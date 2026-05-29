Nóng thế giới ngày 29/5: Mỹ mở thêm đợt không kích mới tại Iran

Ông Trump bác khả năng nới lỏng trừng phạt Iran, cứng rắn về uranium: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không chấp nhận việc Nga hoặc Trung Quốc tiếp nhận kho uranium làm giàu cấp độ cao của Iran, đồng thời khẳng định chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc nới lỏng trừng phạt hay hỗ trợ tài chính cho Tehran trước khi nước này thực hiện đầy đủ các cam kết.

Phát biểu của ông Trump cho thấy lập trường cứng rắn hơn của Mỹ đối với hai vấn đề then chốt trong các cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra với Iran. Khi được hỏi liệu có chấp nhận khả năng Nga hay Trung Quốc tiếp nhận lượng urani gần đạt cấp độ chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran hay không, ông Trump đáp ngắn gọn: “Không, tôi không thoải mái với điều đó”. Theo giới chức Mỹ, lượng uranium làm giàu cấp độ cao của Iran hiện được cho là đang được cất giữ sâu dưới lòng đất.

Israel tuyên bố hầu hết khu vực phía Nam Lebanon là vùng chiến sự: Israel ngày 27/5 tuyên bố, hầu hết khu vực phía Nam Lebanon là vùng chiến sự, đồng thời tiến hành nhiều cuộc tấn công tại khu vực này. Trong khi đó, giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn tại các vị trí chiến lược. Trước đó một ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố mở rộng vùng đệm an ninh tại miền Nam Lebanon, đồng thời cho biết quân đội nước này đang triển khai lực lượng quy mô lớn trên bộ và kiểm soát nhiều vị trí chiến lược quan trọng.

Mỹ áp lệnh trừng phạt cơ quan quản lý eo biển Hormuz của Iran: Bộ Tài chính Mỹ đã đưa cơ quan mới được Iran thành lập để giám sát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz vào danh sách trừng phạt. Cơ quan Quản lý eo biển Vùng Vịnh Ba Tư (PGSA) bị đưa vào danh sách các thực thể bị chỉ định đặc biệt (SDN), đồng nghĩa với việc công dân và tổ chức Mỹ bị cấm thực hiện giao dịch với cơ quan này. Trong tuyên bố ngày 27/5, Bộ Tài chính Mỹ cho rằng việc thành lập PGSA là nỗ lực mới của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm “kiếm tiền từ các hoạt động do nhà nước bảo trợ thông qua gây sức ép đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz”.

Iran cho 23 tàu qua eo biển Hormuz, cấm cửa các quốc gia thù địch: Iran ngày 28/5 tuyên bố đã cho phép 23 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz dưới sự “bảo vệ an ninh” của lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), song khẳng định các tàu thuộc “quốc gia thù địch” vẫn bị cấm lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, trong vòng 24 giờ qua, 23 phương tiện gồm tàu chở dầu, tàu container và nhiều tàu thương mại khác đã được cấp phép di chuyển qua eo biển Hormuz sau khi phối hợp với lực lượng hải quân IRGC. Tuy nhiên, các hệ thống theo dõi hàng hải quốc tế hiện chưa thể xác minh con số này. Nguyên nhân là phần lớn tàu đi qua khu vực đều tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS) nhằm tránh bị theo dõi vị trí trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ “giám sát” eo biển Hormuz, đe dọa tấn công Oman: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz phải được “mở cho tất cả” và Washington sẽ đóng vai trò giám sát tuyến hàng hải chiến lược này trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Iran tiếp tục diễn ra. Phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 27/5, ông Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Iran hoặc Oman kiểm soát eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Ông Trump thậm chí còn dọa sẽ dùng biện pháp mạnh với Oman nếu quốc gia này không đồng thuận với lập trường của Mỹ về quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Mỹ mở thêm đợt không kích mới tại Iran, nhắm vào mục tiêu quân sự gần eo biển Hormuz: Quân đội Mỹ đã tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào một cơ sở quân sự tại Iran trong đêm 27/5, với lý do mục tiêu này bị cho là đe dọa lực lượng Mỹ và hoạt động hàng hải thương mại tại eo biển Hormuz. Thông tin được một quan chức giấu tên Mỹ tiết lộ với Reuters. Theo nguồn tin này, quân đội Mỹ đồng thời đánh chặn và bắn hạ nhiều máy bay không người lái của Iran mà Washington cho rằng có nguy cơ đe dọa an ninh khu vực và tuyến vận tải chiến lược qua eo biển Hormuz. Đây là những cuộc tấn công chưa từng được công bố trước đó và diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ba tháng giữa Mỹ - Israel và Iran vẫn đang tiếp diễn.

Iran nổ súng cảnh cáo tàu qua eo biển Hormuz: Truyền thông nhà nước Iran cho biết quân đội nước này đã bắn cảnh cáo, buộc bốn tàu quay đầu khi di chuyển qua eo biển Hormuz sáng 28/5 (giờ địa phương). Một số nguồn tin quân sự Iran cho biết, 4 tàu nói trên bị cáo buộc đã cố đi vào Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz mà không phối hợp với lực lượng an ninh phụ trách khu vực. Sau khi các tàu phớt lờ cảnh báo ban đầu, lực lượng Iran đã nổ súng cảnh cáo, buộc các tàu này quay trở lại. Hãng thông tấn Tasnim, cơ quan liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết Hải quân IRGC đã bắn cảnh cáo vào một “tàu chở dầu của Mỹ”, khiến tàu này phải đổi hướng.

Ông Zelensky gửi thư khẩn cho ông Trump về khủng hoảng ở Ukraine: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi thư khẩn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, cảnh báo tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không, đặc biệt là năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo, trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Theo nội dung bức thư được tờ Kyiv Independent tiếp cận, Ukraine thừa nhận khả năng phòng thủ hiện tại đang phụ thuộc gần như hoàn toàn vào sự hỗ trợ từ Washington.

“Khi nói tới phòng không chống tên lửa, chúng tôi dựa vào các đối tác. Nhưng khi nói tới đánh chặn tên lửa đạn đạo, chúng tôi gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ”, ông Zelensky viết.

Ukraine ồ ạt tập kích UAV vào lãnh thổ Nga, NATO bất ngờ “chịu trận”: Việc Ukraine gia tăng các đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào sâu trong lãnh thổ Nga được cho là đang tạo ra những hệ lụy ngoài dự tính đối với các đồng minh và đối tác NATO. Khi Ukraine mở rộng chiến dịch sử dụng máy bay không người lái tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga, Moscow dường như đã tìm ra cách biến một phần các cuộc tấn công này thành thách thức đối với Kiev.

Nga được cho là đã triển khai các biện pháp gây nhiễu tín hiệu, khiến máy bay không người lái của Ukraine bị lệch mục tiêu. Một số UAV bất ngờ chuyển hướng sang không phận các nước NATO láng giềng, đặc biệt là khu vực Baltic và Phần Lan. Diễn biến này đang tạo ra những lo ngại ngày càng lớn về an ninh và chính trị đối với một số đồng minh và đối tác thân cận nhất của Ukraine. Một số quan chức tại khu vực Baltic cảnh báo rằng nếu các sự cố tiếp diễn thì điều này có thể từng bước làm suy giảm sự ủng hộ của dư luận dành cho Ukraine.

Nga cáo buộc Mỹ vi phạm nghĩa vụ với tư cách nước chủ nhà Liên hợp quốc: Nga ngày 27/5 cáo buộc Mỹ vi phạm nghĩa vụ với tư cách nước chủ nhà Liên hợp quốc sau khi không cấp thị thực cho Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Alimov tham dự cuộc họp Hội đồng Bảo an tại New York. Phát biểu tại phiên họp Hội đồng Bảo an do Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chủ trì, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho biết ông Alimov, người phụ trách các vấn đề Liên hợp quốc của Nga, đã được phía Trung Quốc mời tham dự nhưng cuối cùng không được Mỹ cấp visa.

Đại sứ Nebenzia gọi đây là “hành động thiếu tôn trọng nghiêm trọng” đối với vai trò chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an của Trung Quốc, đồng thời cho rằng Washington đã vi phạm Thỏa thuận Trụ sở Liên hợp quốc năm 1947, theo đó Mỹ có trách nhiệm bảo đảm quyền tiếp cận trụ sở Liên hợp quốc cho đại diện các nước thành viên. Ông Nebenzia cũng cho rằng hiến chương Liên hợp quốc đang chịu áp lực nghiêm trọng.

Mỹ đã hoàn trả hơn 20 tỷ USD tiền thuế quan sau phán quyết của Tòa án Tối cao: Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết đã hoàn trả hơn 20 tỷ đôla Mỹ tiền thuế quan cho các doanh nghiệp nhập khẩu sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ một phần chính sách thuế thương mại của Nhà Trắng. Theo hồ sơ nộp lên tòa án ngày 27/5, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cho biết khoảng 85 tỷ USD tiền hoàn thuế tiềm năng và đã được xác nhận hiện đã được tiếp nhận để xử lý. Trong số này, khoảng 20,6 tỷ USD đã được hoàn trả cho các doanh nghiệp tính tới ngày 22/5. Giới chức Mỹ cho biết hơn 4.000 doanh nghiệp đăng ký hoàn thuế vẫn chưa nhận được tiền do chưa cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng cho Bộ Tài chính Mỹ.

13 người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe khách kinh hoàng ở Trung Quốc: Theo thông tin từ Cục Quản lý Giao thông Bộ Công an Trung Quốc, vào khoảng 2 giờ 40 phút sáng, một chiếc xe khách chở 16 người, trong khi sức chứa chỉ có 9 người, đã đâm vào đuôi một xe tải kéo rơ moóc trên đường cao tốc Thượng Hải-Thiểm Tây, đoạn qua thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam. Vụ tai nạn đã khiến 13 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Bộ Công an Trung Quốc ngay lập tức đã cử một tổ công tác do lãnh đạo Cục Quản lý Giao thông dẫn đầu đến Nam Dương để chỉ đạo điều tra và xử lý vụ tai nạn.

“Siêu El Nino” có thể khiến 2026 trở thành năm nóng nhất lịch sử: Một hiện tượng khí hậu quy mô lớn đang hình thành tại Thái Bình Dương có thể đẩy Trái Đất vào giai đoạn nóng kỷ lục mới. Theo các mô hình dự báo khí hậu, nếu “Siêu El Nino” xuất hiện, 2026 có nguy cơ trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận.