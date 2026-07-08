Nóng thế giới ngày 8/7: Iran cảnh báo Mỹ, tàu chở LNG bị tấn công ở Hormuz

Iran tấn công tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar tại eo biển Hormuz: Truyền thông Iran trưa 7/7 xác nhận, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này đã tấn công một tàu chở khí hóa lỏng của Qatar tại eo biển Hormuz. Phương tiện bị cáo buộc không tuân thủ lộ trình di chuyển do Iran chỉ định.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, khu vực Musandam của Oman, ngày 27/4/2026. Ảnh: Stringer/Reuters.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết con tàu bị tấn công ở eo biển Hormuz là tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Al Rekhayat của Qatar. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cáo buộc tàu Al Rekhayat đã phớt lờ các cảnh báo lưu thông do Iran đưa ra, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ của lực lượng Mỹ tại khu vực. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết vũ khí sử dụng trong cuộc tấn công cũng như thiệt hại gây ra cho con tàu.

Trước đó, truyền thông khu vực xác nhận một tàu chở khí hóa lỏng bị tập kích bởi một vũ khí chưa xác định tại vị trí cách cảng Limah của Oman khoảng 13km về phía Đông. Nhiều khả năng con tàu bị tấn công khi đang di chuyển theo tuyến lưu thông do Oman chỉ định, không phải hướng lưu thông do Iran công bố.

Iran sẽ không đàm phán nếu Mỹ tiếp tục đe dọa: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 7/7 cảnh báo nước này sẽ không trở lại đàm phán với Mỹ, nếu Washington tiếp tục theo đổi chính sách đe dọa và gây áp lực. Cảnh báo được đưa ra chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ tấn công hủy diệt Iran, nếu hai bên không đi đến thỏa thuận. Trên mạng xã hội X, ông Araghchi nhấn mạnh điều thứ 13 của thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là Bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh đã ký giữa Mỹ và Iran, đã ghi rõ ràng rằng: các cuộc đàm phán về thỏa thuận cuối cùng sẽ không diễn ra, nếu đe dọa còn tiếp diễn.

Liên quan tình hình eo biển Hormuz, Iran xác nhận lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này đã tấn công một tàu chở khí hóa lỏng của Qatar tại eo biển Hormuz. Phương tiện bị cáo buộc không tuân thủ lộ trình di chuyển do Iran chỉ định, phớt lờ các cảnh báo, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ của lực lượng Mỹ tại khu vực

Israel sẽ lại ám sát lãnh đạo Iran nếu cảm thấy nguy cơ với sự tồn tại: Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz vừa tuyên bố nước này sẽ tiếp tục ngăn chặn bất kỳ lãnh đạo Iran nào mà Tel Aviv cho là đang thúc đẩy các kế hoạch đe dọa sự tồn tại của nhà nước Israel. Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh Iran đang tổ chức lễ tang cố Lãnh đạo Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người bị Israel ám sát hồi tháng 2. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho rằng ông Khamenei là người “khởi xướng và chỉ đạo kế hoạch tiêu diệt Israel từ Iran cũng như trên khắp khu vực”, đồng thời khẳng định việc Israel tiến hành chiến dịch nhằm vào nhà lãnh đạo Iran là nhằm loại bỏ mối đe dọa an ninh đối với nước này. Những tuyên bố cứng rắn từ cả Iran và Israel cho thấy nguy cơ đối đầu vẫn hiện hữu, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Hội nghị Thượng đỉnh NATO khai mạc tại thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ: Sự kiện quan trọng nhất trong năm của liên minh quân sự lớn nhất thế giới khởi động với việc NATO công bố các thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá hàng chục tỷ USD. Tại đây, các đồng minh NATO nhấn mạnh thông điệp rằng họ đang đáp lại lời kêu gọi của Mỹ về việc chi tiêu nhiều hơn để tự bảo vệ châu Âu.

Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng được NATO tổ chức tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/7 (Ảnh: Reuters)

Các thỏa thuận này, phần lớn được giữ bí mật để tạo ấn tượng mạnh tại sự kiện chính của các nhà lãnh đạo, bao gồm việc châu Âu mua máy bay không người lái giám sát từ công ty Northrop Grumman của Mỹ, NATO mua máy bay cảnh báo sớm của tập đoàn Saab của Thụy Điển. Mỹ cũng đang đàm phán với Đức và các quốc gia khác về việc cùng sản xuất các loại tên lửa tại châu Âu.

Tổng thống Trump gợi ý mở đường để Thổ Nhĩ Kỳ trở lại chương trình F-35: Nhân chuyến đi dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đề xuất với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan một lộ trình giúp nước này tái gia nhập chương trình máy bay chiến đấu tàng hình F-35.

Truyền thông Anh dẫn lời bốn quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết, hai nhà lãnh đạo có thể sẽ trao đổi thư từ về vấn đề này nhằm khởi động tiến trình xem xét khả năng nối lại hợp tác F-35 với Thổ Nhĩ Kỳ.

Các quan chức cho biết ông Trump có thể ít nhất sẽ phát tín hiệu về ý định bàn giao các máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, dù thời điểm cụ thể chưa được xác định. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý Tổng thống Mỹ có thể thay đổi quyết định vào phút chót.

Nga lên tiếng về các đề xuất của Mỹ đối với Ukraine: Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov khẳng định Moscow không bác bỏ các đề xuất của Mỹ về vấn đề Ukraine được đưa ra trước thềm hội nghị tại Alaska.

Theo đài Sputnik (Nga), trong cuộc trao đổi với truyền thông ngày 7/7, ông Ryabkov khẳng định: “Chúng tôi không bác bỏ những đề xuất mà Washington đưa ra trước hội nghị tại Alaska. Phía Nga đã chấp thuận các đề xuất đó”.

Liên quan đến triển vọng giải quyết xung đột Ukraine, ông cho biết Nga sẽ theo dõi lập trường mà Mỹ sẽ đưa ra sau Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara. Theo ông, Washington hiện giữ lập trường tương đối tách biệt trong vấn đề giải quyết xung đột, trong khi các lực lượng không mong muốn hòa bình đang tìm cách lợi dụng lập trường này.

Nổ lớn tại thủ đô Damacus, Syria gần khách sạn Tổng thống Pháp lưu trú: Nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra ngày 7/7 tại thủ đô Damascus của Syria, đúng thời điểm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có chuyến thăm quốc gia Trung Đông này. Các vụ nổ xảy ra ở gần khách sạn Four Seasons, vào thời điểm ông Emmanuel Macron có mặt tại Dinh Tổng thống để gặp Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt tay người đồng cấp Syria Ahmed Al-Sharaa tại Cung điện Nhân dân ở thủ đô Damascus chiều 7/7 (Ảnh: Reuters)

Truyền thông Syria khẳng định rằng Tổng thống Pháp ở tại khách sạn Four Seasons trong thời gian thăm Syria. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết ông Macron hiện an toàn và chuyến thăm Syria của ông vẫn tiếp tục.

Các nhân chứng cho biết có thể nhìn thấy một cột khói lớn bốc lên từ hiện trường. Hình ảnh được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội cho biết một chiếc xe bốc cháy và vết máu trên đường phố. Sự cố ngày 7/7 xảy ra vài ngày sau khi một thiết bị nổ được kích hoạt tại một quán cà phê gần Cung điện Công lý ở Damascus, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Indonesia và Singapore cam kết mở cửa tự do eo biển Malacca: Trong khuôn khổ Hội nghị Lãnh đạo Indonesia-Singapore lần thứ 2 diễn ra tại Jakarta, ngày 7/7, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết, eo biển Malacca là một tuyến đường thủy chiến lược giáp ranh với một số quốc gia Đông Nam Á và các quốc gia ven biển. Indonesia khẳng định đảm bảo sự thông thoáng của eo biển này đối với hàng hải quốc tế, phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS). Tại đây, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cũng cho biết, Singapore coi eo biển Malacca ngày càng trở nên chiến lược, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ cho tuyến đường thủy này thông suốt với hoạt động vận tải biển quốc tế.

Đức dự định vay hơn 800 tỷ euro để hiện đại hóa quân đội: Chính phủ Đức cho biết đang chuẩn bị triển khai một trong những chương trình vay nợ lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Kế hoạch đầy tham vọng này triển khai từ nay đến năm 2030 nhằm xoay chuyển năng lực quốc phòng và hiện đại hóa hạ tầng quốc gia.

Phần lớn nguồn vốn này sẽ được sử dụng để mở rộng ngân sách quốc phòng, hiện đại hóa quân đội, mua sắm vũ khí, nâng cấp năng lực phòng thủ và đáp ứng các cam kết ngày càng cao trong NATO. Ngoài ra, Berlin cũng có kế hoạch dành 11,6 tỷ euro để tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong năm 2027. Song song với các chương trình tái vũ trang, Chính phủ Đức cũng triển khai quỹ đầu tư hạ tầng trị giá 500 tỷ euro nhằm nâng cấp hệ thống giao thông, đường sắt, bệnh viện, trường học, lưới điện và hạ tầng số. Khoản đầu tư mang tính chất lưỡng dụng, phục vụ cả quốc phòng và dân sinh, sẽ vừa thắt chặt năng lực phòng thủ, vừa tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Trung Quốc đang hứng chịu các hình thái thời tiết cực đoan, gây thiệt hại nghiêm trọng: Trung Quốc đang liên tục trải qua những trận thiên tai dồn dập, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. trong đó giông lốc tại tỉnh Hồ Bắc đã khiến 11 người thiệt mạng, còn sạt lở đất tại tỉnh Cam Túc khiến hàng chục người bị vùi lấp.

Lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề tại quận Hoàng Châu, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tối 6 tháng 7 (Ảnh Tân Hoa Xã)

Thống kê ban đầu cho thấy, đợt thiên tai này đã ảnh hưởng tới khoảng 14.600 người bị ảnh hưởng, làm 11 người thiệt mạng và 1 người mất tích. Ngoài thiệt hại về người, giông lốc còn gây hư hỏng nhiều tuyến đường, cơ sở hạ tầng, cây xanh và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc ngày 7/7 tiếp tục phát cảnh báo vàng đối với thời tiết đối lưu mạnh. Dự báo trong 24 giờ tới, nhiều khu vực tại Hoa Bắc, Hoàng Hoài, Giang Hoài, Giang Nam và Hoa Nam sẽ tiếp tục xuất hiện giông lốc hoặc mưa đá kèm gió mạnh từ cấp 8 trở lên. Một số địa phương tại Giang Tô có thể ghi nhận gió trên cấp 11, trong khi các khu vực thuộc An Huy, Sơn Đông không loại trừ khả năng xuất hiện lốc xoáy.