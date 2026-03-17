Trung Quốc thí điểm sử dụng năng lượng hydro, đẩy nhanh chuyển đổi xanh

Thứ Ba, 11:31, 17/03/2026
VOV.VN - Trung Quốc hôm qua (16/3) đã ban hành thông báo về việc khởi động chương trình thí điểm ứng dụng năng lượng hydro trong 4 năm, mở rộng từ xe chạy bằng pin nhiên liệu sang nhiều lĩnh vực như công nghiệp và giao thông vận tải, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế.

Thông báo liên bộ về việc khởi động chương trình thí điểm ứng dụng năng lượng hydro do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Bộ Tài chính cùng Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc ban hành. Chương trình thí điểm sẽ lựa chọn các cụm thành phố thông qua cơ chế “cạnh tranh mở”, bao gồm 6 hạng mục ứng dụng: xe chạy bằng pin nhiên liệu, amoniac và metanol xanh, thay thế nguyên liệu hóa học gốc hydro, luyện kim hydro, đốt hỗn hợp hydro và các kịch bản ứng dụng sáng tạo.

trung quoc thi diem su dung nang luong hydro, day nhanh chuyen doi xanh hinh anh 1
Xe tải hạng nặng chạy bằng hydro đang chờ khởi hành tại một cảng cạn thuộc Hành lang thương mại đường bộ - đường biển quốc tế mới ở Trùng Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc ngày 14/04/2025. Ảnh: Tân Hoa xã

Chương trình kéo dài 4 năm, với mức thưởng tối đa từ chính phủ trung ương là 1,6 tỷ Nhân dân tệ (230 triệu USD) cho mỗi cụm thành phố tham gia. Chương trình này nhằm mục đích mở rộng ứng dụng hydro từ xe chạy bằng pin nhiên liệu sang nhiều lĩnh vực khác như công nghiệp và giao thông vận tải. Mục tiêu là thúc đẩy hình thành hệ sinh thái ứng dụng năng lượng hydro toàn diện “1+N+X”, tập trung vào xe chạy bằng pin nhiên liệu, được bổ sung bởi các ứng dụng công nghiệp và các kịch bản sáng tạo,.

Cụ thể, sẽ có 1 kịch bản ứng dụng tổng quát cho xe chạy bằng pin nhiên liệu, trọng tâm nhân rộng thí điểm xe tải hạng trung và hạng nặng, xe tải đường dài và trung bình, xe vận chuyển hàng hóa trong chuỗi cung ứng lạnh; N kịch bản ứng dụng quy mô lớn trong các lĩnh vực công nghiệp, chủ yếu bao gồm amoniac và metanol xanh, thay thế nguyên liệu hóa học gốc hydro, luyện kim hydro và đốt hỗn hợp hydro; X kịch bản ứng dụng sáng tạo cho năng lượng hydro, bao gồm tàu ​​thủy, hàng không, vận tải đường sắt và xe hai bánh.

Chương trình cũng đề ra các mục tiêu cụ thể cho năm 2030, bao gồm sử dụng hydro quy mô lớn trên nhiều lĩnh vực trong các cụm thí điểm, giá hydro trung bình cho người dùng cuối dưới 25 Nhân dân tệ (3,6 USD)/kg và phấn đầu giảm xuống khoảng 15 nhân dân tệ/kg ở một số khu vực có lợi thế, số xe sử dụng pin nhiên liệu trên toàn quốc tăng gấp đôi so với năm 2025, phấn đấu đạt khoảng 100.000 chiếc. Thông qua mở rộng quy mô ứng dụng, thúc đẩy đột phá trong công nghệ, quy trình và thiết bị ứng dụng năng lượng hydro, đạt được sự nâng cấp liên tục của pin nhiên liệu, máy điện phân, thiết bị lưu trữ và vận chuyển cũng như vật liệu, đưa năng lượng hydro trở thành một điểm tăng trưởng kinh tế mới.

Theo dữ liệu của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, tính đến cuối năm 2025, doanh số bán xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro của Trung Quốc đạt khoảng 40.000 chiếc. Nước này hiện đang dẫn đầu thế giới cả về số lượng trạm tiếp nhiên liệu hydro và tổng công suất tiếp nhiên liệu, với công suất sản xuất hydro xanh hàng năm đạt khoảng 250.000 tấn.

Chương trình thí điểm ​​này nhằm mục đích giảm chi phí thông qua các ứng dụng đa kịch bản quy mô lớn, thúc đẩy những đột phá trong công nghệ năng lượng hydro và đổi mới thiết bị cùng sự phát triển chất lượng cao trong lĩnh vực hydro, hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Ông Trump đề nghị hoãn chuyến thăm Trung Quốc vì chiến sự với Iran

Nhà Trắng để ngỏ khả năng hoãn chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump

