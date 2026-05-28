Nóng thế giới ngày 28/5: Mỹ - Iran vừa đánh vừa đàm, Tehran ra điều kiện lớn

Iran ra điều kiện 24 tỷ USD trước thỏa thuận hòa bình với Mỹ: Iran tuyên bố sẽ chỉ ký kết một thỏa thuận hòa bình với Mỹ nếu khoản tài sản bị phong tỏa trị giá 24 tỷ USD được giải ngân, biến vấn đề tài chính trở thành nút thắt then chốt trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt căng thẳng kéo dài giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Reuters

Theo các nguồn tin ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cùng Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã đưa ra yêu cầu này trong các cuộc gặp với giới chức Qatar tại Doha. Tehran khẳng định sẽ không tiến thêm bước nào trong tiến trình đàm phán nếu Washington chưa giải phóng ít nhất một nửa số tài sản bị đóng băng, tương đương 12 tỷ USD, ngay khi biên bản ghi nhớ được công bố. Phần còn lại phải được chuyển giao trong vòng 60 ngày tiếp theo.

Iran cáo buộc Mỹ nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn: Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran ngày 26/5, Iran đã lên tiếng cáo buộc Mỹ nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại của Iran.

Bộ Ngoại giao Iran cho rằng Mỹ vẫn tiếp tục những gì họ mô tả là “các hành động bất hợp pháp và phi lý” kể từ sau khi lệnh ngừng bắn được công bố, trong đó có “nhiều hành vi mang tính cướp biển” nhắm vào các tàu thương mại Iran.

Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng, tàu chở dầu phát nổ tại vịnh Oman: Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 27/5 tuyên bố sẽ đáp trả không khoan nhượng nếu Mỹ tiếp tục hành vi gây hấn. Cảnh báo được đưa ra chỉ ít giờ sau khi lực lượng Mỹ thông báo đã tập kích một số tàu và trận địa tên lửa của Iran với mục đích tự vệ.

Tuyên bố của IRGC nêu rõ lực lượng này có quyền đáp trả mọi hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn. Quân đội Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hậu quả gây ra, nếu hành vi gây hấn chống Iran tiếp diễn. Về lần đụng độ mới nhất đêm 25/5, IRGC khẳng định Iran đã bắn hạ một máy bay trinh sát không người lái MQ-9 và phóng tên lửa phòng không vào tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ xâm phạm không phận.

CENTCOM bác tin hộ tống tàu qua Hormuz giữa lúc Mỹ - Iran tăng tốc đàm phán: Đàm phán Mỹ - Iran được cho là đã đạt thêm tiến triển liên quan chương trình uranium làm giàu của Tehran, trong khi CENTCOM bác bỏ thông tin Mỹ nối lại hoạt động hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

Truyền thông khu vực tối 26/5 cho biết đàm phán Mỹ - Iran đã có thêm tiến triển quan trọng liên quan vấn đề urani. Trong khi đó, giới chức Iran khẳng định nước này không thay đổi cách tiếp cận cuộc khủng hoảng, kêu gọi Mỹ chứng minh và thực hiện xây dựng lòng tin để thúc đẩy thỏa thuận.

Iran đánh giá thấp khả năng bùng phát trở lại chiến tranh với Mỹ: Bất chấp việc đàm phán ngoại giao chưa có đột phát và tình hình thực địa diễn biến phức tạp, quan chức cấp cao của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 27/5 cho rằng khả năng nổ ra một cuộc chiến mới với Mỹ là không cao.

Nhận định được ông Mohammad Akbarzadeh, Phó phòng chính trị của hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa ra hôm 27/5 và được một số nguồn tin chính thức của Iran trích dẫn.

Mỹ có thể cần thêm vài ngày để đạt thỏa thuận với Iran: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington và Tehran có thể cần thêm thời gian để đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột, trong bối cảnh Mỹ vừa tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran, làm gia tăng căng thẳng khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 26/5 cho biết Washington và Tehran có thể cần thêm vài ngày nữa để đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa hai nước bất chấp việc quân đội Mỹ vừa có các đợt không kích nhắm mục tiêu vào Iran.

Israel đẩy mạnh tấn công vào Lebanon và Gaza: Israel tiếp tục mở rộng các đợt không kích vào Lebanon và Gaza trong dịp lễ Eid al-Adha, khiến nhiều người thương vong. Các cuộc tập kích nhằm vào Hezbollah và Hamas làm căng thẳng Trung Đông leo thang nghiêm trọng.

Israel đẩy mạnh tấn công vào Lebanon và Gaza. Ảnh: Reuters

Bất chấp việc người Hồi giáo Trung Đông đã bắt đầu kỳ lễ quan trọng nhất trong năm là Lễ Hiến sinh (Eid al-Adha), hôm 26/5, quân đội Israel vẫn đẩy mạnh tấn công vào 2 mặt trận gần biên giới là Lebanon và Gaza, gây thêm nhiều thương vong nghiêm trọng. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết không quân nước này vừa phát động đợt tấn công mới nhằm vào 13 ngôi làng ở phía Nam Lebanon.

Hơn 30 người thiệt mạng vì không kích tại Lebanon trong ngày 26/5: Bộ Y tế Lebanon thông báo các cuộc không kích của Israel trong ngày 26/5 đã khiến 31 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Đây là mức thương vong trong ngày cao nhất ghi nhận được kể từ khi lệnh ngừng bắn tại Lebanon có hiệu lực vào tháng 4/2026.

Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, cơ quan này cho biết số thương vong bao gồm nhiều phụ nữ và trẻ em, đồng thời cáo buộc Israel đã triển khai một loạt đợt tấn công lớn tại nhiều khu vực thuộc miền Nam Lebanon.

Theo Bộ Y tế Lebanon, thị trấn Bourj Al-Shamali ghi nhận thương vong nặng nề nhất với 14 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em và 3 phụ nữ. Ngoài ra còn có 16 người bị thương, gồm 5 trẻ em và 6 phụ nữ.

Nga đề xuất trình Liên hợp quốc xem xét vụ tấn công trường cao đẳng Starobilsk: Nga đề xuất đưa vụ tấn công nhằm vào trường cao đẳng tại Starobilsk ra Liên hợp quốc xem xét, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án và điều tra vụ việc khiến nhiều nữ sinh thương vong.

Ngày 26/5, Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga trình dự thảo kêu gọi Liên hợp quốc và Nghị viện các nước lên án vụ tấn công nhằm vào một cơ sở giáo dục tại thành phố Starobilsk, đồng thời yêu cầu điều tra và xử lý những người chịu trách nhiệm.

Ba Lan triệu tập Đại sứ Nga trong động thái phản ứng trước các mối đe dọa an ninh: Ba Lan triệu tập Đại sứ Nga và yêu cầu chấm dứt các hành động bị cho là đe dọa an ninh quốc gia, trong bối cảnh căng thẳng Nga - NATO tiếp tục gia tăng sau loạt diễn biến quân sự quanh Ukraine.

Ngày 26/5, Thủ tướng Ba Lan đã triệu tập Đại sứ Nga tại Ba Lan và yêu cầu chấm dứt ngay lập tức hành động không phù hợp và gây ảnh hưởng đến an ninh Ba Lan. Đây là một trong những động thái can thiệp ngoại giao mạnh mẽ nhất của Ba Lan đối với Nga trong những tháng gần đây.

Triều Tiên thử nghiệm hệ thống vũ khí mới tích hợp AI: Triều Tiên ngày 26/5 đã thử nghiệm 2 hệ thống vũ khí mới, với việc phóng nhiều loại tên lửa, từ đạn đạo chiến thuật, pháo phản lực, đến tên lửa hành trình, dưới sự giám sát trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Triều Tiên thử hệ thống vũ khí mới với việc phóng hàng loạt tên lửa ngày 26/5. Ảnh: KCNA.

Ngày 26/5, Tổng cục Tên lửa và Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa năng hạng nhẹ và hệ thống vũ khí tên lửa hành trình chiến thuật đa nòng. Hai hệ thống vũ khí mới này là một phần của kế hoạch hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa trong quy hoạch phát triển quốc phòng 5 năm của nước này.

Châu Âu đối mặt với đợt nắng nóng lịch sử: Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng đầu mùa lịch sử do một “vòm nhiệt” gây ra, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ ở nhiều quốc gia, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy các nước hành động quyết liệt trước biến đổi khí hậu.

Tại Áo và Italy, tình hình nắng nóng diễn biến đặc biệt nghiêm trọng. Ở Áo đã lên tới 32,7 độ C vào ngày 25/5, trở thành ngày tháng 5 nóng nhất trong hơn 200 năm qua. Các nhà khí tượng dự báo trong tuần này sẽ có khoảng 20 quốc gia châu Âu ghi nhận nhiệt độ vượt trên 30 độ C. Trong khi đó, Italy đã phải ban hành cảnh báo sóng nhiệt đầu tiên của năm. Tại Milan, nhiệt độ dự kiến đạt 35,5 độ C vào ngày 27/5, cao hơn khoảng 9 độ C so với mức trung bình mùa dài hạn.

Nắng nóng cực đoan làm gia tăng cháy rừng tại miền Bắc Ấn Độ: Sáng sớm hôm 27/5, một vụ cháy rừng lớn đã bùng phát tại bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, trong bối cảnh nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại khu vực Himalaya.

Theo giới chức địa phương, đám cháy xuất phát từ các khu rừng quanh thị trấn du lịch Kasauli và nhanh chóng lan sang nhiều khu vực lân cận do thời tiết khô nóng, gió mạnh cùng thảm thực vật khô dễ bắt lửa. Khói dày đặc bao trùm nhiều khu vực đồi núi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sinh hoạt của người dân địa phương.

Nổ nhà máy giấy ở Mỹ: Ít nhất 10 người thương vong, 9 người mất tích: Ít nhất một người thiệt mạng, 9 người bị thương và 9 người khác vẫn mất tích sau vụ nổ xảy ra tại một nhà máy giấy và bao bì ở bang Washington (Mỹ).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 phút sáng (theo giờ địa phương) tại cơ sở của Công ty Nippon Dynawave Packaging ở thành phố Longview, bang Washington, Mỹ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bồn chứa “dung dịch kiềm trắng” – hỗn hợp hóa chất dùng trong quy trình sản xuất giấy bị vỡ, dẫn tới hiện tượng nổ sập nghiêm trọng.