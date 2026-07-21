Nóng thế giới ngày 21/7: Nga chiếm cao điểm, dồn sức ép vào phòng tuyến Donbass

Mỹ lại không kích Iran, hai bên tiến sát hơn chiến tranh toàn diện: Mỹ đã bắt đầu một vòng không kích mới nhằm vào Iran vào sáng sớm 20/7 sau khi thông báo về cái chết của một binh sĩ Mỹ. Trong khi đó, Iran đã bắn tên lửa về phía Jordan, điều này có nguy cơ làm leo thang xung đột sang nước láng giềng Israel. Từng bước một, Mỹ và Iran đã tiến gần hơn đến một cuộc chiến tranh toàn diện khi thỏa thuận tạm thời Mỹ - Iran hồi tháng 6 đã sụp đổ và hoạt động vận tải đường thủy ở eo biển Hormuz phần lớn bị đình trệ. Cả hai bên đều nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự mà hàng triệu người phụ thuộc vào.

Một vụ tập kích vào Iran. Ảnh: AP

Iran đẩy mạnh tấn công trả đũa, Mỹ thừa nhận mất thêm 1 binh sĩ: Quân đội Mỹ tối 19/7 xác nhận có thêm 1 binh sĩ thiệt mạng do vũ khí của Iran tại khu vực. Đây là binh sĩ Mỹ thứ 3 tử trận vì xung đột với Iran chỉ trong 2 ngày, phản ánh mức độ ác liệt của lần đụng độ nghiêm trọng đã kéo dài sang ngày thứ 8 liên tiếp giữa hai bên. Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) cho biết, binh sĩ mới nhất thiệt mạng khi đang tiến hành phá hủy quả đạn do máy bay không người lái của Iran thả xuống miền Bắc Iraq hôm thứ Bảy (18/7).

Như vậy, chỉ trong 2 ngày 17 và 18/7, quân đội Mỹ có tới 3 quân nhân tử trận vì xung đột với Iran, gồm 2 binh sĩ tử trận tại Jordan và 1 binh sĩ thiệt mạng tại Iraq. Tính từ đầu xung đột ngày 28/2, quân đội Mỹ xác nhận có 17 quân nhân tử vong. Tuy nhiên, theo truyền thông Iran và một số nguồn tin khu vực, thương vong thực tế của lực lượng Mỹ có thể cao gấp nhiều lần con số công bố. Trong khi đó, Iran cũng được báo cáo đã tiến hành nhiều cuộc tấn công trả đũa vào các quốc gia vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ.

Jordan trở thành mặt trận mới trong xung đột Mỹ - Iran: Jordan - đồng minh thân cận của Mỹ tại Trung Đông - đang trở thành mặt trận mới trong cuộc đối đầu giữa Washington và Tehran khi Iran liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các căn cứ có lực lượng Mỹ đồn trú. Theo các quan chức Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức, mục tiêu của Tehran là gây thương vong cho binh sĩ Mỹ, qua đó răn đe Washington không tiếp tục mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Mỹ - Iran đẩy mạnh giao chiến, eo biển Hormuz tê liệt hoàn toàn: Dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế cho biết, lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt hoàn toàn trong cuối tuần qua, khi giao tranh giữa các lực lượng Mỹ và Iran tiếp tục nổ ra ác liệt. Mặc dù vậy, các nguồn tin cho rằng, bên cạnh nguyên nhân chiến sự leo thang, việc chỉ rất ít tàu được ghi nhận đi qua eo biển Hormuz cuối tuần qua có thể do các phương tiện đã chủ động tắt định danh và định vị khi lưu thông, tương tự như trong các đợt căng thẳng leo thang trước đó. Tuy nhiên, con số chính xác các tàu đã lưu thông eo biển Hormuz dịp cuối tuần, chưa được công bố.

AI lần đầu “cầm lái” F-16 trong thử nghiệm của Không quân Mỹ: Không quân Mỹ đã đưa chương trình VENOM (Viper Experimentation and Next-gen Operations Model) vào giai đoạn thử nghiệm bay có người lái, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phát triển máy bay chiến đấu có khả năng vận hành với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI). Trong các cuộc thử nghiệm mới nhất tại Căn cứ Không quân Eglin, bang Florida, một máy bay F-16 Fighting Falcon được cải tiến đã có thể thực hiện một số hoạt động bay dưới sự điều khiển tự động của tác nhân AI. Phi công vẫn có mặt trong buồng lái để giám sát hoạt động của hệ thống và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết.

Nga chiếm địa hình cao, mở toang cửa ngõ đánh vào “trái tim” Donbass: Việc kiểm soát các khu vực địa hình cao đang giúp lực lượng Nga gia tăng sức ép lên tuyến phòng thủ Donbass, mở đường tiến gần Sloviansk và Kramatorsk. Nếu tiếp tục duy trì đà tiến công, Moscow có thể từng bước đe dọa “vành đai pháo đài” - trung tâm phòng thủ và hậu cần quan trọng của Ukraine ở miền đông.

>>> Nga chiếm địa hình cao, mở toang cửa ngõ đánh vào “trái tim” Donbass

Hơn 400 UAV Ukraine tập kích Moscow trong đêm: Nga cho biết Ukraine đã phóng hơn 400 UAV nhằm vào Moscow và khu vực lân cận trong đêm. Đây được xem là một trong những đợt tập kích UAV lớn nhất nhằm vào thủ đô của Nga. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết các hệ thống phòng không Nga đã phát hiện UAV của Ukraine bay về phía Moscow và khu vực lân cận trong khoảng thời gian từ 20h30 ngày 19/7 đến 5h sáng 20/7 (giờ địa phương).

“Phần lớn UAV đã bị lực lượng phòng không vô hiệu hóa từ khi chúng còn cách xa Moscow. Có 85 UAV bị phá hủy khi đang tiến gần thủ đô”, ông Sobyanin viết trên mạng xã hội, đồng thời cho biết các lực lượng khẩn cấp đang xử lý hiện trường tại những nơi mảnh vỡ UAV rơi xuống.

Ảnh minh họa: AP

Nga hồi sinh bom FAB-3000 thời Liên Xô thành vũ khí đáng gờm tấn công Ukraine: Bom FAB-3000 nặng 3.000 kg đang trở thành một trong những vũ khí đáng chú ý của Nga tại chiến trường Ukraine. Khi được trang bị mô-đun UMPK, loại bom thời Liên Xô có thể trở thành bom lượn dẫn đường, tấn công các mục tiêu kiên cố từ khoảng cách an toàn hơn cho máy bay của Moscow.

Ba Lan bác bỏ việc triển khai quân đội ở Ukraine: Giới chức Ba Lan khẳng định không có kế hoạch triển khai quân đội đến Ukraine như một phần của sứ mệnh ổn định tình hình khu vực, nhưng sẽ vẫn là một trong những thành viên chủ chốt của Liên minh tự nguyện, đóng vai trò là trung tâm hậu cần và hoạt động chính của liên minh này. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Janusz Onyszkiewicz cho rằng địa điểm diễn ra các cuộc tập trận quân sự trong tương lai của Liên minh các nước sẵn sàng hợp tác tại Ba Lan chỉ là một phần so với việc các cuộc tập trận đang diễn ra.

Giới chức Ba Lan khẳng định không có kế hoạch triển khai quân đội đến Ukraine như một phần của sứ mệnh ổn định tình hình khu vực, nhưng sẽ vẫn là một trong những thành viên chủ chốt của Liên minh tự nguyện, đóng vai trò là trung tâm hậu cần và hoạt động chính của liên minh này. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Janusz Onyszkiewicz cho rằng địa điểm diễn ra các cuộc tập trận quân sự trong tương lai của Liên minh các nước sẵn sàng hợp tác tại Ba Lan chỉ là một phần so với việc các cuộc tập trận đang diễn ra.

Tân Thủ tướng Anh mở đầu nhiệm kỳ bằng lời hứa "đặt lại các ưu tiên": Chủ tịch mới của Công đảng Anh Andy Burnham chính thức nhậm chức Thủ tướng mới của nước Anh ngày 20/7, đánh dấu bước chuyển sang một giai đoạn điều hành mới khi chính phủ được kỳ vọng sẽ đặt lại các ưu tiên nhằm khôi phục niềm tin của người dân vào bộ máy điều hành.

Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham. Ảnh: AP

Thông điệp "đặt lại các ưu tiên" đi cùng lời hứa "mang lại hy vọng" được đánh giá là hai điểm nhấn trong bài phát biểu đầu tiên của tân Thủ tướng Anh. Sau nhiều năm chính trường biến động và nền kinh tế đối mặt nhiều thách thức, chính phủ mới dường như muốn khẳng định rằng, trước khi triển khai những cải cách lớn, điều cần làm trước hết là đổi cách điều hành, tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm nhất và từng bước khôi phục niềm tin vào bộ máy lãnh đạo.

Chuyên cơ Không lực Một mới của ông Trump sẽ được “nâng cấp tối đa”: Tổng thống Donald Trump cho biết chiếc Không lực Một (Air Force One) mới được cải tạo từ máy bay do Qatar tặng sẽ sớm được “nâng cấp tối đa”. Phát biểu ngày 19/7 sau khi trở về Washington từ bang New Jersey trên chiếc Boeing 747-8 do Qatar tặng, hiện đang được sử dụng làm chuyên cơ Không lực Một (Air Force One), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết máy bay sẽ sớm được nâng cấp nhằm bổ sung thêm các tính năng an ninh và phòng thủ.

Siêu El Nino và La Nina hiếm gặp có thể cùng xuất hiện: Trong khi Thái Bình Dương đang tiến gần tới một đợt El Nino rất mạnh (hay còn gọi là “siêu” El Nino), các nhà khoa học nhận thấy Đại Tây Dương lại đang xuất hiện những tín hiệu trái ngược, với nhiệt độ mặt nước biển thấp hơn mức trung bình. Nếu xu hướng này tiếp diễn, khu vực này có thể hình thành hiện tượng La Nina Đại Tây Dương - một hiện tượng khí hậu hiếm gặp.