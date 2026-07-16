Nóng thế giới 15/7: Mỹ tập kích làm 7 binh sĩ Iran thiệt mạng, Tehran thề trả đũa

Iran xác nhận 7 binh sĩ tử vong do đòn không kích của Mỹ: Quân đội Iran trưa 15/7 xác nhận, 7 binh sĩ nước này đã tử vong trong đòn không kích xuyên đêm của quân đội Mỹ. Tehran thề đáp trả thích đáng, xong không nêu biện pháp cụ thể.

Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tấn công các mục tiêu quân sự của Iran. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo chính thức của quân đội Iran, 7 binh sĩ tử vong khi không quân Mỹ tập kích vào căn cứ quân sự ở khu vực Bampur, phía Nam đất nước. Quân đội Iran cho biết, lực lượng Mỹ đã phóng tổng cộng 13 quả tên lửa vào khu nhà khách, các tháp canh và nhà ở của binh sĩ trong căn cứ.

Ngoài 7 quân nhân tử vong, đòn tập kích còn khiến nhiều binh sĩ khác bị thương, song không rõ số lượng cụ thể. Quân đội Iran thề đáp trả thảm khốc hành động của quân đội Mỹ, nhưng không đề cập thời gian và biện pháp tiến hành.

Iran dọa chặn toàn bộ xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông: Iran cảnh báo chặn toàn bộ xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông sau khi Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa Iran. Động thái này làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột quanh eo biển Hormuz và đe dọa chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Rạng sáng 15/7, quân đội Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran, khiến Tehran cảnh báo sẽ chặn toàn bộ xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông nếu sức ép quân sự tiếp tục gia tăng. Nhiều ngày qua, các đòn trả đũa qua lại trên khắp Trung Đông giữa Iran và Mỹ, cùng với nỗ lực của cả hai bên nhằm kiểm soát eo biển Hormuz đang đẩy khu vực đến nguy cơ quay trở lại một cuộc chiến toàn diện.

Mỹ và Iran tiếp tục tố nhau vi phạm ngừng bắn: Cùng với đẩy mạnh giao tranh trên thực địa, hôm 15/7, quân đội Mỹ và Iran, tiếp tục tố cáo nhau không tuân thủ cam kết và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã ký kết.

Phái bộ Iran tại Liên hợp quốc hôm 15/7 cho biết cơ quan này đã gửi thư lên Tổng thư ký Liên hợp quốc, cáo buộc Mỹ vi phạm Bản ghi nhớ Islamabad và "phạm tội ác chiến tranh". Phái bộ Iran cho rằng kể từ khi bắt đầu triển khai thỏa thuận (Bản ghi nhớ Islamabad) giữa tháng 6 cho tới nay, Mỹ đã không thực hiện các cam kết của mình, đồng thời chủ động phá hoại một cách có hệ thống các nền tảng của thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Trump úp mở về đòn tấn công vào đảo Kharg của Iran VOV.VN - Ông Trump nói rằng Mỹ có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ trên đảo Kharg của Iran “vào một thời điểm nào đó”. Ông cũng bắn tín hiệu về khả năng có lực lượng nước ngoài khác tham gia chiến dịch trên bộ tại đây.

Ông Trump dọa đánh vào nhà máy điện, các cây cầu nếu Iran không đàm phán: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ gia tăng các đợt tấn công nhằm vào Iran trong những ngày tới, đồng thời cảnh báo các nhà máy điện và các cây cầu sẽ trở thành mục tiêu nếu Tehran không quay trở lại bàn đàm phán.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 14/7, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích với cường độ cao nhằm vào Iran.

"Chúng tôi sẽ giáng đòn rất mạnh vào tối nay. Rồi sẽ giáng đòn mạnh hơn vào tối mai. Và những đêm sau đó sẽ còn mạnh hơn nữa", ông Trump nói.

Mỹ mang "công thức Ukraine" vào chiến trường Iran với xuồng không người lái cảm tử: Mỹ lần đầu xác nhận sử dụng xuồng không người lái cảm tử để tập kích các mục tiêu quân sự của Iran. Động thái này được xem là dấu mốc mới của tác chiến hải quân, đồng thời cho thấy những "công thức Ukraine" với xuồng Magura đang ảnh hưởng ngày càng rõ đến cách triển khai vũ khí của Washington.

"Công thức Ukraine" dường như đang tạo ảnh hưởng ngày càng rõ nét đối với học thuyết quân sự của Washington khi Mỹ lần đầu tiên xác nhận triển khai xuồng không người lái cảm tử trong chiến dịch tấn công các mục tiêu quân sự của Iran trong chiến dịch diễn ra ngày 12/7.

Theo thông cáo của CENTCOM, chiến dịch nhằm vào các hệ thống phòng không, trạm radar ven biển, năng lực tên lửa, máy bay không người lái và các xuồng quân sự của Iran. Mỹ đã huy động máy bay chiến đấu, tàu chiến, UAV cảm tử và lần đầu tiên triển khai xuồng không người lái cảm tử trong một chiến dịch tác chiến.

Iran quyết tấn công các căn cứ quân sự Mỹ đến khi “giành thắng lợi cuối cùng” VOV.VN - Lực lượng vũ trang Iran tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các căn cứ của Mỹ cho đến khi giành được “chiến thắng cuối cùng”.

Ông Trump bất ngờ đảo ngược quyết định thu phí 20% ở eo biển Hormuz: Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố hủy kế hoạch áp phí hoàn trả 20% đối với hàng hóa đi qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/7 đã thay đổi lập trường về kế hoạch áp mức phí 20% đối với hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz, cho biết biện pháp này sẽ được thay thế bằng các cam kết đầu tư của các quốc gia vùng Vịnh vào Mỹ.

Trước đó một ngày, ông Trump thông báo khoản phí 20% là nhằm bù đắp chi phí cho các hoạt động bảo đảm an ninh do Mỹ cung cấp tại tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển dầu mỏ này.

Nga chặn đứng âm mưu dùng 35 UAV tấn công cơ sở chiến lược ở Moscow: Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã ngăn chặn âm mưu tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một cơ sở chiến lược tại vùng Moscow, đồng thời cáo buộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đứng sau âm mưu này.

Hãng thông tấn TASS đưa tin, FSB phát hiện kế hoạch tấn công nhằm vào một cơ sở chiến lược tại tỉnh Moscow khi nhận được thông tin tình báo về một lô hàng chứa vũ khí được vận chuyển theo tuyến Bratislava (Slovakia) - Siedlce (Ba Lan) - Brest (Belarus) - vùng Moscow. FSB cáo buộc tuyến vận chuyển này do SBU tổ chức với sự hỗ trợ của các cơ quan an ninh châu Âu.

Ukraine đặt mua 16 tiêm kích Rafale của Pháp: Ukraine ký thỏa thuận quốc phòng với Pháp, đặt mua 16 tiêm kích Rafale và 4 hệ thống phòng không SAMP/T-NG, đồng thời được phép sản xuất một số loại tên lửa phương Tây trong nước nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước các đợt tấn công của Nga.

Tiêm kích Rafale. Ảnh: Dassault Aviation.

Ukraine sẽ sử dụng khoản vay hỗ trợ của châu Âu để mua các hệ thống phòng không thế hệ mới do Pháp và Italy đồng phát triển cùng máy bay chiến đấu Rafale của Pháp. Ngoài ra, Kiev cũng được cấp phép sản xuất trong nước một số loại tên lửa chủ lực của phương Tây theo các thỏa thuận mà Ukraine và Pháp chính thức ký kết ngày 14/7.

Lãnh đạo tập đoàn quốc phòng lớn nhất Ukraine từ chức sau vụ nổ kho đạn ở Kiev: Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Ukroboronprom của Ukraine từ chức sau vụ không kích của Nga gây nổ kho đạn tại khu vực Kiev.

Ông Herman Smetanin, Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Ukroboronprom của Ukraine, ngày 14/7 thông báo từ chức, một tuần sau khi cuộc không kích của Nga gây ra các vụ nổ lớn tại một kho chứa của tập đoàn, khiến nhiều người thiệt mạng. Ông Smetanin không nêu lý do cho quyết định từ chức.

Quốc hội Ukraine phê chuẩn đơn từ chức của Thủ tướng Svyrydenko: Quốc hội Ukraine ngày 14/7 đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Yulia Svyrydenko, sau khi bà rời cương vị đứng đầu chính phủ theo đề nghị của Tổng thống Volodymyr Zelensky, chỉ một năm sau khi nhậm chức.

Bà Yulia Svyrydenko tham dự một phiên họp của Quốc hội ngày 17/7/2025, khi mới được bổ nhiệm làm Thủ tướng Ukraine. Ảnh: Reuters.

Nghị quyết chấp thuận đơn từ chức của nữ kinh tế gia 40 tuổi đã được Quốc hội thông qua, dù một số nghị sĩ bày tỏ lo ngại trước sự thay đổi được cho là quá đột ngột.

Làn sóng cáo buộc tấn công mạng: Nga và châu Âu tiếp tục đối đầu: Căng thẳng giữa Nga và các nước châu Âu tiếp tục gia tăng sau khi Liên minh châu Âu cùng một số quốc gia thành viên đưa ra các cáo buộc liên quan đến hoạt động mạng, trong khi Nga bác bỏ và cho rằng những cáo buộc này không có cơ sở.

Trong tuyên bố mới, Liên minh châu Âu (EU) cho biết khối này và các nước thành viên cáo buộc Nga tiến hành các hoạt động mạng gây hại nhằm vào EU, các quốc gia thành viên và một số đối tác quốc tế, trong đó có Ukraine. EU cho rằng các hoạt động này được thực hiện thông qua một hệ sinh thái mạng với mục tiêu xâm nhập các mạng lưới chính phủ, gây gián đoạn hoạt động của cơ sở hạ tầng quan trọng tại một số quốc gia như Pháp, Đức, Ba Lan, Hà Lan, Áo, Slovakia, Romania và Phần Lan.

Tổng thống Mỹ ủng hộ dự luật có thể áp thuế tới 500% đối với hàng hóa Ấn Độ: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu ủng hộ dự luật trừng phạt Nga mới, có thể mở đường cho việc áp thuế quan lên tới 500% đối với hàng hóa từ các quốc gia tiếp tục mua năng lượng của Nga, trong đó có Ấn Độ.

Trả lời phỏng vấn hãng tin ANI của Ấn Độ, một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ Dự luật do Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham và Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Richard Blumenthal đồng bảo trợ, trao cho Tổng thống Mỹ quyền áp đặt các mức thuế quan thứ cấp rất cao đối với các nước giao dịch với ngành năng lượng Nga nếu Moscow không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Bulgaria tuyên bố rút khỏi liên minh ủng hộ Ukraine: Ngày 14/7, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết Bulgaria sẽ rút khỏi Liên minh tự nguyện do phương Tây hậu thuẫn ủng hộ Ukraine, đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy nước này đang dần xa rời chính sách chủ đạo của Liên minh châu Âu đối với Nga.

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết ông đã nhận được lời mời cá nhân từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh tự nguyện trong tuần này, nhưng xác nhận Bulgaria sẽ không còn tham gia sáng kiến này nữa.