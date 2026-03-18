中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran phóng tên lửa mang đạn chùm vào Tel Aviv, trả đũa vụ Israel ám sát ông Larijani

Thứ Tư, 15:59, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đài truyền hình nhà nước Iran hôm nay (18/3) đưa tin, Iran đã phóng tên lửa mang đầu đạn chùm vào Tel Aviv để trả đũa việc ông Ali Larijani - thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran - bị thiệt mạng.

Israel cho biết Iran đã nhiều lần sử dụng đầu đạn chùm, loại đầu đạn phân tán thành nhiều vụ nổ nhỏ hơn giữa không trung và lan rộng trên một khu vực lớn, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn.

Hậu quả một vụ tập kích tên lửa Iran vào thành phố Tel Aviv (Israel). Ảnh: AP.

Vụ tấn công vào thành phố Tel Aviv vào đêm 17/3 đã khiến 2 người thiệt mạng, nâng tổng số người chết ở Israel trong cuộc chiến lên ít nhất 14 người.

Chính phủ Iran hôm qua (17/3) xác nhận vụ ám sát ông Ali Larijani. Đây là nhân vật cấp cao của Iran mà Mỹ và Israel đã nhắm mục tiêu kể từ ngày đầu tiên của cuộc chiến.

Hội đồng An ninh quốc gia tối cao của Iran, do ông Ali Larijani đứng đầu, cho biết, con trai ông và là cấp phó của ông cũng đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào đêm 16/3.

Các vụ ám sát có chủ đích diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran chưa có dấu hiệu giảm leo thang.

Mỹ Hà/VOV1 biên dịch
Nguồn: Reuters
Tag: Iran Israel Israel Iran Iran tập kích tên lửa tên lửa đầu đạn chùm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế trưa 18/3: Siêu bom 2,3 tấn của Mỹ giáng xuống Iran

VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 17/3 cho biết, quân đội Mỹ đã sử dụng các loại bom dẫn đường nặng 5.000 pound (khoảng 2,3 tấn), được thiết kế để xuyên phá mục tiêu sâu dưới lòng đất, nhằm vào các cơ sở tên lửa của Iran dọc theo eo biển Hormuz.

VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 17/3 cho biết, quân đội Mỹ đã sử dụng các loại bom dẫn đường nặng 5.000 pound (khoảng 2,3 tấn), được thiết kế để xuyên phá mục tiêu sâu dưới lòng đất, nhằm vào các cơ sở tên lửa của Iran dọc theo eo biển Hormuz.

Quan chức tình báo Mỹ từ chức để phản đối cuộc chiến tại Iran

VOV.VN - Một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm đột ngột tuyên bố từ chức vào hôm 17/3, do “lương tâm” không cho phép ủng hộ cuộc chiến của Mỹ tại Iran.

VOV.VN - Một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm đột ngột tuyên bố từ chức vào hôm 17/3, do “lương tâm” không cho phép ủng hộ cuộc chiến của Mỹ tại Iran.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel đang tìm cách tạo đột biến chính trị ở Iran

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu hôm 17/3 tuyên bố nước ông đang tìm cách làm suy yếu chế độ Iran để tạo điều kiện cho một cuộc nổi dậy. Đây là động thái phản hồi của ông Netanyahu trước vụ ám sát Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran Ali Larijani và chỉ huy lực lượng Basij của Iran đêm 16/3.

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu hôm 17/3 tuyên bố nước ông đang tìm cách làm suy yếu chế độ Iran để tạo điều kiện cho một cuộc nổi dậy. Đây là động thái phản hồi của ông Netanyahu trước vụ ám sát Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran Ali Larijani và chỉ huy lực lượng Basij của Iran đêm 16/3.

Chân dung ông Larijani - quan chức an ninh hàng đầu Iran vừa bị Israel hạ sát

VOV.VN - Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran mà Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố đã bị hạ sát vào tối 16/3, đã nổi lên như một trong những nhân vật quan trọng nhất ở Iran trong những tháng gần đây.

VOV.VN - Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran mà Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố đã bị hạ sát vào tối 16/3, đã nổi lên như một trong những nhân vật quan trọng nhất ở Iran trong những tháng gần đây.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ