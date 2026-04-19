Nóng thế giới ngày 19/4: Iran tái áp đặt hạn chế eo biển Hormuz, cảnh báo cứng rắn

Siêu tàu sân bay Mỹ trở lại Trung Đông: Nguồn tin khu vực cho biết tàu sân bay lớn nhất của Mỹ USS Gerald R. Ford đã trở lại Trung Đông, trong bối cảnh Mỹ và Iran thực thi lệnh ngừng bắn 2 tuần, còn Hải quân Mỹ triển khai chiến dịch phong tỏa hàng hải quy mô lớn nhằm vào các cảng của Iran.

Theo các nguồn tin, siêu tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford hiện đang có mặt tại biển Đỏ, hơn một tháng sau khi phải rời khỏi khu vực này vì vụ cháy kéo dài 30 giờ trong phòng giặt trên tàu. Chiến hạm này cùng 2 tàu khu trục USS Mahan và USS Winston S. Churchill, đã vượt qua kênh đào Suez vào biển Đỏ hồi trong tuần. Tuy nhiên, mốc thời gian cụ thể không được đề cập.

Ông Trump nói Iran “đồng ý với mọi điều” trong đàm phán và phản hồi của Tehran: Tổng thống Donald Trump ngày 17/4 cho biết Iran “đã đồng ý với mọi điều” trong các cuộc đàm phán với Mỹ, bao gồm việc phối hợp loại bỏ lượng urani đã được làm giàu khỏi nước này và đưa về Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức Iran bác bỏ thông tin trên, khẳng định không có kế hoạch từ bỏ kho dự trữ urani làm giàu. Trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với CBS, ông Trump nói “không cần triển khai binh sĩ” khi được hỏi liệu nỗ lực này có đòi hỏi lực lượng Mỹ trên thực địa hay không. Ông cho biết hai bên sẽ “cùng nhau xử lý” lượng urani này.

Phía Iran ngay lập tức phủ nhận việc đã đồng ý với một thỏa thuận bao gồm chuyển giao kho urani làm giàu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei phát biểu trên đài truyền hình quốc gia IRIB rằng: “Urani làm giàu của Iran sẽ không được chuyển đi bất cứ đâu, việc chuyển urani sang Mỹ chưa bao giờ là một lựa chọn".

Nguồn tin Iran tiết lộ thời điểm diễn ra vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ: Các nguồn tin Iran cho biết vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ diễn ra tại Islamabad, Pakistan vào thứ Hai (20/4) và các nhà đàm phán hai bên được kỳ vọng sẽ có mặt tại đây từ Chủ nhật (19/4). Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã tỏ ra lạc quan về tiến trình đàm phán trong phát biểu trực tiếp đầu tiên trước truyền thông hôm 17/4, cho biết các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục kéo dài trong suốt cuối tuần.

Iran tuyên bố có thể đóng eo biển Hormuz nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân: Truyền thông nhà nước Iran Fars News Agency ngày 17/4 đưa tin, Tehran có thể đóng cửa eo biển Hormuz nếu Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân. Dẫn một nguồn tin "am hiểu, gần gũi với Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao”, hãng tin này cho biết việc mở lại eo biển Hormuz “phụ thuộc vào việc thực thi một số điều kiện nhất định và lệnh ngừng bắn tại Lebanon". Nguồn tin này cũng nhấn mạnh các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz phải tuân thủ tuyến đường do Iran chỉ định và phối hợp với lực lượng của nước này.

Ông Trump kỳ vọng đạt thỏa thuận hòa bình với Iran “trong 1 hoặc 2 ngày tới”: Tổng thống Donald Trump ngày 17/4 cho biết ông kỳ vọng 1 thỏa thuận hòa bình với Iran có thể đạt được “trong 1 hoặc 2 ngày tới”, trong bối cảnh chính quyền Mỹ hướng tới vòng đàm phán thứ hai tại Pakistan nhằm hạ nhiệt xung đột. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Bloomberg News, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán hòa bình “nhiều khả năng” sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

“Phần lớn các nội dung cốt lõi đã được hoàn tất. Mọi việc sẽ diễn ra khá nhanh chóng”, ông Trump nói. Trong một cuộc trao đổi khác với Axios, Tổng thống Mỹ tiếp tục bày tỏ kỳ vọng về việc sớm đạt được thỏa thuận.

Mỹ gia hạn miễn trừ cho phép các nước mua dầu của Nga: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 ban hành một sắc lệnh cho phép các quốc gia mua dầu và các sản phẩm dầu mỏ bị trừng phạt của Nga trên biển trong khoảng một tháng, nhằm mục đích kiểm soát giá năng lượng toàn cầu vốn đã tăng vọt trong cuộc xung đột ở Trung Đông.

Theo một tài liệu được đăng tải trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan này đã cho phép các quốc gia mua dầu mỏ bị trừng phạt của Nga đã được chất lên các tàu trên biển kể từ 17/4 đến ngày 16/5/2026. Quyết định này khá bất ngờ bởi chỉ hai ngày trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Mỹ sẽ không gia hạn miễn trừ cho phép các quốc gia mua dầu của Nga mà không phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Ông Trump nói không gia hạn ngừng bắn với Iran, để ngỏ khả năng tấn công trở lại: Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể không gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời với Iran nếu các cuộc đàm phán không đạt được thỏa thuận trước thời hạn, làm dấy lên nguy cơ nối lại các hành động quân sự. Phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một ngày 17/4, ông Trump cho biết khả năng gia hạn ngừng bắn với Iran vẫn chưa chắc chắn.

“Có thể tôi sẽ không gia hạn. Khi đó, phong tỏa sẽ tiếp diễn và rất tiếc chúng tôi có thể phải nối lại các cuộc không kích”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Trung Quốc bảo vệ lá phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết về eo biển Hormuz: Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc Phó Thông ngày 16/4 lên tiếng bảo vệ việc Bắc Kinh phủ quyết dự thảo nghị quyết liên quan đến eo biển Hormuz tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cho rằng động thái này đã góp phần ngăn chặn căng thẳng leo thang và tạo điều kiện cho đối thoại và ngừng bắn.

Phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc về việc sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an, ông Phó Thông nhấn mạnh, lá phiếu phủ quyết của Trung Quốc là “sự lựa chọn có trách nhiệm đối với hòa bình và người dân trong khu vực”, đồng thời khẳng định quyết định này “đứng về phía đúng đắn của lịch sử”.

Người Mỹ hoài nghi về mục tiêu và kế hoạch của Tổng thống Trump ở Iran: Một cuộc thăm dò mới của Public Frist mới được công bố cho thấy sự ủng hộ của người dân Mỹ đối với chiến dịch quân sự tại Iran ở mức thấp, trong khi nhiều cử tri hoài nghi về mục tiêu và kế hoạch của Tổng thống Donald Trump.

Theo khảo sát do tổ chức Public Frist thực hiện và được tờ Politico công bố, chỉ 38% người Mỹ ủng hộ các cuộc tấn công quân sự, trong khi mức độ ủng hộ nhìn chung không thay đổi so với thời điểm ngay sau khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch. Đáng chú ý, khoảng 41% số người được hỏi cho rằng ông Trump không có kế hoạch giải quyết xung đột, gần như không thay đổi so với tháng trước. Trong khi đó, chỉ 27% tin rằng Tổng thống có kế hoạch cụ thể, và 15% cho rằng ông đã đạt được các mục tiêu can thiệp.

Iran tái áp đặt hạn chế với eo biển Hormuz, cảnh báo không khoan nhượng: Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết tình trạng kiểm soát tại eo biển Hormuz đã “trở lại trạng thái trước đây”, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng của Iran. Trong tuyên bố được Đài phát thanh – truyền hình nhà nước Iran (IRIB) dẫn lại, Bộ Chỉ huy quân sự chung của IRGC cáo buộc Mỹ đã “tiếp tục các hành động cướp biển và chiếm đoạt trên biển dưới danh nghĩa phong tỏa”. Theo đó, Iran khẳng định tuyến đường thủy chiến lược này hiện đang được đặt dưới sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ của các lực lượng vũ trang.

Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei, khẳng định Tehran tiếp tục là “người bảo vệ eo biển Hormuz” và sẽ “không khoan nhượng” trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia. Ông cũng cảnh báo Iran sẽ có biện pháp đáp trả nếu các bên khác vi phạm cam kết hoặc nếu Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân, coi đây là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn.

Tàu chiến Nhật Bản đi qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc lên tiếng phản đối: Nguồn tin từ Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản cho biết, một tàu chiến của nước này đã thực hiện hải trình qua eo biển Đài Loan vào ngày 17/4. Động thái này ngay sau đó đã vấp phải phản ứng từ phía Trung Quốc. Chiến hạm Nhật Bản đi qua eo biển Đài Loan là tàu Ikazuchi, thuộc biên chế Lực lượng Phòng vệ trên biển. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo tàu này sẽ tham gia cuộc tập trận chung với quân đội Mỹ và Philippines tại khu vực ngoài khơi Philippines. Hải trình qua eo biển Đài Loan được cho là nhằm phục vụ kế hoạch triển khai nói trên.

Nepal điều tra tài sản cựu Quốc vương và nhiều lãnh đạo cấp cao: Chính phủ Nepal vừa phát động một cuộc điều tra “chưa từng có tiền lệ” quy mô lớn nhằm vào tài sản của hàng loạt lãnh đạo cấp cao, bao gồm cựu Quốc vương, 7 cựu Thủ tướng, Tổng thống và hàng trăm quan chức đương nhiệm và đã nghỉ hưu. Hội đồng điều tra do cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Rajendra Kumar Bhandari đứng đầu. Động thái diễn ra trong bối cảnh người dân Nepal, đặc biệt là giới trẻ, kêu gọi chính phủ mới đẩy mạnh hoạt động chống tham nhũng. Chính phủ Nepal khẳng định, quá trình điều tra sẽ được tiến hành khách quan, dựa trên bằng chứng và theo đúng các tiêu chuẩn pháp lý, đồng thời các kết luận và khuyến nghị của hội đồng sẽ được các cơ quan chức năng triển khai thực hiện.