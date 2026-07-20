Nóng thế giới ngày 20/7: Iran cảnh báo dành cho Mỹ "bài học khó quên"

2 binh sỹ Mỹ thiệt mạng trong đợt bùng phát xung đột mới nhất với Iran: Quân đội Mỹ đêm 18/7 xác nhận 2 binh sỹ nước này đã thiệt mạng trong đòn tập kích tên lửa đạn đạo của Iran vào Jordan 1 ngày trước đó.

Ảnh vệ tinh cho thấy khói bốc lên gần một cơ sở lọc dầu ở tỉnh Ahmadi, Kuwait, ngày 18/7 (Ảnh: Reuters)

Trong một thông báo chính thức, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) cho biết 2 binh sỹ đã thiệt mạng, 1 người bị mất tích và 4 quân nhân khác bị thương khi thực hiện nỗ lực tự vệ trước các cuộc tấn công của Iran hôm 17/7. Trong khi đó, Bộ Y tế Iran xác nhận hơn 550 người đã thiệt mạng hoặc bị thương trong 3 tuần Mỹ tấn công vào Iran, kể từ ngày 27/6. Truyền thông cho biết, Mỹ đã điều động thêm các máy bay chiến đấu, trong đó có các tiêm kích tàng hình F-35 và F-16, cùng các máy bay tiếp dầu đến Trung Đông.

Iran tuyên bố sẽ cùng trục kháng chiến dạy cho Mỹ “những bài học không bao giờ quên”: Iran tối 18/7 đã công bố tuyên bố nhân danh Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, cáo buộc Mỹ vi phạm Bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh ký hồi tháng trước. Đại giáo chủ Iran khẳng định, chữ ký của Tổng thống Donald Trump bị mất giá trị và không còn đáng tin cậy. Iran sẽ cùng các đồng minh trong trục kháng chiến, dạy cho Mỹ “những bài học nhớ đời, không bao giờ quên”.

Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cảnh báo đi lại toàn cầu: Ngày 18/7 (theo giờ Mỹ), Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra cảnh báo đi lại toàn cầu cho công dân nước này, viện dẫn tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông và nguy cơ an ninh có thể còn gia tăng hơn nữa. Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo người Mỹ trên toàn thế giới, đặc biệt là những ai đang ở Trung Đông, nên hết sức thận trọng, theo dõi diễn biến địa phương và tuân thủ các cảnh báo an ninh do đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Mỹ gần nhất ban hành. Cảnh báo cho biết việc hủy chuyến bay và đóng cửa không phận định kỳ có thể làm gián đoạn việc đi lại khi xung đột tiếp diễn.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo rằng các cơ sở ngoại giao của Mỹ, bao gồm cả những cơ sở bên ngoài khu vực Trung Đông, đã bị nhắm mục tiêu; đồng thời cảnh báo rằng các nhóm ủng hộ Iran có thể nhắm mục tiêu vào các lợi ích khác của Mỹ ở nước ngoài hoặc các địa điểm có liên quan đến người Mỹ.

Nga tiếp tục phóng tên lửa vào Kiev, Ukraine tấn công UAV vào lãnh thổ Nga: Nga tiếp tục phóng tên lửa tấn công Kiev và khu vực lân cận của thủ đô Ukraine bằng tên lửa vào sáng sớm 19/7, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 13 người bị thương, đồng thời gây ra nhiều vụ cháy trên khắp thành phố.

Một trực thăng chữa cháy thả nước xuống khu vực bị Nga tấn công bằng tên lửa tại vùng Kyiv, Ukraine ngày 19/7 (Ảnh: Reuters)

Một loạt tiếng nổ lớn vang lên trong đêm sau khi Không quân Ukraine cảnh báo về mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo. Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine đã triển khai lực lượng cứu hộ tới nhiều địa điểm tại 3 quận của Kiev.

Các cuộc tấn công của Nga những tuần gần đây gia tăng khi Ukraine thiếu hụt các hệ thống phòng không do Mỹ thiết kế, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Ở chiều ngược lại, Nga cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV cvào các cơ sở logistics của Wildberries, nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất Nga, tại vùng Moscow khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Cuộc đối đầu trên không giữa Nga và Ukraine đang tiếp tục mở rộng trên lãnh thổ của cả hai bên. Trong nhiều tuần qua, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Hungary chặn thủ tục mở các nhóm đàm phán gia nhập EU cho Ukraine: Trong cuộc họp của Nhóm công tác về việc đàm phán mở rộng tiến trình gia nhập EU, thuộc Hội đồng Liên minh châu Âu cuối tuần qua, Hungary đã từ chối khởi xướng quá trình mở các nhóm đàm phán tiếp theo cho Ukraine.

Theo truyền thông châu Âu, Hungary đã đồng ý bắt đầu tiến trình cho nhóm 3, liên quan đến Moldova. Tuy nhiên, đại diện của một số quốc gia thành viên EU khác phản đối việc tách rời tiến trình gia nhập EU của Ukraine và Moldova. Do đó, không có quyết định nào được thông qua, việc mở các nhóm này vẫn bị đình trệ đối với cả hai nước này.

Việc trì hoãn diễn ra sau khi có sự thay đổi 1 phần trong lập trường của Hungary hồi đầu tháng này. Theo đó, đầu tháng 7, Hungary đã đồng ý cho phép EU gửi thư chính thức tới 2 quốc gia để khởi động thủ tục mở cụm gia nhập, bao gồm chính sách đối ngoại và an ninh chung, chính sách thương mại và quan hệ với các nước thứ ba.

Cháy lớn thiêu rụi hơn 15.000 hecta rừng tại Đông Bắc Tây Ban Nha: Một trận hỏa hoạn lịch sử đang tàn phá nghiêm trọng vùng Aragon, Tây Ban Nha. Tính đến chiều ngày 18/7, đám cháy đã lan rộng trên một chu vi lên tới 80 km, thiêu rụi hơn 15.400 ha rừng và buộc chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp mức độ 2 do đe dọa trực tiếp đến các khu dân cư và hạ tầng thiết yếu.

Nhân viên cứu hỏa nỗ lực ngăn lửa ở thị trấn Ores, vùng Aragon phía bắc Tây Ban Nha ngày 15/7 (Ảnh: Reuters)

Thảm kịch tại Aragon là minh chứng cho thấy Tây Ban Nha đang đứng ở đầu sóng ngọn gió của cuộc khủng hoảng khí hậu tại châu Âu. Ngay trước vụ cháy này, vào ngày 9/7, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khác tại vùng Andalusia, ở miền nam đất nước, đã khiến 13 người tử vong và thiêu rụi 7.000 ha. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, tổng diện tích rừng bị biến thành tro bụi tại quốc gia này đã vượt quá 72.000 ha.

Nguy cơ thiên tai tiếp tục đè nặng khi Tây Ban Nha chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng thứ ba ngay từ đầu tuần này, với dự báo nhiệt độ sẽ vượt ngưỡng 40°C trên diện rộng và có nơi cục bộ lên tới 45°C.

Canada chỉ trích phát biểu của Tổng thống Mỹ về việc chữa cháy rừng: Thủ hiến bang Ontario, Canada Doug Ford chỉ trích mạnh mẽ những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về công tác phòng, chống rừng của Canada; gọi các cáo buộc này là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Ông Doug Ford nhấn mạnh bang Ontario đang nỗ lực ứng phó với tình trạng cháy rừng nghiêm trọng và cho biết nếu Mỹ rơi vào hoàn cảnh tương tự, Canada cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ nước láng giềng.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc công tác quản lý rừng yếu kém của Canada là nguyên nhân khiến khói cháy rừng lan sang nhiều khu vực của Mỹ và tuyên bố sẽ tính thêm chi phí xử lý ô nhiễm vào các mức thuế hiện hành đối với hàng hóa Canada.

Séc có thẻ cấm điện thoại trong trường học: Chính phủ Séc cân nhắc ủng hộ đề xuất của Thủ tướng Andrej Babiš và Bộ trưởng Giáo dục Plaga về việc cấm sử dụng điện thoại di động trong trường học nhằm hỗ trợ môi trường học đường và khuyến khích sự tương tác xã hội tích cực hơn giữa các học sinh.

Theo đề xuất, việc cấm sử dụng điện thoại di động sẽ được mở rộng ra khỏi phạm vi lớp học, bao gồm cả giờ nghỉ giải lao, trong căng tin và các chương trình ngoại khóa, đồng thời cho phép giáo viên tiếp tục sử dụng công nghệ trong giờ học một cách hợp lý.

Bộ trưởng Giáo dục Plaga cho biết, mục tiêu của lệnh cấm không phải là loại bỏ công nghệ khỏi giáo dục, nhằm đảm bảo công nghệ được sử dụng hợp lý và an toàn vì lợi ích của học sinh. Biện pháp này sẽ không chỉ đơn thuần là áp đặt lệnh cấm, còn yêu cầu các trường học cung cấp các hoạt động thay thế cho học sinh trong ngày, tạo điều kiện để trẻ em tham gia các hoạt động phù hợp trong giờ giải lao.

Từ năm 2021, Séc đã cho phép hiệu trưởng các trường học hạn chế việc sử dụng điện thoại di động của học sinh. Tuy nhiên, việc thực thi quy định này vẫn do các trường tự quyết định.

Nhân viên đường sắt Đức rơi khỏi tàu khi bị hành hung: Một nhân viên an ninh của hãng đường sắt quốc gia Đức (Deutsche Bahn) đã bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch sau khi rơi khỏi một đoàn tàu đang di chuyển với tốc độ lên đến 120km/h.

Một đoàn tàu của Deutsch Bahn tại nhà ga ở thành phố Munich, Đức (Ảnh: Reuters)

Cuộc tranh cãi nảy lửa đã nổ ra giữa nhân viên kiểm soát và một hành khách, khiến hai nhân viên an ninh phải đến can thiệp và hỗ trợ. Trong lúc xô xát dữ dội, một trong hai nhân viên an ninh đã bị đẩy ngã, va đập mạnh vào cửa tàu. Cú va chạm mạnh đến mức khiến cánh cửa bị bung ra khỏi bản lề, làm nhân viên này ngã nhào ra ngoài khi đoàn tàu đang lao đi với vận tốc 120 km/h.

Cảnh sát Đức đang điều tra làm rõ nguyên nhân tại sao cánh cửa tàu lại có thể dễ dàng bị bung ra như vậy. Phía hãng đường sắt Deutsche Bahn đã kịch liệt lên án hành vi bạo lực này. Trong khi đó, Công đoàn đường sắt Đức EVG cảnh báo rằng vụ việc cho thấy nạn bạo lực bằng lời nói và thể xác nhắm vào nhân viên ngành đường sắt đã chạm đến một ngưỡng mới đáng báo động, đe dọa trực tiếp đến mạng sống của những người đang làm nhiệm vụ.

Thái Lan xây dựng chương trình nghỉ hưu tự nguyện nhằm tinh gọn bộ máy: Phó Thủ tướng Thái Lan Pakorn Nilprapunt vừa cho biết Chính phủ nước này đang nghiên cứu, xây dựng lộ trình triển khai chương trình nghỉ hưu tự nguyện với công chức. Trước mắt, chương trình dự kiến hướng tới những công chức đảm nhiệm các công việc hành chính thường nhật, có thể thay thế bằng ứng dụng công nghệ. Chương trình dự kiến sẽ hướng tới nhóm công chức khoảng 40 tuổi do vẫn còn thời gian để bổ sung kỹ năng và thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động. Trong khi đó, công chức từ 50 tuổi trở lên được cho là có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong chuyển đổi nghề nghiệp.

Theo số liệu năm 2024 của Văn phòng Ủy ban Công vụ Thái Lan, nước này có khoảng 414.000 công chức, với độ tuổi trung bình là 42,14. Trong đó, hơn 121.000 người thuộc nhóm từ 41 đến 50 tuổi, chiếm gần 30% tổng số công chức.