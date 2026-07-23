Nóng thế giới ngày 23/7: Mỹ tiết lộ chi phí khủng cho cuộc chiến ở Iran

Ông Trump nói Mỹ sẽ sớm tấn công pháo đài hạt nhân Pickaxe của Iran. Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể “tấn công” núi Pickaxe của Iran “rất sớm”, trong bối cảnh Washington tiếp tục theo dõi các cơ sở được cho là liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Khi được hỏi liệu ông có tin Iran đã đưa các máy ly tâm hạt nhân vào cơ sở này hay chưa, ông Trump nói: “Chúng tôi không có thông tin đó trong hồ sơ. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì trừ khi họ có vật liệu (hạt nhân). Nhưng họ không có, chúng tôi theo dõi vật liệu - đó mới là nơi mọi hành động diễn ra”. Theo nhà lãnh đạo Mỹ: “Rất có thể chúng tôi sẽ tấn công khu vực đó trong thời gian rất sớm. Và họ không thể làm gì để ngăn chặn điều đó. Thông thường, tôi sẽ không nói như vậy. Nếu tôi nghĩ họ có thể làm gì đó để ngăn chặn, tôi sẽ không bao giờ nói ra. Nhưng chúng tôi sẽ sớm tấn công khu vực đó với quy mô rất lớn”.

Quân nhân kỹ thuật hàng không điều phối trực thăng MH-60R Sea Hawk trên boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln, ngày 21/1/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ

Mỹ cảnh báo sẽ tấn công Iran mạnh gấp 10 lần. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cảnh báo Washington sẽ tấn công Iran mạnh gấp 10 lần nếu Tehran nổ súng vào tàu thương mại, đồng thời cho rằng các cuộc không kích gần đây đã đẩy lực lượng Iran vào “vị thế quân sự yếu nhất trong nhiều thập kỷ”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Iran “đã được trao mọi cơ hội đàm phán để chứng minh rằng họ là một bên biết điều trong vấn đề eo biển Hormuz”. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: “Tổng thống có mọi phương án cần thiết. Nếu họ muốn đàm phán, họ có thể đàm phán. Nếu không, họ sẽ phải đối phó với Bộ Quốc phòng và chúng tôi đã sẵn sàng”.

Mỹ đã tiêu tốn 37,5 tỷ USD cho chiến dịch quân sự tại Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 21/7 cho biết chi phí của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã lên tới khoảng 37,5 tỷ USD, cao hơn gần 8 tỷ USD so với ước tính công khai gần đây nhất. Phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết, con số này bao gồm các khoản chi cho hoạt động quân sự đang diễn ra cũng như những chi phí dự kiến đến hết ngày 30/9. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc chưa công bố cách thức tính toán cụ thể.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cảnh báo nếu Quốc hội không sớm phê duyệt gói ngân sách bổ sung khẩn cấp, quân đội sẽ buộc phải cắt giảm một số hoạt động huấn luyện nhằm ưu tiên nguồn lực cho chiến dịch tại Iran.

Bulgaria cho phép Mỹ triển khai máy bay tiếp dầu, Iran cảnh báo gay gắt. Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Bulgaria ngày 21/7 đã thông qua đề xuất của Chính phủ, cho phép tạm thời triển khai các máy bay tiếp dầu trên không cùng quân nhân Mỹ tại căn cứ không quân Bezmer. Theo Hãng thông tấn Bulgaria (BTA), Ủy ban Quốc phòng đã ủng hộ dự thảo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng, cho phép tối đa 8 máy bay tiếp dầu của Mỹ và 250 quân nhân Mỹ đồn trú tại căn cứ không quân ở Đông Nam Bulgaria để hỗ trợ các hoạt động tại Trung Đông. Mỹ đề nghị triển khai lực lượng này trong khoảng thời gian từ ngày 24/7 đến ngày 1/10, BTA cho biết.

Tehran ngay lập tức cảnh báo Bulgaria không cho phép lãnh thổ hoặc các cơ sở của nước này được sử dụng để hỗ trợ hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng bất kỳ sự tham gia nào vào việc lập kế hoạch hoặc tiến hành các hoạt động như vậy đều có thể khiến Bulgaria trở thành đồng phạm trong “hành động gây hấn và tội ác chiến tranh”. Ông kêu gọi toàn thể Quốc hội Bulgaria bác bỏ kế hoạch triển khai.

Ukraine bổ nhiệm tư lệnh quân đội mới sau các bất đồng trong giới lãnh đạo. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 21/7 bổ nhiệm Tướng Mykhailo Drapatyi làm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Đây là cuộc cải tổ lớn nhất trong giới lãnh đạo quân sự Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga bước sang năm thứ 5.

Ông Zelensky thay thế Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi, 60 tuổi, bằng ông Drapatyi, 43 tuổi - một chỉ huy giàu kinh nghiệm và được đánh giá cao. Ông Drapatyi từng lãnh đạo Lục quân Ukraine trong giai đoạn 2024-2025.

“Tôi sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm, sự tập trung cao độ và tôn trọng những người đang bảo vệ đất nước hôm nay”, ông Drapatyi viết trên Facebook.

Ông Mykhailo Drapatyi. Ảnh: Reuters

Hàn Quốc tố Triều Tiên đang biến ranh giới quân sự liên Triều thành biên giới. Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Hàn Quốc (KBS) dẫn các số liệu và hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang đẩy mạnh thi công đường xá và các rào chắn thép gai trong khu phi quân sự, liền kề với ranh giới quân sự liên Triều và cho rằng động thái này là nhằm kiên cố hóa ranh giới để biến khu vực này thành một biên giới thực sự với Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 20/7, KBS cũng đưa tin về việc tại khu phi quân sự thuộc lãnh thổ Triều Tiên, đối diện với thành phố Cheorwon thuộc tỉnh Gangwon của Hàn Quốc, đã xuất hiện một con đường kéo dài 20km chạy dọc theo ranh giới quân sự liên Triều, mặc dù con đường này chưa hề được ghi nhận tồn tại cho đến thời điểm tháng 7/2025. Theo các hình ảnh vệ tinh mà KBS có được, con đường mới này có chiều dài toàn tuyến lên tới 100km.

Bên cạnh đó, các hình ảnh vệ tinh còn cho thấy tại khu vực xung quanh ranh giới quân sự còn có một lớp rào thép gai kéo dài 90km và khoảng 70km hành lang giao thông chiến thuật. Trong số đó có nhiều đoạn rất gần tâm ranh giới, thậm chí, có bộ phận gần như đi sang phía Nam.

Mỹ đưa chuyến bay viện trợ nhân đạo đầu tiên tới Cuba trong gói hỗ trợ mới. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 21/7, Washington đã đưa một chuyến bay viện trợ nhân đạo tới Cuba. Đây là hoạt động đầu tiên trong cam kết hỗ trợ mới trị giá 100 triệu USD, được triển khai song song với các biện pháp của Mỹ nhằm gia tăng sức ép lên La Habana.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, gói viện trợ được chuyển tới Cuba bao gồm lương thực và các bộ dụng cụ vệ sinh, đủ hỗ trợ tối đa 700 gia đình. Số hàng viện trợ do tổ chức Catholic Relief Services vận chuyển, tiếp nối khoản hỗ trợ 9 triệu USD trước đó của Mỹ được phân phối thông qua Giáo hội Công giáo. “Phát huy thành công của chương trình trước đó, việc các đại diện giáo xứ địa phương trực tiếp phân phối hàng viện trợ nhân đạo trên đảo sẽ bảo đảm hỗ trợ thiết yếu của Mỹ đến được với những người dân Cuba đang cần giúp đỡ”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Phiên tòa xét xử ông Maduro tại Mỹ có thể diễn ra vào năm 2027. Phiên tòa xét xử Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro liên quan đến các cáo buộc buôn bán ma túy có thể bắt đầu diễn ra tại Mỹ vào tháng 6/2027.

Theo hồ sơ nộp lên Tòa án Liên bang khu vực Manhattan (New York) ngày 21/7, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Bộ Tư pháp Mỹ đã thống nhất đề xuất thời điểm mở phiên tòa là tháng 6/2027. Đề xuất được đưa ra trước phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 22/7 theo giờ địa phương, đồng thời phác thảo lộ trình tố tụng đối với một trong những vụ án hình sự gây chú ý nhất tại Mỹ trong những năm gần đây.

Thẩm phán Alvin Hellerstein, người phụ trách vụ án, sẽ là người quyết định lịch trình cuối cùng. Tuy nhiên, cả bên công tố và bên bào chữa đều cho biết có thể đề nghị điều chỉnh mốc thời gian nếu cần thiết trong quá trình xét xử.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị Mỹ bắt giữ và được đưa tới New York, Mỹ hồi tháng 1/2026. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Trump phê duyệt thỏa thuận hạt nhân với Saudi Arabia. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức phê duyệt thỏa thuận mang tính bước ngoặt với Saudi Arabia. Theo đó, Mỹ sẽ hỗ trợ đồng minh phát triển chương trình hạt nhân dân sự và có khả năng mở đường cho việc làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ vương quốc. Thỏa thuận ước tính trị giá hàng chục tỷ USD, có thời hạn 30 năm. Theo đó, các công ty Mỹ sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển hạ tầng hạt nhân của Saudi Arabia, đồng thời loại bỏ sự tham gia của các đối thủ nước ngoài.

Reuters đưa tin, Chính quyền Tổng thống Trump dự kiến sẽ trình văn bản được gọi là Thoả thuận 123 này lên Quốc hội trong vài ngày tới. CNN dẫn lời các chuyên gia cho rằng thỏa thuận có thể mở đường để Saudi Arabia tiến tới sở hữu vũ khí hạt nhân nếu không áp dụng biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt.