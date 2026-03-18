Iran phóng tên lửa mang đạn chùm vào Tel Aviv, trả đũa vụ Israel ám sát ông Larijani

Israel cho biết Iran đã nhiều lần sử dụng đầu đạn chùm, loại đầu đạn phân tán thành nhiều vụ nổ nhỏ hơn giữa không trung và lan rộng trên một khu vực lớn, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn.

Hậu quả một vụ tập kích tên lửa Iran vào thành phố Tel Aviv (Israel). Ảnh: AP.

Vụ tấn công vào thành phố Tel Aviv vào đêm 17/3 đã khiến 2 người thiệt mạng, nâng tổng số người chết ở Israel trong cuộc chiến lên ít nhất 14 người.

Chính phủ Iran hôm qua (17/3) xác nhận vụ ám sát ông Ali Larijani. Đây là nhân vật cấp cao của Iran mà Mỹ và Israel đã nhắm mục tiêu kể từ ngày đầu tiên của cuộc chiến.

Hội đồng An ninh quốc gia tối cao của Iran, do ông Ali Larijani đứng đầu, cho biết, con trai ông và là cấp phó của ông cũng đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào đêm 16/3.

Các vụ ám sát có chủ đích diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran chưa có dấu hiệu giảm leo thang.