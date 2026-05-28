Mỹ mở thêm đợt không kích mới tại Iran, nhắm mục tiêu quân sự gần eo biển Hormuz

Theo nguồn tin này, quân đội Mỹ đồng thời đánh chặn và bắn hạ nhiều máy bay không người lái của Iran mà Washington cho rằng có nguy cơ đe dọa an ninh khu vực và tuyến vận tải chiến lược qua eo biển Hormuz.

Máy bay ném bom tàng hình B-2 được Mỹ sử dụng trong các đòn không kích Iran. Ảnh: AP

Đây là những cuộc tấn công chưa từng được công bố trước đó và diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ba tháng giữa Mỹ - Israel và Iran vẫn đang tiếp diễn.

Cuộc chiến bùng phát từ ngày 28/2 sau các đợt tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin từ truyền thông nhà nước Iran cho rằng Tehran và Oman sẽ cùng quản lý hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz như một phần của thỏa thuận hòa bình.

Ông Trump khẳng định tuyến hàng hải này sẽ tiếp tục “mở cho tất cả mọi người” và không quốc gia nào được phép kiểm soát.

Đây không phải lần đầu Mỹ tiến hành các đợt tấn công mà Washington gọi là “phòng vệ” nhằm vào Iran trong những ngày gần đây.

Hôm 25/5, quân đội Mỹ cũng thực hiện một loạt cuộc không kích nhằm vào các tàu bị nghi đang rải thủy lôi cùng các bệ phóng tên lửa mà Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho rằng đe dọa trực tiếp lực lượng Mỹ tại khu vực.

Trong khi đó, Tehran cáo buộc các hành động quân sự của Washington là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai bên.

Eo biển Hormuz hiện là tuyến vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu mỏ toàn cầu. Mọi diễn biến quân sự tại khu vực này đều có nguy cơ tác động trực tiếp tới thị trường năng lượng và an ninh hàng hải quốc tế.