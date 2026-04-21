  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Iran tiếp tục tố Mỹ vi phạm ngừng bắn, chưa chấp nhận đàm phán

Thứ Ba, 06:15, 21/04/2026
VOV.VN - Bất chấp sức ép ngày càng tăng từ Mỹ cũng như nỗ lực ngoại giao dày đặc của Pakistan, giới chức Iran vẫn chưa đồng ý đàm phán, cáo buộc Mỹ tiếp tục vi phạm cam kết ngừng bắn. Nguy cơ vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran không thể diễn ra trước hạn chót của lệnh ngừng bắn 2 tuần vào ngày mai (22/4), là rất cao.

Tuyên bố chưa chấp nhận đàm phán, được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tái khẳng định trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar tối qua (20/4). Ông Araghchi nêu rõ việc Mỹ tiếp tục vi phạm ngừng bắn là trở ngại chính của tiến trình ngoại giao. Iran sẽ đưa ra quyết định về bước đi tiếp theo, sau khi hoàn tất việc đánh giá lại tất cả các khía cạnh liên quan.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Reuters)

Thời gian qua, giới chức Iran liên tiếp cáo buộc Mỹ vi phạm cam kết ngừng bắn, bao gồm áp đặt phong tỏa các cảng biển và tấn công tàu dân sự của Iran. Tehran khẳng định không thể đàm phán khi Washington không tuân thủ thỏa thuận. Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, lập trường cứng rắn của Iran khiến khả năng tổ chức vòng đàm phán mới tại Pakistan trước hạn chót ngày 22/4, đối mặt thách thức nghiêm trọng.  

Bất chấp thực tế này, một quan chức cấp cao Pakistan tối qua chia sẻ với hãng tin Reuters rằng Islamabad vẫn tự tin có thể thuyết phục được Tehran đàm phán với Washington. Quan chức Pakistan khẳng định nước này đã nhận được tín hiệu tích cực từ Iran. Vì vậy, dù mọi việc chưa chắc chắn, song Pakistan đang cố gắng đảm bảo phái đoàn Iran sẽ đến Islamabad, để đối thoại có thể được khởi động trong ngày 21/4 hoặc sau đó một ngày.      

Theo đề xuất của Pakistan, Mỹ và Iran đã đạt được ngừng bắn 2 tuần hôm 8/4 và tiến hành đàm phán lần đầu tại Islamabad sau đó 3 ngày, nhưng không tạo được đột phá. Ngày 13/4, Mỹ triển khai phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, đồng thời điều thêm nhiều chiến hạm tới khu vực.

Một tuần sau đó, sáng 19/4, hải quân Mỹ tấn công và bắt giữ một tàu hàng của Iran gần eo Hormuz với cáo buộc cố tình vi phạm lệnh phong tỏa. Iran lập tức đáp trả bằng cuộc tập kích máy bay không người lái nhằm vào các tàu của Mỹ. Đây là lần đụng độ nghiệm trọng đầu tiên giữa hai bên, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 8/4. Bước leo thang phủ bóng lên các nỗ lực ngoại giao, đồng thời làm gia tăng nguy cơ đổ vỡ lệnh ngừng bắn.

Bình luận trên truyền hình khu vực đêm qua, nhiều nhà phân tích A rập lo ngại xung đột có thể tái bùng phát ngay trong ngày mai (22/4), nếu nỗ lực trung gian của Pakistan trong ngày hôm nay không tạo được đột phá, hay có thể thuyết phục được Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn thêm lệnh ngừng bắn.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Iran vi phạm ngừng bắn đàm phán Mỹ và Iran lệnh ngừng bắn
Ông Trump ít khả năng sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông rất ít khả năng sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn 2 tuần được công bố vào ngày 7/4 vừa qua. Ông hiện coi thỏa thuận ngừng bắn với Iran sẽ kết thúc vào “tối 22/4 theo giờ Washington”, nhưng ông “rất khó có khả năng” gia hạn thêm nếu không đạt được thỏa thuận với Iran.

Ông Trump phủ nhận việc Israel gây sức ép để Mỹ tấn công Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 20/4 cho biết, quyết định tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran không xuất phát từ sức ép từ phía Israel, mà dựa trên đánh giá riêng của ông về an ninh khu vực và chương trình hạt nhân của Tehran.

Ông Trump bác bỏ chỉ trích bị Israel “lôi kéo” vào cuộc chiến với Iran

VOV.VN - Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump khẳng định Israel không phải là bên thúc đẩy ông tham gia cuộc chiến với Iran, đồng thời nhấn mạnh các diễn biến ngày 7/10 càng củng cố quan điểm lâu nay của ông rằng Iran “không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân”.

