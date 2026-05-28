Mỹ mở thêm đợt không kích mới tại Iran, nhắm mục tiêu quân sự gần eo biển Hormuz

Thứ Năm, 07:21, 28/05/2026
VOV.VN - Quân đội Mỹ đã tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào một cơ sở quân sự tại Iran trong đêm 27/5, với lý do mục tiêu này bị cho là đe dọa lực lượng Mỹ và hoạt động hàng hải thương mại tại eo biển Hormuz. Thông tin được một quan chức giấu tên Mỹ tiết lộ với Reuters.

Theo nguồn tin này, quân đội Mỹ đồng thời đánh chặn và bắn hạ nhiều máy bay không người lái của Iran mà Washington cho rằng có nguy cơ đe dọa an ninh khu vực và tuyến vận tải chiến lược qua eo biển Hormuz.

Máy bay ném bom tàng hình B-2 được Mỹ sử dụng trong các đòn không kích Iran. Ảnh: AP

Đây là những cuộc tấn công chưa từng được công bố trước đó và diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ba tháng giữa Mỹ - Israel và Iran vẫn đang tiếp diễn.

Cuộc chiến bùng phát từ ngày 28/2 sau các đợt tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin từ truyền thông nhà nước Iran cho rằng Tehran và Oman sẽ cùng quản lý hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz như một phần của thỏa thuận hòa bình.

Ông Trump khẳng định tuyến hàng hải này sẽ tiếp tục “mở cho tất cả mọi người” và không quốc gia nào được phép kiểm soát.

Đây không phải lần đầu Mỹ tiến hành các đợt tấn công mà Washington gọi là “phòng vệ” nhằm vào Iran trong những ngày gần đây.

Hôm 25/5, quân đội Mỹ cũng thực hiện một loạt cuộc không kích nhằm vào các tàu bị nghi đang rải thủy lôi cùng các bệ phóng tên lửa mà Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho rằng đe dọa trực tiếp lực lượng Mỹ tại khu vực.

Trong khi đó, Tehran cáo buộc các hành động quân sự của Washington là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai bên.

Eo biển Hormuz hiện là tuyến vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu mỏ toàn cầu. Mọi diễn biến quân sự tại khu vực này đều có nguy cơ tác động trực tiếp tới thị trường năng lượng và an ninh hàng hải quốc tế.

Iran cho 23 tàu qua eo biển Hormuz, cấm cửa các quốc gia thù địch

VOV.VN - Iran ngày 28/5 tuyên bố đã cho phép 23 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz dưới sự “bảo vệ an ninh” của lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), song khẳng định các tàu thuộc “quốc gia thù địch” vẫn bị cấm lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
Ông Trump cứng rắn về urani Iran, bác khả năng nới lỏng trừng phạt
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không chấp nhận việc Nga hoặc Trung Quốc tiếp nhận kho urani làm giàu cấp độ cao của Iran, đồng thời khẳng định chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc nới lỏng trừng phạt hay hỗ trợ tài chính cho Tehran trước khi nước này thực hiện đầy đủ các cam kết.

Ông Trump bác bỏ áp lực bầu cử giữa kỳ trong đàm phán với Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp nội các ngày 27/5 khẳng định ông sẽ không vội vàng đạt được thỏa thuận với Iran chỉ vì áp lực chính trị trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 tại Mỹ. 

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ “giám sát” eo biển Hormuz, đe dọa tấn công Oman
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz phải được “mở cho tất cả” và Washington sẽ đóng vai trò giám sát tuyến hàng hải chiến lược này trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Iran tiếp tục diễn ra.

Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận với Iran, bất chấp các cuộc không kích mới
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran, bất chấp việc các cuộc không kích mới của Mỹ đang làm dấy lên nghi ngờ về tính mong manh của lệnh ngừng bắn giữa hai bên.

Ông Trump kêu gọi các nước Arab và Hồi giáo bình thường hóa quan hệ với Israel
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đề nghị lãnh đạo nhiều quốc gia Arab và Hồi giáo bình thường hóa quan hệ với Israel nếu Washington đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran.

