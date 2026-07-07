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Trung Quốc hứng chịu thiên tai dồn dập, nhiều người thiệt mạng và mất tích

Thứ Ba, 16:03, 07/07/2026
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VOV.VN - Nhiều địa phương tại Trung Quốc đang hứng chịu các hình thái thời tiết cực đoan, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, trong đó giông lốc tại tỉnh Hồ Bắc đã khiến 11 người thiệt mạng, còn sạt lở đất tại tỉnh Cam Túc khiến hàng chục người bị vùi lấp.

Theo Sở Quản lý tình trạng khẩn cấp tỉnh Hồ Bắc, tối 6/7, nhiều địa phương phía Đông của tỉnh này như Hoàng Thạch, Hoàng Cương, Ngạc Châu và Hàm Ninh đã hứng chịu đợt thời tiết đối lưu mạnh. Trong khoảng thời gian từ 19h đến 23h, giông lốc kèm gió lớn xuất hiện trên diện rộng, với sức gió tại 53 xã, thị trấn đạt cấp 8 - 13, trong đó có 2 địa phương ghi nhận gió cấp 13, một số nơi xuất hiện lốc xoáy.

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Lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề tại quận Hoàng Châu, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tối 6 tháng 7. Ảnh: Tân Hoa xã

Thống kê ban đầu cho thấy, đợt thiên tai này đã ảnh hưởng tới khoảng 14.600 người, làm 11 người thiệt mạng và 1 người mất tích. Ngoài thiệt hại về người, giông lốc còn gây hư hỏng nhiều tuyến đường, cơ sở hạ tầng, cây xanh và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là quận Hoàng Châu, thành phố Hoàng Cương, nơi nhiều công trình và phương tiện bị hư hại nghiêm trọng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động hơn 3.000 người gồm lực lượng công an, cứu hỏa, ứng cứu khẩn cấp, quản lý đô thị, cảnh sát vũ trang, quân đội và người dân tham gia công tác cứu hộ, đồng thời tổ chức nhiều đợt tìm kiếm người bị mắc kẹt.

Trong khi đó, tại tỉnh Cam Túc, một vụ sạt lở đất xảy ra sáng 7/7 tại thôn Nhậm Tàng, thị trấn Nam Hà, huyện Đãng Xương, thành phố Long Nam đã khiến 33 người bị vùi lấp. Tính đến chiều 7/7, đã có 16 người được giải cứu, 5 người đã thiệt mạng và 12 người còn mất tích.  

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Hiện trường vụ sạt lở tại Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc ngày 7/7 tiếp tục phát cảnh báo vàng đối với thời tiết đối lưu mạnh. Dự báo trong 24 giờ tới, nhiều khu vực tại Hoa Bắc, Hoàng Hoài, Giang Hoài, Giang Nam và Hoa Nam sẽ tiếp tục xuất hiện giông lốc hoặc mưa đá kèm gió mạnh từ cấp 8 trở lên. Một số địa phương tại Giang Tô có thể ghi nhận gió trên cấp 11, trong khi các khu vực thuộc An Huy, Sơn Đông không loại trừ khả năng xuất hiện lốc xoáy.

Giới chức Trung Quốc khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ các thông tin cảnh báo thời tiết, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết và chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh nhằm đảm bảo an toàn.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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