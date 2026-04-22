Nóng thế giới ngày 22/4: Mỹ và Iran bước vào thế giằng co giữa 2 thái cực

Mỹ và Iran bước vào thế giằng co giữa "kết quả tức thì" và "cuộc chơi dài hạn". Khi Mỹ và Iran nỗ lực lần thứ hai nhằm đạt được một thỏa thuận, phong cách đàm phán của hai bên đang có nhiều điểm xung đột trực tiếp với nhau.

Tổng thống Donald Trump áp dụng "ngoại giao cưỡng ép", ưu tiên sức mạnh cứng và đòi hỏi những thỏa thuận ấn tượng, có kết quả ngay lập tức để thu hút truyền thông. Washington sẵn sàng đe dọa quân sự và dùng áp lực tối đa để buộc đối phương nhượng bộ nhanh chóng. Ngược lại, Iran kiên trì với chiến lược trì hoãn, đề cao khả năng chịu đựng và chú trọng bảo vệ chủ quyền cùng lợi ích cốt lõi thay vì thỏa hiệp vội vã.

Sự khác biệt còn nằm ở đội ngũ đàm phán: trong khi Mỹ sử dụng nhóm nhân sự "gọn nhẹ" với tư duy kinh doanh, Iran lại tập trung vào các chi tiết kỹ thuật phức tạp. Thế giằng co này, cộng hưởng với sự thiếu tin cậy sau những đổ vỡ trong quá khứ, khiến tiến trình đạt được một thỏa thuận mới trở nên vô cùng gian nan và đầy rủi ro.

Ông Trump lạc quan về thỏa thuận hòa bình với Iran. Ảnh minh họa: Reuters

Ông Trump khẳng định sẽ đạt thoả thuận với Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 20/4 cho biết, ông tin tưởng thoả thuận hạt nhân mà Washington đang đàm phán với Iran sẽ vượt trội hơn so với Thoả thuận hạt nhân Iran năm 2015 do nhóm P5+1 thực hiện. Tuy nhiên, vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được ấn định chắc chắn.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã rút Mỹ khỏi Thoả thuận hạt nhân Iran vào năm 2018, gọi đây là "thỏa thuận tồi tệ nhất từng có". Đây là thỏa thuận giữa Iran và nhóm P5+1 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức, theo đó Tehran bị hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt. Ông Trump khẳng định ông "không chịu bất kỳ sức ép nào", nhưng cho biết tiến trình đàm phán sẽ diễn ra "khá nhanh".

Truyền thông Iran tiết lộ “chưa có phái đoàn nào tới Islamabad”. Truyền hình nhà nước Iran ngày 21/4 cho biết "chưa có phái đoàn nào của Iran tới Islamabad cho đến thời điểm hiện tại”, trong bối cảnh xuất hiện nhiều suy đoán về khả năng diễn ra các cuộc đàm phán với Mỹ. Thông điệp này nhiều khả năng phản ánh những tranh luận nội bộ trong hệ thống chính trị Iran về cách thức phản ứng trước việc Hải quân Mỹ bắt giữ một tàu container treo cờ Iran vào cuối tuần qua.

Phó Tổng thống JD Vance dự kiến sẽ tiếp tục dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia các cuộc tiếp xúc. Phía Iran hiện chưa công bố người dẫn đầu đoàn đàm phán. Trong cuộc trao đổi gần đây nhất, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf là người đứng đầu phái đoàn Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran: Tổng thống Mỹ đang biến bàn đàm phán thành “bàn đầu hàng”. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 20/4, nhà đàm phán hàng đầu Iran kiêm Chủ tịch Quốc hội nước này Mohammad Ghalibaf cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump “đang tìm cách biến bàn đàm phán này - trong trí tưởng tượng của ông ấy - thành bàn đầu hàng hoặc để biện minh việc tái khởi động chiến tranh”.

Đăng tải của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf kết luận: “Chúng tôi không chấp nhận đàm phán dưới cái bóng của những mối đe dọa, và trong hai tuần qua, chúng tôi đã chuẩn bị tung ra những quân bài mới trên chiến trường”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf. Ảnh: Press TV

Iran yêu cầu Mỹ thả tàu Touska cùng thủy thủ đoàn. Bộ Ngoại giao Iran ngày 21/4 ra tuyên bố lên án việc lực lượng Mỹ bắt giữ tàu chở hàng Touska treo cờ Iran, đồng thời kêu gọi “trả tự do ngay lập tức cho con tàu, thủy thủ đoàn và gia đình của họ”.

Hôm 19/4, Hải quân Mỹ đã nổ súng và bắt giữ tàu Touska sau khi tàu này tìm cách vượt qua vòng phong tỏa hải quân của Mỹ tại Vịnh Oman.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 21/4, Bộ Ngoại giao Iran mô tả hành động của Mỹ là “cực kỳ nguy hiểm” và “mang tính chất tội phạm”, đồng thời nhấn mạnh Tehran sẽ có phản ứng đáp trả. “Chắc chắn Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ sử dụng mọi năng lực để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, cũng như bảo vệ quyền và phẩm giá của công dân”, tuyên bố nêu rõ. Phía Iran cũng cho rằng Mỹ phải “chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ sự leo thang nào tiếp theo trong khu vực”.

Mỹ dự kiến tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Israel và Lebanon. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/4 cho biết nước này dự kiến sẽ tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa các phái đoàn của Israel và Lebanon vào tuần tới tại Washington.

Theo Văn phòng Tổng thống Lebanon, tại vòng đàm phán tiếp theo, phía Beirut sẽ do cựu Đại sứ tại Mỹ Simon Karam đại diện. Cơ quan này cho biết mục tiêu của Lebanon là ngăn chặn các hành động thù địch, chấm dứt sự chiếm đóng của Israel tại các khu vực phía Nam và triển khai quân đội Lebanon tới đường biên giới phía Nam được quốc tế công nhận.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel cho biết nước này đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn tạm thời theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, ông cũng tuyên bố rằng lực lượng Israel sẽ tiếp tục hoạt động trong "vùng an ninh" ở miền Nam Lebanon nhằm ngăn chặn các mối đe dọa nhằm vào nước này và cộng đồng dân cư.

Cuba xác nhận tổ chức cuộc gặp cấp cao với Mỹ tại La Habana. Chính phủ Cuba xác nhận đã tổ chức một cuộc gặp gần đây giữa phái đoàn nước này và Mỹ tại Thủ đô La Habana, trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng hai bên nối lại đối thoại song phương.

Theo báo Granma ngày 20/4, Phó Tổng vụ trưởng phụ trách Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba Alejandro García del Toro cho biết phía Mỹ tham dự cuộc họp gồm các trợ lý ngoại trưởng Bộ Ngoại giao, trong khi phía Cuba do đại diện cấp Thứ trưởng Ngoại giao dẫn đầu.

Ông García del Toro nhấn mạnh cuộc trao đổi diễn ra trong không khí “tôn trọng và chuyên nghiệp”, đồng thời bác bỏ các thông tin từ một số cơ quan truyền thông Mỹ cho rằng hai bên đã đưa ra thời hạn hoặc yêu cầu mang tính ép buộc trong đàm phán.

Quốc kỳ Cuba và Mỹ trên ban công một khách sạn ở Havana ngày 19/1. Ảnh: Reuters

Chính phủ Mỹ chuẩn bị hoàn trả 166 tỷ USD tiền thuế quan. Tờ New York Times (NYT) ngày 20/4 đưa tin, chính quyền Tổng thống Trump hiện đã bắt đầu triển khai một cơ chế mang tên CAPE để hoàn trả tiền cho các doanh nghiệp Mỹ bị ảnh hưởng vì chính sách thuế quan trước đó. Cơ chế hoàn tiền CAPE do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ đưa ra nhằm đơn giản hóa quy trình vốn rất phức tạp. Thay vì xử lý từng lô hàng riêng lẻ, hệ thống cho phép thanh toán hoàn trả theo hình thức gộp và điện tử, giúp doanh nghiệp có thể nhận lại tiền nhanh hơn.

Động thái trên diễn ra sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế quan của Tổng thống Trump, cho rằng ông đã vượt quyền khi sử dụng Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA). Tính đến tháng 3, chính phủ Mỹ ước tính đã thu được 166 tỷ USD tiền thuế quan.

Thủ tướng đắc cử Hungary ám chỉ ông Netanyahu sẽ bị bắt nếu ông đến nước này. Ông Péter Magyar - Thủ tướng đắc cử của Hungary, ám chỉ rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ bị bắt nếu ông đến Budapest do lệnh bắt giữ từ Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đang có hiệu lực.

Phát biểu với các phòng viên ngày 20/4, ông Magyar nói: “Nếu một quốc gia là thành viên của Tòa án Hình sự quốc tế, và một người đang bị truy nã nhập cảnh vào lãnh thổ của chúng tôi, thì người đó phải bị bắt giữ”. Ông Magyar cũng cho biết ông đã thông báo với Netanyahu về mong muốn tái hội nhập Hungary vào hệ thống ICC.

Thủ tướng Anh thừa nhận sai lầm trong bổ nhiệm nhân sự giữa bê bối Epstein. Ngày 20/4, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã thừa nhận việc bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm Đại sứ tại Mỹ là một “sai lầm”. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Anh đối mặt với làn sóng chỉ trích gia tăng liên quan đến các mối liên hệ của vị đại sứ này với tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein.

Vụ việc trở thành tâm điểm tranh cãi chính trị khi xuất hiện thông tin cho thấy ông Peter Mandelson đã không vượt qua quy trình kiểm tra an ninh trước khi được bổ nhiệm. Bên cạnh đó, các tiết lộ mới về mức độ quan hệ giữa ông Mandelson và tỷ phú Jeffrey Epstein, nhân vật từng vướng vào hàng loạt bê bối nghiêm trọng, càng làm dấy lên lo ngại về tiêu chuẩn bổ nhiệm và kiểm soát rủi ro trong bộ máy chính phủ.