách bảo vệ tuyến vận tải được xem là có ý nghĩa chiến lược đối với hoạt động quân sự và xuất khẩu. Các cuộc tấn công mới nhất cho thấy cả Nga và Ukraine đang ngày càng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng và các tuyến đường thương mại tạo ra doanh thu và duy trì hậu cần thời chiến. Trong khi Ukraine tăng cường các cuộc tấn công vào tàu thuyền của Nga, Moscow đồng thời cũng tăng cường các cuộc tấn công vào các cảng Biển Đen của Ukraine và các tàu thương mại sử dụng Odessa để xuất khẩu ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác.

Hàn - Mỹ diễn tập hậu cần quân sự quy mô lớn chưa từng có: Bộ Tư lệnh liên quân Hàn Quốc và Mỹ cho biết lực lượng quân đội hai nước này đang tiến hành một đợt huấn luyện hậu cần quân sự quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hàn Quốc. Huấn luyện hậu cần quân sự Hàn - Mỹ là hoạt động được nối lại sau 9 năm, kể từ khi bị gián đoạn vào năm 2017 và sẽ được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần. Lần này, các khoa mục chủ yếu được tiến hành theo hình thức cơ động dã ngoại, với kịch bản vận chuyển binh sĩ, vũ khí, đạn dược, nhiên liệu… ra tiền tuyến trong trường hợp xảy ra chiến sự trên Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ bắt đầu đúc đồng xu 1 USD khắc hình Tổng thống Donald Trump: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 15/7 cho biết, Cục đúc tiền Mỹ đã bắt đầu sản xuất đồng xu 1 USD có hình chân dung Tổng thống Donald Trump ở mặt trước như một hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày quốc khánh Mỹ. Thiết kế mới có các từ "Tự do", "Chúng ta tin vào Chúa" và "1776-2026" ở mặt trước cùng hình ảnh chim đại bàng đầu trắng từ con dấu Tổng thống ở mặt sau.