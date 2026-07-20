English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ - Iran đẩy mạnh giao chiến, eo biển Hormuz tê liệt hoàn toàn

Thứ Hai, 15:33, 20/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế cho biết, lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt hoàn toàn trong cuối tuần qua, khi giao tranh giữa các lực lượng Mỹ và Iran tiếp tục nổ ra ác liệt.

 

Theo dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế, chỉ có rất ít tàu hàng được ghi nhận đã đi qua eo biển Hormuz trong 2 ngày cuối tuần qua, thời điểm Mỹ và Iran đẩy mạnh các cuộc tập kích nhằm vào nhau. Trong đó, quân đội Mỹ xác nhận có tới 3 binh sĩ thiệt mạng và một người mất tích vì hỏa lực của Iran.

my - iran day manh giao chien, eo bien hormuz te liet hoan toan hinh anh 1
Mỹ - Iran đẩy mạnh giao chiến. Ảnh: AI

Mặc dù vậy, các nguồn tin cho rằng, bên cạnh nguyên nhân chiến sự leo thang, việc chỉ rất ít tàu được ghi nhận đi qua eo biển Hormuz cuối tuần qua có thể do các phương tiện đã chủ động tắt định danh và định vị khi lưu thông, tương tự như trong các đợt căng thẳng leo thang trước đó. Tuy nhiên, con số chính xác các tàu đã lưu thông eo biển Hormuz dịp cuối tuần, chưa được công bố.

Về tình hình giao tranh, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng nay tuyên bố đã tấn công các căn cứ quân sự Mỹ ở Kuwait và Jordan. Trong đó, các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái vào Kuwait, đã phá hủy hoàn toàn một hệ thống radar cảnh báo sớm, một kho linh phụ kiện máy bay chiến đấu và một nhà chứa máy bay không người lái MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ. Các tài sản và cơ sở này được bố trí bên trong căn cứ không quân Ali Al Salem mà lực lượng Mỹ đang vận hành.

Với chiến trường Jordan, IRGC khẳng định các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của lực lượng này nhắm vào sân bay Aqaba, bên bờ Biển Đỏ, đã gây hư hại nghiêm trọng cho nhiều máy bay quân sự hạng nặng của quân đội Mỹ, trong đó có các máy bay chỉ huy và kiểm soát không lưu. Tuy nhiên, các thông tin này chưa được quân đội Mỹ cũng như các nguồn độc lập xác nhận.

Về các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, truyền thông nhà nước Iran cho biết các vụ nổ lớn đã được ghi nhận tại hàng loạt khu vực ven biển phía Nam và nằm sâu trong lãnh thổ nước này, khi đòn tập kích của không quân Mỹ diễn ra. Trong đó, thành phố Tabriz thuộc khu vực Tây Bắc Iran, đã lần đầu bị tập kích trong thời gian ngừng bắn. Theo truyền hình Iran, đây là địa điểm nằm sâu nhất trong lãnh thổ Iran bị không quân Mỹ oanh tạc kể từ ngày 8/4, thời điểm lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran được thiết lập. Tuy nhiên, thương vong và thiệt hại do các cuộc không kích mới nhất gây ra, chưa được công bố.   

Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại giao tranh Mỹ-Iran có thể còn leo thang ác liệt hơn trong giai đoạn tới. Nguyên do là bởi quân đội Mỹ đang triển khai tăng cường thêm nhiều khí tài hạng nặng đến khu vực, trong đó có các tiêm kích tàng hình hiện đại F-35 và chiến đấu cơ F-16, cùng các máy bay tiếp dầu cỡ lớn, để gia tăng áp lực quân sự lên Iran.

cac_ten_lua_do_iran_tu_san_xuat_duoc_trung_bay_trong_mot_trien_lam_thuong_truc_tai_khu_vuc_giai_tri_o_phia_bac_tehran_iran._anh_ap.png

Iran tấn công căn cứ của Mỹ ở Syria

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 17/7 tuyên bố đã tiến hành cuộc tập kích nhằm vào sở chỉ huy lực lượng tác chiến đặc biệt của Mỹ tại căn cứ Al-Tanf ở Syria nhằm đáp trả vụ các binh sĩ Iran thiệt mạng tại thành phố Iranshahr trước đó.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ mang "công thức Ukraine" vào chiến trường Iran với xuồng không người lái cảm tử
Mỹ mang "công thức Ukraine" vào chiến trường Iran với xuồng không người lái cảm tử

VOV.VN - Mỹ lần đầu xác nhận sử dụng xuồng không người lái cảm tử để tập kích các mục tiêu quân sự của Iran. Động thái này được xem là dấu mốc mới của tác chiến hải quân, đồng thời cho thấy những "công thức Ukraine" với xuồng Magura đang ảnh hưởng ngày càng rõ đến cách triển khai vũ khí của Washington.

Mỹ mang "công thức Ukraine" vào chiến trường Iran với xuồng không người lái cảm tử

Mỹ mang "công thức Ukraine" vào chiến trường Iran với xuồng không người lái cảm tử

VOV.VN - Mỹ lần đầu xác nhận sử dụng xuồng không người lái cảm tử để tập kích các mục tiêu quân sự của Iran. Động thái này được xem là dấu mốc mới của tác chiến hải quân, đồng thời cho thấy những "công thức Ukraine" với xuồng Magura đang ảnh hưởng ngày càng rõ đến cách triển khai vũ khí của Washington.

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ thu phí 20% đối với hàng hóa qua eo biển Hormuz
Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ thu phí 20% đối với hàng hóa qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp dụng mức phí tương đương 20% giá trị hàng hóa đối với các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, đồng thời khôi phục lệnh phong tỏa nhằm vào các tàu và khách hàng của Iran.

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ thu phí 20% đối với hàng hóa qua eo biển Hormuz

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ thu phí 20% đối với hàng hóa qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp dụng mức phí tương đương 20% giá trị hàng hóa đối với các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, đồng thời khôi phục lệnh phong tỏa nhằm vào các tàu và khách hàng của Iran.

Ông Trump dọa đánh vào nhà máy điện, các cây cầu nếu Iran không đàm phán
Ông Trump dọa đánh vào nhà máy điện, các cây cầu nếu Iran không đàm phán

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ gia tăng các đợt tấn công nhằm vào Iran trong những ngày tới, đồng thời cảnh báo các nhà máy điện và các cây cầu sẽ trở thành mục tiêu nếu Tehran không quay trở lại bàn đàm phán.

Ông Trump dọa đánh vào nhà máy điện, các cây cầu nếu Iran không đàm phán

Ông Trump dọa đánh vào nhà máy điện, các cây cầu nếu Iran không đàm phán

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ gia tăng các đợt tấn công nhằm vào Iran trong những ngày tới, đồng thời cảnh báo các nhà máy điện và các cây cầu sẽ trở thành mục tiêu nếu Tehran không quay trở lại bàn đàm phán.

Jordan trở thành mặt trận mới trong xung đột Mỹ - Iran
Jordan trở thành mặt trận mới trong xung đột Mỹ - Iran

VOV.VN - Jordan trở thành điểm nóng mới trong xung đột Mỹ - Iran khi Iran tăng cường tấn công các căn cứ có lính Mỹ đồn trú, làm gia tăng nguy cơ leo thang tại Trung Đông.

Jordan trở thành mặt trận mới trong xung đột Mỹ - Iran

Jordan trở thành mặt trận mới trong xung đột Mỹ - Iran

VOV.VN - Jordan trở thành điểm nóng mới trong xung đột Mỹ - Iran khi Iran tăng cường tấn công các căn cứ có lính Mỹ đồn trú, làm gia tăng nguy cơ leo thang tại Trung Đông.

Mỹ lại không kích Iran, hai bên tiến sát hơn chiến tranh toàn diện
Mỹ lại không kích Iran, hai bên tiến sát hơn chiến tranh toàn diện

VOV.VN - Mỹ đã bắt đầu một vòng không kích mới nhằm vào Iran vào sáng sớm 20/7 sau khi thông báo về cái chết của một binh sĩ Mỹ. Trong khi đó, Iran đã bắn tên lửa về phía Jordan, điều này có nguy cơ làm leo thang xung đột sang nước láng giềng Israel.

Mỹ lại không kích Iran, hai bên tiến sát hơn chiến tranh toàn diện

Mỹ lại không kích Iran, hai bên tiến sát hơn chiến tranh toàn diện

VOV.VN - Mỹ đã bắt đầu một vòng không kích mới nhằm vào Iran vào sáng sớm 20/7 sau khi thông báo về cái chết của một binh sĩ Mỹ. Trong khi đó, Iran đã bắn tên lửa về phía Jordan, điều này có nguy cơ làm leo thang xung đột sang nước láng giềng Israel.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ